"Рамштайн-10" відбудеться 15 березня, - Резніков

Нове засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у середу, 15 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

Як повідомив Резніков, під час зустрічі з міністром оборони Королівства Нідерланди Кайсою Оллонгрен вони обговорили важливі питання в рамках підготовки до наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться вже завтра, 15 березня.

Він поінформував, що сьогодні завершився дводенний візит до України очільниці оборонного відомства Нідерландів, з якою вони разом відвідали Миколаївську й Одеську області.

"Я вдячний за всю допомогу і підтримку, яку отримує Україна, Збройні сили від уряду і народу Нідерландів", - написав Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нашим найвищим пріоритетом є продовження військової допомоги Україні, - Сунак