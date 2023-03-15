23 838 54
Борьба Украины за свободу перешла в решающий момент, - Остин
США и коалиция в стране, которые поддерживают Украину в противостоянии масштабной агрессии РФ, находятся в решающем моменте борьбы украинцев за свободу и демонстрируют единство и решительность.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в начале онлайн-заседания в формате "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас мы находимся в решающем моменте борьбы Украины за свободу. Все это демонстрирует нашу неизменную решительность и единство", – сказал Остин.
Глава Пентагона заявил, что это также означает "выполнение наших обязательств в полной мере и быстро".
