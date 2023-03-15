Украина должна получить более 150 танков Leopard, - Остин

Танковая коалиция увеличивается, уже девять стран готовы предоставить Украине танки Leopard. Общее количество машин, предназначенных для Украины, превышает 150.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время онлайн-встречи в формате "Рамштайн", сообщает Цензор.НЕТ.

"Всего за последние три месяца члены этой Контактной группы продемонстрировали отличное лидерство в наращивании возможностей, в которых нуждается Украина для защиты ее суверенитета, и чтобы создать импульс на поле боя", - отметил Остин.

Он уточнил, что речь идет о формировании более 9 бронетанковых бригад.

"Коалиция стран, которая предоставляет Украине танки Leopard, продолжает расти. Теперь 9 стран обязались предоставить более 150 танков Leopard", - подчеркнул Остин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Борьба Украины за свободу перешла в решающий момент, - Остин