23 838 54

Боротьба України за свободу перейшла у вирішальний момент, - Остін

остін

США та коаліція країні, які підтримують Україну у протистоянні масштабній агресії РФ, перебувають у вирішальному моменті боротьби українців за свободу та демонструють єдність і рішучість.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на початку онлайн-засідання у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми перебуваємо у вирішальному моменті боротьби України за свободу. Усе це демонструє нашу незмінну рішучість і єдність", - сказав Остін.

Очільник Пентагону заявив, що це також означає "виконання наших зобов’язань у повній мірі й швидко".

+31
Good bless America and Ukraine.
United we stand.

Разом до Перемоги
15.03.2023 14:57 Відповісти
+22
треба у вофки зе про це питати !!! воно усю українську зброю в асфальт для танків кацапських закатало !!! 2.5 роки всіляко співпрацюволо з ворогом, дивлячись ***** в дупу та було готове здати 60-70% території країни під окупацію кацапам, лиш би ***** залишив його, банду зелених зрадників гауляртерами окупованої України, на кшталт чіпсовоного недо-бульбофюрера !!! тому хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Енергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!



15.03.2023 15:20 Відповісти
+17
Краще б дали зброї більше, аніж стільки балакати.
15.03.2023 15:00 Відповісти
Good bless America and Ukraine.
United we stand.

Разом до Перемоги
15.03.2023 14:57 Відповісти
Йди попукай на радостях срусскій іван.А апасля ***** браги з вокзальними карєшами за уйла
15.03.2023 15:28 Відповісти
може перейшла у вирішальну фазу, бо момент, то дуже коротка мить...
можна - пройшла момент переходу у вирішальну фазу...
15.03.2023 15:30 Відповісти
Во-первых, один вылет сушки стоит около сотни тысяч баксов, фига себе канистра.
Во-вторых, американцы еще не ответили.
В третьих у США есть еще несколько сотен риперов, а у ********* А-50 всего пару штук и нет технологий их производства.
И наконец, ты, видимо, касап забыл, как белорусские партизаны уничтожили потенциал вашего корыта А-50 ценой в 330 млн баксов беспилотником за 100 баксов
15.03.2023 15:51 Відповісти
Краще б дали зброї більше, аніж стільки балакати.
15.03.2023 15:00 Відповісти
nu tak dajte, nare6ti, zbroju
bla-bla-bla peremogu ne pryblyzue 🙄
15.03.2023 15:05 Відповісти
Остін. В нас знову тривога.
15.03.2023 15:06 Відповісти
А в вас тривожно. Но, не так як у нас.
15.03.2023 15:08 Відповісти
А де ж ф-16, пане Державний Секретар з оборони?
15.03.2023 15:14 Відповісти
тама де і спижжена гуманітарка, яйця по 17 грн і контрнаступ на всю галактику.
15.03.2023 20:15 Відповісти
Спасибо за помощь. На веки с братским американским народ. Путь живет и здравствует Америка!
15.03.2023 15:14 Відповісти
Оту ''вікіпєрдію'' треба відправити за кацапським крейсером! То є смітник де будь-хто може щось вписати бо йому так захотілося. А інший ''недалекий'' оту писанину прочитає та й сприйме як ''істину в останній інстанції''.
15.03.2023 15:50 Відповісти
Америка? Це те (ідеологія), що принесли пришельці з Космосу. Смішно? Дуже смішно? Ну хоч трошки читайте книжки. Це все знали тисячі років до Н.Е.
15.03.2023 18:29 Відповісти
Де снаряди? Де ракети для Хаймерсів?

Орків можна було далекобійною зброєю навколо Бахмута з землею 3 рази перемішати...
15.03.2023 15:16 Відповісти
треба у вофки зе про це питати !!! воно усю українську зброю в асфальт для танків кацапських закатало !!! 2.5 роки всіляко співпрацюволо з ворогом, дивлячись ***** в дупу та було готове здати 60-70% території країни під окупацію кацапам, лиш би ***** залишив його, банду зелених зрадників гауляртерами окупованої України, на кшталт чіпсовоного недо-бульбофюрера !!! тому хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Енергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!



15.03.2023 15:20 Відповісти
Творець дав укрАінцам пасіонарія. Украінцы падумалі-*** і рєшылі:
Нам нінада умнага, нам нада вісьолага!
15.03.2023 18:33 Відповісти
Davaite bilshe zbroi
15.03.2023 15:23 Відповісти
Якщо у нас виріщальний момент то чого зі зброєю затримка? Хочете прос**ти отой момент, а через кілька років і війну в Европі отримаєте!
15.03.2023 15:27 Відповісти
Швидше навіть не в Європі, а у Східно-Китайському морі
показати весь коментар
15.03.2023 15:34 Відповісти
Як такими темпами "йти до перемоги", так місяцями чекати зброю, ту, що потрібна, а не "трохи, щоб відбиватися", до не всі бажаючі до перемоги дотягнуть..Нажаль.І поки це країни-донори не усвідомлять, то в нас кожен день будуть і смерті, і руйнування, і каліцтва..І про які ще "рік-півтора" війни може йти мова??На виснащення хіба шо.., і в першу чергу--Наше..
15.03.2023 15:31 Відповісти
Вони все чудово усвідомлюють. І вирішують свої проблеми та дбають винятково про власні інтереси.
15.03.2023 19:59 Відповісти
То вже точно вирішальний момент, чи ще три роки війни, як заповідав нещодавно Столтенберг?
15.03.2023 15:33 Відповісти
Я б сказав так: війна до розвалу россеи
15.03.2023 15:47 Відповісти
самим би коні не двинути...
15.03.2023 20:16 Відповісти
три роки? це дуже і дуже оптимістичний прогноз. дуже-дуже-дуже-дуже оптимістичний.
15.03.2023 15:51 Відповісти
Я особисто не вірю у багаторічну тривалість саме ГАРЯЧОЇ фази цієї війни. Ніхто не потягне її ні фінансово, ні за ресурсами. Але сама конфронтація, протистояння наше із рашкою може тривати ще дуже довго (гарячі фази можуть чергуватися із холодними, можливі перерви, "заморозки" і так далі). Все залежить від правлячого режиму там, на Мацкві, а також від поведінки Заходу та Китаю в геополітичній площині.
Для нас така тривала військова конфронтація - це найгіріший сценарій. Це означає постійну загрозу ударів по наших містах і стратегічних об'єктах, неможливість розпочати інтенсивну відбудову зруйнованого залучати іноземні інвестиції та капітали, відновити нормальну діяльність морського та авіцаційного транспорту тощо. І всі наші наявні фінансові ресурси будуть постійно йти лишень на військові потреби, а іншим галузям економіки буде пшик.
15.03.2023 16:03 Відповісти
неважливо, в гарячій фазі буде йти ця війна, чи в не дуже гарячій, вона все одно буде. і через три роки вона не припиниться, можу закластися на що завгодно.
15.03.2023 16:09 Відповісти
ну тоді, якщо Ви виявитесь праві (а я цього не виключаю), то наше майбутнє, як країни, дуже туманне... Все таки нам потрібно вірити у кращий сценарій, і всіма можливими шляхами формувати його. Бо нашим дітям ще тут жити (не всі за кордон виїдуть, так чи інакше).
15.03.2023 16:12 Відповісти
Заморозка конфликта обойдется намного дороже и за нее точно никто платить не будет, не говоря уже об инвестициях, стройках жилья и тд. Ковать железо надо пока оно горячо. Украина выиграет или проиграет полностью. Заморозка это как отсрочка перед тюремным сроком, гарантия полного проигрыша. И что тогда? Экономика ляжет полностью.
Вы думаете Москва будет содержать/трудоустраивать 10 миллионов потенциально опасных украинских мужчин? Нет, большинство пойдет заваевывать Польшу или Казахстан с карабинами Мосина 1891 года и с т-34 которые сейчас они выкупают у Лаоса или Сев Коре
16.03.2023 02:43 Відповісти
Зараз СРАТЬєхі висловлять асабисту думку!!!
Спостерігаймо за наперсточниками !!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
15.03.2023 15:46 Відповісти
А чому у форматі відеоконференції? Це вперше з початку війни...У такому форматі не погодиш на папері з підписами надання зброї! Це так - потринділи про обіцянки-цяцянки у монітор - та й розійшлися! Кожен - при своїх, а Україна - ні з чим!
15.03.2023 17:12 Відповісти
Як зазначив глава Пентагону на відкритті засідання у форматі "Рамштайн", танкова коаліція зростає - вже дев'ять країн зобов'язались передати Києву понад 150 ******** "Леопардів".
15.03.2023 18:06 Відповісти
Генеральний директор німецького концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що у нестачі *********** для військової допомоги Заходу Україні промисловість не винна, підприємства готові надати необхідну кількість озброєння, але є проблема. Про це повідомляє https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-14/rheinmetall-says-europe-must-******-shell-production-for-ukraine Bloomberg .

Він зазначив, що задовольнити потреби Сил оборони України у *********** 155 мм оборонна промисловість ЄС не зможе, якщо уряди союзників не виділять достатньо грошей на подвоєння виробничих потужностей.

"Мені потрібні замовлення . Без замовлень я нічого не робитиму. У будь-якій нестачі *********** винна не оборонка. Промисловість може надати те, що необхідно", - сказав Паппергер.
15.03.2023 18:22 Відповісти
Яка це вирішальна фваза коли захисникам Бахмуту катастрофічно не вистачає снарядів, через що на захоплених ділянках ворог пересувається майже без перешкод
15.03.2023 19:14 Відповісти
Потреби в такому надгероїзмі наших людей спокійно можна було не допустити, якби країною 32 роки не правили ворюги-лжепатріоти, які 32 роки проводили диверсійну роботу проти держави.
16.03.2023 00:31 Відповісти
ДЕДУШКА БАЙДЕН ДАВАЙ !!! ТЫ МОЖЕШЬ !!!
16.03.2023 01:06 Відповісти
...Усе це демонструє нашу незмінну рішучість і єдність, щоб літаки України не надавати.
16.03.2023 07:19 Відповісти
Про вирішальний момент ми вже всі знаємо - нам Рєзніков, Буданов, Кулеба, Данілов і Найвеличніший про це розказують регулярно як жіночі цикли (вибачте) раз в місяць з березня 2022р.
16.03.2023 08:22 Відповісти
 
 