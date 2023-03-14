20 марта будет утверждено решение о финансировании боеприпасов для Украины, - Боррель
Решение о новом плане поставки дополнительных артиллерийских боеприпасов, в том числе 155-мм снарядов из существующих запасов стран ЕС, будет утверждено 20 марта на встрече министров иностранных дел и обороны ЕС.
Об этом сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
"В ходе нашей дискуссии с министрами обороны в Стокгольме все согласились с необходимостью срочного продвижения вперед. Я намерен достичь договоренности на следующей встрече министров иностранных дел и обороны 20 марта, накануне заседания Европейского совета 23-24 марта", - говорится в заявлении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я маю намір досягти домовленості на наступній зустрічі міністрів закордонних справ та оборони 20 березня, напередодні засідання Європейської ради 23-24 березня" Джерело: