"Рамштайн-10" відбудеться 15 березня, - Резніков

Нове засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у середу, 15 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

Як повідомив Резніков, під час зустрічі з міністром оборони Королівства Нідерланди Кайсою Оллонгрен вони обговорили важливі питання в рамках підготовки до наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться вже завтра, 15 березня.

Він поінформував, що сьогодні завершився дводенний візит до України очільниці оборонного відомства Нідерландів, з якою вони разом відвідали Миколаївську й Одеську області.

"Я вдячний за всю допомогу і підтримку, яку отримує Україна, Збройні сили від уряду і народу Нідерландів", - написав Резніков.

+17
казнокрад хйев.
показати весь коментар
14.03.2023 21:19 Відповісти
+14
Що на порядку денному: яйця, картопля, яблука чи розвЄдчіци?
показати весь коментар
14.03.2023 21:18 Відповісти
+13
Будуть обговлрювати закупівлю яблук в Ісландії по 51 грн за кіло, чи в Гренландії є дорожчі?
показати весь коментар
14.03.2023 21:20 Відповісти
Що на порядку денному: яйця, картопля, яблука чи розвЄдчіци?
показати весь коментар
14.03.2023 21:18 Відповісти
Ви йому це чому не пишите туди, Офіцер з Бахмут виклав своє у нього на сторінці, слів вдячності міністру не звучать. Поки не буде народного гніву, доти будуть гинуть кращі за пустих чиновників.
показати весь коментар
14.03.2023 23:11 Відповісти
Яблучна коаліція?
показати весь коментар
14.03.2023 21:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PDM0GNgxPcM https://www.youtube.com/watch?v=PDM0GNgxPcM


яблука по 5
показати весь коментар
14.03.2023 21:35 Відповісти
казнокрад хйев.
показати весь коментар
14.03.2023 21:19 Відповісти
шоб він здох, казнокрад
показати весь коментар
14.03.2023 21:37 Відповісти
Будуть обговлрювати закупівлю яблук в Ісландії по 51 грн за кіло, чи в Гренландії є дорожчі?
показати весь коментар
14.03.2023 21:20 Відповісти
Тепер зрозуміло, для чого підводні човни...
показати весь коментар
14.03.2023 21:24 Відповісти
Когда вы с Зеленским закончите вайну против народа Бамбаса, на которой наживалась Парашенка? Вы ведь обещали в 2019!
показати весь коментар
14.03.2023 21:20 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 21:22 Відповісти
Партнеры слуг народа которые по израильским паспортам шарятся по Украине
показати весь коментар
14.03.2023 21:23 Відповісти
Писали,что она по своему засРашкинскому въехала в Украину,получив разрешение.
показати весь коментар
14.03.2023 21:25 Відповісти
А ви замінили, як тільки журналісти виявляють розкрадання МО коштів, зразу рєзнікова багато в інфопросторі. Виправдовують урода
показати весь коментар
14.03.2023 21:41 Відповісти
ааааа!
показати весь коментар
14.03.2023 21:49 Відповісти
пока что сей ЗЕ-полководец, прославился тем что на ток-шоу шлюхи кравец, с которой он устраивал клоунаду в "квартале ворья-95", выделил аж 35 млн грвн. это что, сейчас самое нужное???
показати весь коментар
14.03.2023 22:51 Відповісти
Мля, оце крінжуха...
показати весь коментар
15.03.2023 00:02 Відповісти
Все меньше и меньше эффекта от этих заседаний
показати весь коментар
14.03.2023 22:51 Відповісти
эффект есть, но все в час по чайной ложке. учить бойцов воевать на западной бронетехнике, можно было начать в октябре.
показати весь коментар
14.03.2023 22:53 Відповісти
а то, в январе только принято решение учить, в феврале наконец приступили к обучению, вот скоро март кончается, а обучено не сказать чтобы много......
показати весь коментар
14.03.2023 22:54 Відповісти
Мабуть, Стефанчук-Зеленський-Шмигаль на цьому засіданні відрапортують перед колегами Рамштайна про кількість відзначених конкретних ГЕРОЇВ УКРАЇНИ, які знищили рік тому флагман московії, ракетний крейсер «московія»!!
Рік пройшов, а про це ні слова від привладних, крім нагороди квартальних чи послиць!!
показати весь коментар
14.03.2023 23:28 Відповісти
Пару трійцю ракет дальньої дії просіть, треба перевірити та пару корит с калібрами відправити на дно, бо мацкві там самотньо.
показати весь коментар
15.03.2023 02:08 Відповісти
Думаю ,що мабуть молоко в флягі по 100,на яблуневий пиріг з яйцями!
показати весь коментар
15.03.2023 06:06 Відповісти
Резніков добре розуміє, що усі присутні на Рамштайні знають набагато більше про «реальні гроші від забезпечення» військовослужбовців на фронті усим необхідним!!! А у цей же час, ВОЛОНТЕРИ та ДОБРОВОЛЬЦІ, самостійно роблять 24/7 роботу за Резнікова та його замів!! А Резніков із замами отримує доплати за особливо важливу роботу, яку вони і не роблять…
Присутні на заходах у Рамштаймі просто дивляться ЙОМУ в «чесні» очі!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям🇺🇦‼️❤️🫡⚔️🪖💪😠😡🇺🇦‼️
показати весь коментар
15.03.2023 09:01 Відповісти
Рамштайн пройдет... но яблоки по 51 грн вместо 15 надо обязательно вспомнить после окончания Рамштайна... и спросить об этой цене не только лёху, но и боневтіка янелохмнесорокдва...
показати весь коментар
15.03.2023 09:05 Відповісти
Після Рамштайну буде тайна вечеря:
буде запропонована
зелена яєшня по 170 грн за 100 грм
показати весь коментар
15.03.2023 10:05 Відповісти
Пане міністре, хоч там про жовту субмарину не співайте...
показати весь коментар
15.03.2023 11:11 Відповісти
Яйценосний оракул!)
показати весь коментар
15.03.2023 11:16 Відповісти
Мене нудить від усіх цих іудєйських виродків
показати весь коментар
15.03.2023 12:02 Відповісти
 
 