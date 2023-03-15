Украина должна получить более 150 танков Leopard, - Остин
Танковая коалиция увеличивается, уже девять стран готовы предоставить Украине танки Leopard. Общее количество машин, предназначенных для Украины, превышает 150.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время онлайн-встречи в формате "Рамштайн", сообщает Цензор.НЕТ.
"Всего за последние три месяца члены этой Контактной группы продемонстрировали отличное лидерство в наращивании возможностей, в которых нуждается Украина для защиты ее суверенитета, и чтобы создать импульс на поле боя", - отметил Остин.
Он уточнил, что речь идет о формировании более 9 бронетанковых бригад.
"Коалиция стран, которая предоставляет Украине танки Leopard, продолжает расти. Теперь 9 стран обязались предоставить более 150 танков Leopard", - подчеркнул Остин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
шо ще там може бути сєкрєтного або супер складного для українців ???
Регистрация: 15 марта 2023
Заходил: 15 марта 2023 в 00:07
.."США те еще барыги, их цель - что бы ЕС увеличили свое бюджетирование НАТО и закупку американского оружия."
Больше всего денег на финансирование НАТО тратит США, а европейские страны-члены Альянса планируют довести свои расходы на оборону до 2%.
А США обеспечивают около 22% прямого финансирования НАТО.
"Для этого необходимо для начала опустошить военне склады Европы."
?
ви-би-рай-те !
"Дорогу до Чорнобиля оновили заради туристів"
https://glavcom.ua/authors/oxanavorontsova.html Оксана Воронцова
25 травня, 2021, 12:28 glavcom.ua
танкову проблему ЗСУ легче всього було б закрити таки Абрамсами.
вони є в налічії - випущено 10 288
Основные операторы https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Poland.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польша https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Egypt.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82 Египет https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Saudi_Arabia.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Саудовская Аравия https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kuwait.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82 Кувейт https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Iraq.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA Ирак https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Australia.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Австралия https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Republic_of_China.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C) Китайская Республика
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США - около 650 M1A1 SA, 1605 M1A2 SEPv2, около 390 M1A2 SEPv3 (более 3450 M1A1/M1A2 на хранении)
https://ru.wikipedia.org/wiki/M1_%C2%AB%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%C2%BB#cite_note-79 Україні обіцяно лише 35 !!! (трдцять пять !!!)
Ніхто не робить бронетанкову бригаду виключно з важких танків.
Остальные, это Лео 1А5 - до конца весны.
Поки що йдеться про 150, та й то все це наразі лише балачки.
"Будемо підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно".
Це приблизно як "Глибока стурбованість".
Про асфальт теж пам'ятаю, але зараз війна, якої не було майже 80 років.
Можно всё время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но нельзя всё время дурачить всех. А. Линкольн
- Не безплатно, а за 500 доларів!" дівиці оченята втупили у долівку, показово почервоніли і сказали, що якщо батькові так треба грошей, то дали б. Тоді старий задумався і каже:
-Потенціцно маємо у хаті 1500 долярів, а по факту - три курви!
Те ж саме і з тими Леопардами - потенційно 150 штук, а по факту - шиш.
Байден про 700 танков говорил