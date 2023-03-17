США підтримують рішення Словаччини передати Україні МіГ-29, - Білий дім

Офіційний Вашингтон заявив, що поважає суверенне рішення Словацької Республіки відправити в Україну винищувачі МіГ-29.

Про це сказав у п’ятницю під час онлайн-брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це суверенне рішення (Словаччини. – Ред.), ми поважаємо такі суверенні рішення", - зауважив представник Білого дому.

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Він підкреслив, що Словацька Республіка робить надзвичайний внесок у спільні зусилля на підтримку України.

Водночас Кірбі зауважив, що рішення США в контексті надання Україні американських літаків F-16 залишається без змін.