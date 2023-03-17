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США підтримують рішення Словаччини передати Україні МіГ-29, - Білий дім

міг29

Офіційний Вашингтон заявив, що поважає суверенне рішення Словацької Республіки відправити в Україну винищувачі МіГ-29.

Про це сказав у п’ятницю під час онлайн-брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це суверенне рішення (Словаччини. – Ред.), ми поважаємо такі суверенні рішення", - зауважив представник Білого дому.

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Він підкреслив, що Словацька Республіка робить надзвичайний внесок у спільні зусилля на підтримку України.

Водночас Кірбі зауважив, що рішення США в контексті надання Україні американських літаків F-16 залишається без змін.

Автор: 

літак (2981) Словаччина (1135) США (23607) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+4
Офіційний Вашингтон заявив, що поважає суверенне рішення Словацької Республіки відправити в Україну винищувачі МіГ-29.

От якби офіційний Вашингтон ще сповнивсь аналогічної поваги до себе самого!
)))
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17.03.2023 18:55 Відповісти
+4
Сподіваюсь США надасть необхідні "подарунки" на ці літаки.
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17.03.2023 18:57 Відповісти
+2
А чего вдруг штаты уперлись рогом с Ф-16? Т.е., даже не "рассматриваем/обсуждаем"?
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17.03.2023 18:59 Відповісти
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Офіційний Вашингтон заявив, що поважає суверенне рішення Словацької Республіки відправити в Україну винищувачі МіГ-29.

От якби офіційний Вашингтон ще сповнивсь аналогічної поваги до себе самого!
)))
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17.03.2023 18:55 Відповісти
??? У Вас есть сомнения в этом?
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17.03.2023 18:57 Відповісти
Сподіваюсь США надасть необхідні "подарунки" на ці літаки.
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17.03.2023 18:57 Відповісти
Откуда такие подарки у США? У них нет вооружения на МиГ-29.
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17.03.2023 18:59 Відповісти
Є, і дуже багато, за умови що ці літаки модернізовані за стандартами НАТО.
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17.03.2023 19:03 Відповісти
Вы в себе? Откуда у США боеприпасы к МиГ-29? Еще раз спрашиваю! Ракеты класса "воздух-воздух" Р-27, Р-73, бомбы с подвесными ушками, позволяющих их подвесить на замок балочного держателя БД3-УМК? Вы большой специалист по самолетам МиГ-29 и его вооружении?
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17.03.2023 19:14 Відповісти
Виходе AGM-88 HARM та jdam-er запускають з рогаток?
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17.03.2023 19:23 Відповісти
Обеспечена совместимость JDAM со следующими моделями самолётов:

AV-8B Harrier II
A-10 Thunderbolt II
B-1B Lancer
B-2A Spirit
B-52H Stratofortress
F-117 Nighthawk
F-14A/B/D Tomcat
F-15E Strike Eagle
F-16C Fighting Falcon
CF-18 Hornet
F/A-18C/D Hornet
F/A-18E/F Super Hornet
F-22 Raptor
F-35 Lightning II
MQ-9 Reaper
Mitsubishi F-2
Panavia Tornado
Mirage F-1
Northrop Grumman X-47B
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17.03.2023 19:26 Відповісти
31 августа 2022 года украинские ВВС разместили на своей странице в Twitter видеоролик, на котором от первого лица запечатлён запуск ракеты AGM-88 HARM с МиГ-29[17]. По мнению военного аналитика Дэвида Акса «украинские лётчики, очевидно, стреляют ракетами HARM вслепую, используя режим, который не требует нового оборудования в тесной кабине одноместного сверхзвукового МиГа»[18].

В начале сентября 2022 года был замечен украинский самолёт Су-27С, на пилонах крыла которого были установлены AGM-88 HARM. Ракета была установлена на пусковые установки АПУ-470, которые используются на МиГ-29 и Су-27 для стрельбы ракетами Р-27 (ракета «воздух-воздух»). Предполагается, что установка ракеты на советские самолёты оказалась проще, чем первоначально предполагалось, сообщается что «требуется только переходник для различных проводов и точек подвеса ракеты». Другие кадры украинского МиГ-29, использующего AGM-88, показали, что дисплей пилота распознал AGM-88 как противорадиолокационную ракету Р-27ЭП. Это позволяет предположить, что самолёты используют собственную авионику для запуска ракеты без необходимости дополнительных модификаций[1
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17.03.2023 19:28 Відповісти
Тобто Ви підтверджуєте що я сказав відразу, чи конкретно цю ракету ми не враховуєм? Як її приладнали це не дуже важливо, головне результат. Теж саме стосується і плануючих бомб.
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17.03.2023 19:37 Відповісти
Як її приладнали. Мы говорим об экспериментальных, дядя, экспериментальных!!! А серийные самолеты сделаны под стандарт. Вот когда расскажешь мне, запомни, именно мне, о базе подвесных ушек авиабомб советского образца под держатель БД3-УМК2Б и американского расстояния между ушками их бомб, токда ты экперд, а не я. Неужели непонятно что невпихуемое невпихуется?
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17.03.2023 19:54 Відповісти
Де я писав що я експерт, пан або сліпий або боїться визнати що не правий.
Мені та думаю і більшості без різниці з чого підбили установку ппо орків, з експерементального чи офіційного носія.
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17.03.2023 20:07 Відповісти
Пан Олег служил в авиации?
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17.03.2023 20:10 Відповісти
Ні, але вона мені дуже подобається.
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17.03.2023 20:15 Відповісти
Мне тоже мерс 600 или 300 на улицах тоже нравится, но я их не знаю и рассжудаю об их преимуществах.
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17.03.2023 20:37 Відповісти
Є факт застосування та використання, до чого тут переваги? Звісно у літака на якому передбачено встановлення того чи іншого виду озброєння ефективність набагато більша, але поки що нам таких літаків не надали.
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17.03.2023 20:45 Відповісти
Ну-ка факты в студию.
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18.03.2023 06:58 Відповісти
Це новинний портал, а не профільний авіаційний форум, але ...

США адаптували ракети AGM-88 HARM для МиГ-29 України

https://mil.in.ua/uk/tag/ukraine/

Сполучені Штати адаптували високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM для винищувачів МиГ-29.

Заступник голови Пентагону Колін Каль https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3138872/undersecretary-of-defense-for-policy-dr-colin-kahl-holds-a-press-briefing-on-se/ повідомив , що українці останніми тижнями з великим успіхом використовують ракети HARM.

Американські ракети не були призначені для того, щоб їх використовували на радянських винищувачах.

На початку серпня почали https://mil.in.ua/uk/news/pozytsiyi-ppo-rosiyi-v-********-pochaly-urazhaty-amerykanski-rakety-agm-88/ з'являтися перші новини про ураження російських позицій ракетами AGM-88 HARM.

Але тоді не було відомо з якої платформи військові України застосовують американські ракети. 24 серпня Колін Каль дав відповідь на це питання:

«Ми надали українцям деякі ракети HARM, і ми адаптували ці ракети, щоб вони могли стріляти з МиГ-29. Отже, вони, звичайно, не були призначені для того, щоб літати з такого обладнання - вони були призначені для того, щоб літати з наших літаків, і українці останніми тижнями з великим успіхом використали ракети HARM, щоб вивести з ладу російські радіолокаційні системи».
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18.03.2023 10:10 Відповісти
ПРЛ ракеты бьют по РЛС и только по РЛС. Это пассивная ракета, для нее достаточно лишь излучение наземной РЛС и адаптированное бортовое питание. Причем ракета, повторяю, ракета, переделана под ьортовое питание МиГ-29 и Су-27. Много у чмобиков на передке РЛС?
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18.03.2023 10:23 Відповісти
Подкрыльевые пилоны легко переделываются, и все работает, не бзди...
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17.03.2023 20:43 Відповісти
Да, напильником немного поработать и делов-то.
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18.03.2023 03:55 Відповісти
А чего вдруг штаты уперлись рогом с Ф-16? Т.е., даже не "рассматриваем/обсуждаем"?
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17.03.2023 18:59 Відповісти
Тобто, союзнички могли і не підтримати ? Нормально.

Де ленд-ліз, персонаж ? Чому не виконуєш закон ?
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17.03.2023 19:40 Відповісти
Та все добре:
1) поляки дали 4 - «це суверенне рішення» - реакція москаліа «0»
2) словаки 13 - «підтримуємо» - реакція москалів «0».
3) хтось з союзниківдасть ф-16 - «це суверенне рішення» ))))
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17.03.2023 20:56 Відповісти
Дякуємо СЛОВАЧЧІНІ ‼️‼️
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17.03.2023 21:43 Відповісти
 
 