20 березня буде затверджено рішення про новий план постачання боєприпасів для України, - Боррель

Рішення про новий план постачання додаткових артилерійських боєприпасів, зокрема 155-мм снарядів з існуючих запасів країн ЄС, буде затверджено 20 березня на зустрічі міністрів закордонних справ та оборони ЄС.

Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Під час нашої дискусії з міністрами оборони у Стокгольмі всі погодилися з необхідністю термінового просування вперед. Я маю намір досягти домовленості на наступній зустрічі міністрів закордонних справ та оборони 20 березня, напередодні засідання Європейської ради 23-24 березня", - йдеться в заяві.

