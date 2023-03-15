23 838 54
Боротьба України за свободу перейшла у вирішальний момент, - Остін
США та коаліція країні, які підтримують Україну у протистоянні масштабній агресії РФ, перебувають у вирішальному моменті боротьби українців за свободу та демонструють єдність і рішучість.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на початку онлайн-засідання у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зараз ми перебуваємо у вирішальному моменті боротьби України за свободу. Усе це демонструє нашу незмінну рішучість і єдність", - сказав Остін.
Очільник Пентагону заявив, що це також означає "виконання наших зобов’язань у повній мірі й швидко".
United we stand.
Разом до Перемоги
можна - пройшла момент переходу у вирішальну фазу...
Во-вторых, американцы еще не ответили.
В третьих у США есть еще несколько сотен риперов, а у ********* А-50 всего пару штук и нет технологий их производства.
И наконец, ты, видимо, касап забыл, как белорусские партизаны уничтожили потенциал вашего корыта А-50 ценой в 330 млн баксов беспилотником за 100 баксов
bla-bla-bla peremogu ne pryblyzue 🙄
Орків можна було далекобійною зброєю навколо Бахмута з землею 3 рази перемішати...
Нам нінада умнага, нам нада вісьолага!
Для нас така тривала військова конфронтація - це найгіріший сценарій. Це означає постійну загрозу ударів по наших містах і стратегічних об'єктах, неможливість розпочати інтенсивну відбудову зруйнованого залучати іноземні інвестиції та капітали, відновити нормальну діяльність морського та авіцаційного транспорту тощо. І всі наші наявні фінансові ресурси будуть постійно йти лишень на військові потреби, а іншим галузям економіки буде пшик.
Вы думаете Москва будет содержать/трудоустраивать 10 миллионов потенциально опасных украинских мужчин? Нет, большинство пойдет заваевывать Польшу или Казахстан с карабинами Мосина 1891 года и с т-34 которые сейчас они выкупают у Лаоса или Сев Коре
Спостерігаймо за наперсточниками !!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
