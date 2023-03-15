РУС
8 025 44

Украина должна получить более 150 танков Leopard, - Остин

Танковая коалиция увеличивается, уже девять стран готовы предоставить Украине танки Leopard. Общее количество машин, предназначенных для Украины, превышает 150.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время онлайн-встречи в формате "Рамштайн", сообщает Цензор.НЕТ.

"Всего за последние три месяца члены этой Контактной группы продемонстрировали отличное лидерство в наращивании возможностей, в которых нуждается Украина для защиты ее суверенитета, и чтобы создать импульс на поле боя", - отметил Остин.

Он уточнил, что речь идет о формировании более 9 бронетанковых бригад.

"Коалиция стран, которая предоставляет Украине танки Leopard, продолжает расти. Теперь 9 стран обязались предоставить более 150 танков Leopard", - подчеркнул Остин.

+13
не треба було у 2019 році за це зелене, малоросійське, криворагульне лайно голосувати !!! воно 2.5 роки всіляко співпрацюволо з ворогом, дивлячись ***** в дупу та було готове здати 60-70% території країни під окупацію кацапам, лиш би ***** залишив його, банду зелених зрадників гауляртерами окупованої України, на кшталт чіпсовоного недо-бульбофюрера !!! тому хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Енергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!



15.03.2023 15:17 Ответить
+10
вони ще досі ламають собі голову, як відірвати від абрамса все, що можна відірвати - і щоби те, що залишиться, виглядало як танк...
15.03.2023 15:14 Ответить
+5
а Абрамси, ні, не дамо?
15.03.2023 15:04 Ответить
а Абрамси, ні, не дамо?
15.03.2023 15:04 Ответить
вони ще досі ламають собі голову, як відірвати від абрамса все, що можна відірвати - і щоби те, що залишиться, виглядало як танк...
15.03.2023 15:14 Ответить
в Єгіпті Абрамси виробляються по ліцензії !!!!
шо ще там може бути сєкрєтного або супер складного для українців ???

15.03.2023 15:47 Ответить
В Єгипті і віскарь "Ред лейбл" випускають по ліцезнії. Така херня...
15.03.2023 16:02 Ответить
Готовятся абрамсы без плит с урановой броней, дело не простое, еще месяцев 7-8. Не забывайте, что США те еще барыги, их цель - что бы ЕС увеличили свое бюджетирование НАТО и закупку американского оружия. Для этого необходимо для начала опустошить военне склады Европы.
15.03.2023 16:18 Ответить
Maria Alunane

Регистрация: 15 марта 2023

Заходил: 15 марта 2023 в 00:07

.."США те еще барыги, их цель - что бы ЕС увеличили свое бюджетирование НАТО и закупку американского оружия."
Больше всего денег на финансирование НАТО тратит США, а европейские страны-члены Альянса планируют довести свои расходы на оборону до 2%.
А США обеспечивают около 22% прямого финансирования НАТО.

"Для этого необходимо для начала опустошить военне склады Европы."
?
15.03.2023 16:33 Ответить
Америка тоді повинна як мінімум дати 151, а тоді вона не США
15.03.2023 15:05 Ответить
Або 150 Ф -16, або ви не США
15.03.2023 15:13 Ответить
....або асвальтовані дорги

ви-би-рай-те !
15.03.2023 15:35 Ответить
конечно дороги! Зачем слугам народа армия?
15.03.2023 15:57 Ответить
відповідь вірна руззкі танки ******* кататись но ЗЄ-ліному асвальті

"Дорогу до Чорнобиля оновили заради туристів"

https://glavcom.ua/authors/oxanavorontsova.html Оксана Воронцова

25 травня, 2021, 12:28 glavcom.ua

15.03.2023 16:05 Ответить
П#дари сцикливі. Аж 150 танків, мають передати, забовязалися, пеердадуть. Усе в майбутьому, і все дозами, те що потрібно було позавчора, вони передадуть нам післязавтра.
15.03.2023 15:11 Ответить
не треба було у 2019 році за це зелене, малоросійське, криворагульне лайно голосувати !!! воно 2.5 роки всіляко співпрацюволо з ворогом, дивлячись ***** в дупу та було готове здати 60-70% території країни під окупацію кацапам, лиш би ***** залишив його, банду зелених зрадників гауляртерами окупованої України, на кшталт чіпсовоного недо-бульбофюрера !!! тому хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Енергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!



15.03.2023 15:17 Ответить
..тік-так
15.03.2023 15:11 Ответить
пока они нам дадут танки и самолеты уже некому будет на них воевать , а зе - шобла не спешит выполнять условия , при которых поставки могли бы идти в разы быстрее .
15.03.2023 15:12 Ответить
Як не буде? 95-й квартал. Вони все вміють.
15.03.2023 15:14 Ответить
А коли це буде?
15.03.2023 15:13 Ответить
вже рік і півтора місяці повномасштабної війни війни... орки все наступають ... критично не вистачає броньотехніки та навіть снарядів, зокрема в Бахмуті Скількі можно годувати обіцянками?? Вже надавайте хоч щось!
15.03.2023 15:17 Ответить
Леопард 1 или 2?
15.03.2023 15:17 Ответить
Леопард 0.
15.03.2023 15:33 Ответить
ото ж й воно!
танкову проблему ЗСУ легче всього було б закрити таки Абрамсами.
вони є в налічії - випущено 10 288

Основные операторы https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Poland.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польша https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Egypt.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82 Египет https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Saudi_Arabia.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Саудовская Аравия https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kuwait.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82 Кувейт https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Iraq.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA Ирак https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Australia.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Австралия https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Republic_of_China.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C) Китайская Республика

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США - около 650 M1A1 SA, 1605 M1A2 SEPv2, около 390 M1A2 SEPv3 (более 3450 M1A1/M1A2 на хранении)
https://ru.wikipedia.org/wiki/M1_%C2%AB%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%C2%BB#cite_note-79 Україні обіцяно лише 35 !!! (трдцять пять !!!)
15.03.2023 15:41 Ответить
Вони коли небуть доїдуть?
15.03.2023 15:25 Ответить
злі люди кажуть, що збитий кацапами безпілотник якраз віз нам абрамси...
15.03.2023 15:31 Ответить
Цікава математика виходить, 1 бригада це начеб то 3 танкових батальйони, у кожному з них по 31 танку, тобто 1 бригада це - 93 танка, 9 бригад - 9*93=837 танков, кто-то тут пи*дит, или очень сильно не договаривает, хотя есть сомнения, что недоговоривают про почти 700 танков.
15.03.2023 15:33 Ответить
ну є тракторна бригада - за зразком: танкова бригада, що не ясно?
15.03.2023 15:34 Ответить
Пояснюю: в одній бронетанковій дивізії Вермахту було 30-50 танків "тигр" - важкий танк прориву, і декілька сотень панцер 3 та панцер 4.

Ніхто не робить бронетанкову бригаду виключно з важких танків.
15.03.2023 15:47 Ответить
Кроме Леопардов 2 и 1 вместе с Челенджерами в количестве 150 обещают 150 Т-72 польской и чешской модернизации. И того 300/9 бригад = 33 - один батальон. Еще два батальона в бригаде - БМП Мардер и Бредли. Плюс батальоны из имеющихся у Украины танков. Со слов Саломахи, наших танков в разы больше Рамштайновких будет использовано. Количество батальонов в бригаде не жестко три, а от двух до пяти.
15.03.2023 18:59 Ответить
ОГО 150 танків!!! блін ну не клоуни... якби мова йшла про терміни "до місяця" і натупна партія вже розглядалась то це одне і це ок, але коли нам розказують про 150 танків ЛЕОПАРД (з яких тільки 10% більш-менш ******** леопард-2а5+) вже третій місяць і які будуть передавати ще мінімум пів року-рік то це повний цирк! Скільки можна знущатись з України і наших воїнів, які гинуть поки ви "плануєте"....
15.03.2023 15:36 Ответить
31 L2A5/6 + 36 L2A4. Всего 67 L2s - прибудут до конца марта.
Остальные, это Лео 1А5 - до конца весны.
15.03.2023 17:22 Ответить
Залужний казав, що йому потрібно триста танків!

Поки що йдеться про 150, та й то все це наразі лише балачки.

"Будемо підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно".

Це приблизно як "Глибока стурбованість".

Про асфальт теж пам'ятаю, але зараз війна, якої не було майже 80 років.
15.03.2023 15:42 Ответить
Ви не забувайте про 60 твардих від Польщі, а також 120 танків т72, що ремонтують в Чехії за голландські і американські гроші.
15.03.2023 15:57 Ответить
Не пам'ятаю кількість але радянських повинно бути 250+.
15.03.2023 16:04 Ответить
Интересно кто ещё остался кто верит этим обещаниям???

Можно всё время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но нельзя всё время дурачить всех. А. Линкольн
15.03.2023 15:53 Ответить
Є хороша притча: старий мав трьох доньок. Кличе їх до себе і питає, чи дали б вони будь-кому чужому за гроші. Доньки показово обурились, стали заперечувати. Старий викладає залізний аргумент:
- Не безплатно, а за 500 доларів!" дівиці оченята втупили у долівку, показово почервоніли і сказали, що якщо батькові так треба грошей, то дали б. Тоді старий задумався і каже:
-Потенціцно маємо у хаті 1500 долярів, а по факту - три курви!
Те ж саме і з тими Леопардами - потенційно 150 штук, а по факту - шиш.
15.03.2023 15:54 Ответить
550 танков - загадка
15.03.2023 15:56 Ответить
Лео 2 + Абрамс - 150+. Лео 1 - 100+90. Радянські 72йки різні - 250+
15.03.2023 16:07 Ответить
соточка еще подвисла. хотя 32 абрамса вроде и 24 челенджера. и кажется еще 30 легких танчиков. ============
Байден про 700 танков говорил
15.03.2023 16:25 Ответить
Давайте спершу побачимо ті танки.
15.03.2023 16:08 Ответить
15.03.2023 16:23 Ответить
Скоріш за все це Леопард 1 та Леопард 2
15.03.2023 19:24 Ответить
 
 