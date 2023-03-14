"Рамштайн-10" состоится 15 марта, - Резников
Новое заседание в формате Рамштайн состоится в среду, 15 марта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.
Как сообщил Резников, в ходе встречи с министром обороны Королевства Нидерланды Кайсой Оллонгрен они обсудили важные вопросы в рамках подготовки к следующему заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится уже завтра, 15 марта.
Он проинформировал, что сегодня завершился двухдневный визит в Украину главы оборонного ведомства Нидерландов, с которой они вместе посетили Николаевскую и Одесскую области.
"Я благодарен за всю помощь и поддержку, которую получает Украина, Вооруженные силы от правительства и народа Нидерландов", – написал Резников.
