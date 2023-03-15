Боротьба України за свободу перейшла у вирішальний момент, - Остін

США та коаліція країні, які підтримують Україну у протистоянні масштабній агресії РФ, перебувають у вирішальному моменті боротьби українців за свободу та демонструють єдність і рішучість.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на початку онлайн-засідання у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми перебуваємо у вирішальному моменті боротьби України за свободу. Усе це демонструє нашу незмінну рішучість і єдність", - сказав Остін.

Очільник Пентагону заявив, що це також означає "виконання наших зобов’язань у повній мірі й швидко".

