УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10862 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 502 5

20 березня буде затверджено рішення про новий план постачання боєприпасів для України, - Боррель

боррель

Рішення про новий план постачання додаткових артилерійських боєприпасів, зокрема 155-мм снарядів з існуючих запасів країн ЄС, буде затверджено 20 березня на зустрічі міністрів закордонних справ та оборони ЄС.

Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Під час нашої дискусії з міністрами оборони у Стокгольмі всі погодилися з необхідністю термінового просування вперед. Я маю намір досягти домовленості на наступній зустрічі міністрів закордонних справ та оборони 20 березня, напередодні засідання Європейської ради 23-24 березня", - йдеться в заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС збільшив на 2 млрд євро розмір фонду, з якого фінансує зброю для України

Автор: 

боєприпаси (2356) зброя (7740) Україна (6174) Боррель Жозеп (1075)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жозеп молодець.
показати весь коментар
14.03.2023 16:35 Відповісти
Так буде затверджено, чи:
Я маю намір досягти домовленості на наступній зустрічі міністрів закордонних справ та оборони 20 березня, напередодні засідання Європейської ради 23-24 березня" Джерело:
показати весь коментар
14.03.2023 16:41 Відповісти
Дуже довго вирішують. Розслабилися із смертю срср
показати весь коментар
14.03.2023 16:57 Відповісти
Затверджено рішення про план постачання чи саме постачання? Бо самими планами якось важко бити ворога!
показати весь коментар
14.03.2023 21:05 Відповісти
Виходить близько 3 тис на день. Цього недостатньо
показати весь коментар
20.03.2023 06:33 Відповісти
 
 