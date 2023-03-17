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США підтримують рішення Словаччини передати Україні МіГ-29, - Білий дім
Офіційний Вашингтон заявив, що поважає суверенне рішення Словацької Республіки відправити в Україну винищувачі МіГ-29.
Про це сказав у п’ятницю під час онлайн-брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Це суверенне рішення (Словаччини. – Ред.), ми поважаємо такі суверенні рішення", - зауважив представник Білого дому.
Він підкреслив, що Словацька Республіка робить надзвичайний внесок у спільні зусилля на підтримку України.
Водночас Кірбі зауважив, що рішення США в контексті надання Україні американських літаків F-16 залишається без змін.
Топ коментарі
+4 Алекс Скела
показати весь коментар17.03.2023 18:55 Відповісти Посилання
+4 Олег Квиташ
показати весь коментар17.03.2023 18:57 Відповісти Посилання
+2 Дмитрий Авдеев #555735
показати весь коментар17.03.2023 18:59 Відповісти Посилання
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От якби офіційний Вашингтон ще сповнивсь аналогічної поваги до себе самого!
)))
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A-10 Thunderbolt II
B-1B Lancer
B-2A Spirit
B-52H Stratofortress
F-117 Nighthawk
F-14A/B/D Tomcat
F-15E Strike Eagle
F-16C Fighting Falcon
CF-18 Hornet
F/A-18C/D Hornet
F/A-18E/F Super Hornet
F-22 Raptor
F-35 Lightning II
MQ-9 Reaper
Mitsubishi F-2
Panavia Tornado
Mirage F-1
Northrop Grumman X-47B
В начале сентября 2022 года был замечен украинский самолёт Су-27С, на пилонах крыла которого были установлены AGM-88 HARM. Ракета была установлена на пусковые установки АПУ-470, которые используются на МиГ-29 и Су-27 для стрельбы ракетами Р-27 (ракета «воздух-воздух»). Предполагается, что установка ракеты на советские самолёты оказалась проще, чем первоначально предполагалось, сообщается что «требуется только переходник для различных проводов и точек подвеса ракеты». Другие кадры украинского МиГ-29, использующего AGM-88, показали, что дисплей пилота распознал AGM-88 как противорадиолокационную ракету Р-27ЭП. Это позволяет предположить, что самолёты используют собственную авионику для запуска ракеты без необходимости дополнительных модификаций[1
Мені та думаю і більшості без різниці з чого підбили установку ппо орків, з експерементального чи офіційного носія.
США адаптували ракети AGM-88 HARM для МиГ-29 України
https://mil.in.ua/uk/tag/ukraine/
Сполучені Штати адаптували високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM для винищувачів МиГ-29.
Заступник голови Пентагону Колін Каль https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3138872/undersecretary-of-defense-for-policy-dr-colin-kahl-holds-a-press-briefing-on-se/ повідомив , що українці останніми тижнями з великим успіхом використовують ракети HARM.
Американські ракети не були призначені для того, щоб їх використовували на радянських винищувачах.
На початку серпня почали https://mil.in.ua/uk/news/pozytsiyi-ppo-rosiyi-v-********-pochaly-urazhaty-amerykanski-rakety-agm-88/ з'являтися перші новини про ураження російських позицій ракетами AGM-88 HARM.
Але тоді не було відомо з якої платформи військові України застосовують американські ракети. 24 серпня Колін Каль дав відповідь на це питання:
«Ми надали українцям деякі ракети HARM, і ми адаптували ці ракети, щоб вони могли стріляти з МиГ-29. Отже, вони, звичайно, не були призначені для того, щоб літати з такого обладнання - вони були призначені для того, щоб літати з наших літаків, і українці останніми тижнями з великим успіхом використали ракети HARM, щоб вивести з ладу російські радіолокаційні системи».
Де ленд-ліз, персонаж ? Чому не виконуєш закон ?
1) поляки дали 4 - «це суверенне рішення» - реакція москаліа «0»
2) словаки 13 - «підтримуємо» - реакція москалів «0».
3) хтось з союзниківдасть ф-16 - «це суверенне рішення» ))))