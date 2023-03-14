РУС
20 марта будет утверждено решение о финансировании боеприпасов для Украины, - Боррель

боррель

Решение о новом плане поставки дополнительных артиллерийских боеприпасов, в том числе 155-мм снарядов из существующих запасов стран ЕС, будет утверждено 20 марта на встрече министров иностранных дел и обороны ЕС.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"В ходе нашей дискуссии с министрами обороны в Стокгольме все согласились с необходимостью срочного продвижения вперед. Я намерен достичь договоренности на следующей встрече министров иностранных дел и обороны 20 марта, накануне заседания Европейского совета 23-24 марта", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС увеличил на 2 млрд евро размер фонда, из которого финансирует оружие для Украины

Жозеп молодець.
14.03.2023 16:35 Ответить
Так буде затверджено, чи:
Я маю намір досягти домовленості на наступній зустрічі міністрів закордонних справ та оборони 20 березня, напередодні засідання Європейської ради 23-24 березня" Джерело:
14.03.2023 16:41 Ответить
Дуже довго вирішують. Розслабилися із смертю срср
14.03.2023 16:57 Ответить
Затверджено рішення про план постачання чи саме постачання? Бо самими планами якось важко бити ворога!
14.03.2023 21:05 Ответить
Виходить близько 3 тис на день. Цього недостатньо
20.03.2023 06:33 Ответить
 
 