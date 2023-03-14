20 марта будет утверждено решение о финансировании боеприпасов для Украины, - Боррель

Решение о новом плане поставки дополнительных артиллерийских боеприпасов, в том числе 155-мм снарядов из существующих запасов стран ЕС, будет утверждено 20 марта на встрече министров иностранных дел и обороны ЕС.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"В ходе нашей дискуссии с министрами обороны в Стокгольме все согласились с необходимостью срочного продвижения вперед. Я намерен достичь договоренности на следующей встрече министров иностранных дел и обороны 20 марта, накануне заседания Европейского совета 23-24 марта", - говорится в заявлении.

