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У ряді областей України оголошено повітряну тривогу - росіяни запустили шахеди
Ввечері 17 березня у ряді областей України було оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про запуск дронів-камікадзе.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
Зазначається, що росіяни запустили іранські дрони-камікадзе одночасно з південного та північного напрямків
Дрони-камікадзе прямують у напрямку міст Дніпро і Київ.
На Київщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині працює ППО.
Топ коментарі
+23 FT FT
показати весь коментар17.03.2023 21:41 Відповісти Посилання
+17 Alex Dev #551606
показати весь коментар17.03.2023 21:36 Відповісти Посилання
+12 Володимир Солтис
показати весь коментар17.03.2023 21:34 Відповісти Посилання
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І за теорією -"лисий-патлатий вождь" наступний буде патлатий.
Бажаю їм кіркорова. або леонтьєва.
Завтра пiду гляну на Европу.
Ну если не **********.
так от він розповідав що татуйованим ZZ нацистам, завжди задавав питання:
"ви вбивали дітей дітей на сході, навіщо?"
відповідь була здебільшо одна
"Вони б виросли і за нами прийшли - ми мусили це робити".
ніякої різниці від сьогоднішнеї кацапні не бачу.
такі ж нацисти - такі ж самі засоби.
-Все войны што были и есть и будут- религиозные.
не смішить мені оцих двох...
та ж сама піськовська труба - "виселення кацапськів попів з Лаври виправдовує наше вторгненя"...
от тільки вторгнення кацапське відбулося рік тому,
а попів москалотних тільки зараз на вихід запросили і то невнятно прогундосили...
мила дрібничка