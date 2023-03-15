РУС
Борьба Украины за свободу перешла в решающий момент, - Остин

остін

США и коалиция в стране, которые поддерживают Украину в противостоянии масштабной агрессии РФ, находятся в решающем моменте борьбы украинцев за свободу и демонстрируют единство и решительность.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в начале онлайн-заседания в формате "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас мы находимся в решающем моменте борьбы Украины за свободу. Все это демонстрирует нашу неизменную решительность и единство", – сказал Остин.

Глава Пентагона заявил, что это также означает "выполнение наших обязательств в полной мере и быстро".

Читайте: Поддержка союзников делает меня очень оптимистичным, – перед "Рамштайном" Резников провел беседу с Ллойдом Остином

США (27945) Остин Ллойд (420)
Топ комментарии
+31
Good bless America and Ukraine.
United we stand.

Разом до Перемоги
15.03.2023 14:57
+22
треба у вофки зе про це питати !!! воно усю українську зброю в асфальт для танків кацапських закатало !!! 2.5 роки всіляко співпрацюволо з ворогом, дивлячись ***** в дупу та було готове здати 60-70% території країни під окупацію кацапам, лиш би ***** залишив його, банду зелених зрадників гауляртерами окупованої України, на кшталт чіпсовоного недо-бульбофюрера !!! тому хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Енергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!



15.03.2023 15:20
+17
Краще б дали зброї більше, аніж стільки балакати.
15.03.2023 15:00
Good bless America and Ukraine.
United we stand.

Разом до Перемоги
15.03.2023 14:57
Йди попукай на радостях срусскій іван.А апасля ***** браги з вокзальними карєшами за уйла
15.03.2023 15:28
може перейшла у вирішальну фазу, бо момент, то дуже коротка мить...
можна - пройшла момент переходу у вирішальну фазу...
15.03.2023 15:30
Во-первых, один вылет сушки стоит около сотни тысяч баксов, фига себе канистра.
Во-вторых, американцы еще не ответили.
В третьих у США есть еще несколько сотен риперов, а у ********* А-50 всего пару штук и нет технологий их производства.
И наконец, ты, видимо, касап забыл, как белорусские партизаны уничтожили потенциал вашего корыта А-50 ценой в 330 млн баксов беспилотником за 100 баксов
15.03.2023 15:51
Краще б дали зброї більше, аніж стільки балакати.
15.03.2023 15:00
nu tak dajte, nare6ti, zbroju
bla-bla-bla peremogu ne pryblyzue 🙄
15.03.2023 15:05
Остін. В нас знову тривога.
15.03.2023 15:06
А в вас тривожно. Но, не так як у нас.
15.03.2023 15:08
А де ж ф-16, пане Державний Секретар з оборони?
15.03.2023 15:14
тама де і спижжена гуманітарка, яйця по 17 грн і контрнаступ на всю галактику.
15.03.2023 20:15
Спасибо за помощь. На веки с братским американским народ. Путь живет и здравствует Америка!
15.03.2023 15:14
Оту ''вікіпєрдію'' треба відправити за кацапським крейсером! То є смітник де будь-хто може щось вписати бо йому так захотілося. А інший ''недалекий'' оту писанину прочитає та й сприйме як ''істину в останній інстанції''.
15.03.2023 15:50
Америка? Це те (ідеологія), що принесли пришельці з Космосу. Смішно? Дуже смішно? Ну хоч трошки читайте книжки. Це все знали тисячі років до Н.Е.
15.03.2023 18:29
Де снаряди? Де ракети для Хаймерсів?

Орків можна було далекобійною зброєю навколо Бахмута з землею 3 рази перемішати...
15.03.2023 15:16
треба у вофки зе про це питати !!! воно усю українську зброю в асфальт для танків кацапських закатало !!! 2.5 роки всіляко співпрацюволо з ворогом, дивлячись ***** в дупу та було готове здати 60-70% території країни під окупацію кацапам, лиш би ***** залишив його, банду зелених зрадників гауляртерами окупованої України, на кшталт чіпсовоного недо-бульбофюрера !!! тому хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Енергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!



15.03.2023 15:20
Творець дав укрАінцам пасіонарія. Украінцы падумалі-*** і рєшылі:
Нам нінада умнага, нам нада вісьолага!
15.03.2023 18:33
Davaite bilshe zbroi
15.03.2023 15:23
Якщо у нас виріщальний момент то чого зі зброєю затримка? Хочете прос**ти отой момент, а через кілька років і війну в Европі отримаєте!
15.03.2023 15:27
Швидше навіть не в Європі, а у Східно-Китайському морі
показать весь комментарий
15.03.2023 15:34
Як такими темпами "йти до перемоги", так місяцями чекати зброю, ту, що потрібна, а не "трохи, щоб відбиватися", до не всі бажаючі до перемоги дотягнуть..Нажаль.І поки це країни-донори не усвідомлять, то в нас кожен день будуть і смерті, і руйнування, і каліцтва..І про які ще "рік-півтора" війни може йти мова??На виснащення хіба шо.., і в першу чергу--Наше..
15.03.2023 15:31
Вони все чудово усвідомлюють. І вирішують свої проблеми та дбають винятково про власні інтереси.
15.03.2023 19:59
То вже точно вирішальний момент, чи ще три роки війни, як заповідав нещодавно Столтенберг?
15.03.2023 15:33
Я б сказав так: війна до розвалу россеи
15.03.2023 15:47
самим би коні не двинути...
15.03.2023 20:16
три роки? це дуже і дуже оптимістичний прогноз. дуже-дуже-дуже-дуже оптимістичний.
15.03.2023 15:51
Я особисто не вірю у багаторічну тривалість саме ГАРЯЧОЇ фази цієї війни. Ніхто не потягне її ні фінансово, ні за ресурсами. Але сама конфронтація, протистояння наше із рашкою може тривати ще дуже довго (гарячі фази можуть чергуватися із холодними, можливі перерви, "заморозки" і так далі). Все залежить від правлячого режиму там, на Мацкві, а також від поведінки Заходу та Китаю в геополітичній площині.
Для нас така тривала військова конфронтація - це найгіріший сценарій. Це означає постійну загрозу ударів по наших містах і стратегічних об'єктах, неможливість розпочати інтенсивну відбудову зруйнованого залучати іноземні інвестиції та капітали, відновити нормальну діяльність морського та авіцаційного транспорту тощо. І всі наші наявні фінансові ресурси будуть постійно йти лишень на військові потреби, а іншим галузям економіки буде пшик.
15.03.2023 16:03
неважливо, в гарячій фазі буде йти ця війна, чи в не дуже гарячій, вона все одно буде. і через три роки вона не припиниться, можу закластися на що завгодно.
15.03.2023 16:09
ну тоді, якщо Ви виявитесь праві (а я цього не виключаю), то наше майбутнє, як країни, дуже туманне... Все таки нам потрібно вірити у кращий сценарій, і всіма можливими шляхами формувати його. Бо нашим дітям ще тут жити (не всі за кордон виїдуть, так чи інакше).
15.03.2023 16:12
Заморозка конфликта обойдется намного дороже и за нее точно никто платить не будет, не говоря уже об инвестициях, стройках жилья и тд. Ковать железо надо пока оно горячо. Украина выиграет или проиграет полностью. Заморозка это как отсрочка перед тюремным сроком, гарантия полного проигрыша. И что тогда? Экономика ляжет полностью.
Вы думаете Москва будет содержать/трудоустраивать 10 миллионов потенциально опасных украинских мужчин? Нет, большинство пойдет заваевывать Польшу или Казахстан с карабинами Мосина 1891 года и с т-34 которые сейчас они выкупают у Лаоса или Сев Коре
16.03.2023 02:43
Зараз СРАТЬєхі висловлять асабисту думку!!!
Спостерігаймо за наперсточниками !!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
15.03.2023 15:46
А чому у форматі відеоконференції? Це вперше з початку війни...У такому форматі не погодиш на папері з підписами надання зброї! Це так - потринділи про обіцянки-цяцянки у монітор - та й розійшлися! Кожен - при своїх, а Україна - ні з чим!
15.03.2023 17:12
Як зазначив глава Пентагону на відкритті засідання у форматі "Рамштайн", танкова коаліція зростає - вже дев'ять країн зобов'язались передати Києву понад 150 ******** "Леопардів".
15.03.2023 18:06
Генеральний директор німецького концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що у нестачі *********** для військової допомоги Заходу Україні промисловість не винна, підприємства готові надати необхідну кількість озброєння, але є проблема. Про це повідомляє https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-14/rheinmetall-says-europe-must-******-shell-production-for-ukraine Bloomberg .

Він зазначив, що задовольнити потреби Сил оборони України у *********** 155 мм оборонна промисловість ЄС не зможе, якщо уряди союзників не виділять достатньо грошей на подвоєння виробничих потужностей.

"Мені потрібні замовлення . Без замовлень я нічого не робитиму. У будь-якій нестачі *********** винна не оборонка. Промисловість може надати те, що необхідно", - сказав Паппергер.
15.03.2023 18:22
Яка це вирішальна фваза коли захисникам Бахмуту катастрофічно не вистачає снарядів, через що на захоплених ділянках ворог пересувається майже без перешкод
15.03.2023 19:14
Потреби в такому надгероїзмі наших людей спокійно можна було не допустити, якби країною 32 роки не правили ворюги-лжепатріоти, які 32 роки проводили диверсійну роботу проти держави.
16.03.2023 00:31
ДЕДУШКА БАЙДЕН ДАВАЙ !!! ТЫ МОЖЕШЬ !!!
16.03.2023 01:06
...Усе це демонструє нашу незмінну рішучість і єдність, щоб літаки України не надавати.
16.03.2023 07:19
Про вирішальний момент ми вже всі знаємо - нам Рєзніков, Буданов, Кулеба, Данілов і Найвеличніший про це розказують регулярно як жіночі цикли (вибачте) раз в місяць з березня 2022р.
16.03.2023 08:22
 
 