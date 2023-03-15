Борьба Украины за свободу перешла в решающий момент, - Остин

США и коалиция в стране, которые поддерживают Украину в противостоянии масштабной агрессии РФ, находятся в решающем моменте борьбы украинцев за свободу и демонстрируют единство и решительность.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в начале онлайн-заседания в формате "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас мы находимся в решающем моменте борьбы Украины за свободу. Все это демонстрирует нашу неизменную решительность и единство", – сказал Остин.

Глава Пентагона заявил, что это также означает "выполнение наших обязательств в полной мере и быстро".

Читайте: Поддержка союзников делает меня очень оптимистичным, – перед "Рамштайном" Резников провел беседу с Ллойдом Остином