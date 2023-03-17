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У ряді областей України оголошено повітряну тривогу - росіяни запустили шахеди

тривога,шахед

Ввечері 17 березня у ряді областей України було оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про запуск дронів-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

Зазначається, що росіяни запустили іранські дрони-камікадзе  одночасно з південного та північного напрямків

Дрони-камікадзе прямують у напрямку міст Дніпро і Київ.

На Київщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині працює ППО.

Також читайте: Окупанти завдали удару "Шахедами" по Житомиру, у місті проблеми зі світлом та водопостачанням

Автор: 

дрони (5006) повітряна тривога (944)


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Топ коментарі
+23
Походу за шахедами и ракеты пойдут. Веселая ночка будет сегодня. Кремлевский Фюрер ножками затопал и обосрался с перепугу что на него ордер на арест выписали.
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17.03.2023 21:41 Відповісти
+17
Де наша "Помста", де дрони Укроборонпрома на 1000км 70кг корисного навантаження? Де бавовна на Московії? Рєзніков, чим ти там займаєшся?
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17.03.2023 21:36 Відповісти
+12
Довбані суки
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17.03.2023 21:34 Відповісти
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Довбані суки
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17.03.2023 21:34 Відповісти
Де наша "Помста", де дрони Укроборонпрома на 1000км 70кг корисного навантаження? Де бавовна на Московії? Рєзніков, чим ти там займаєшся?
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17.03.2023 21:36 Відповісти
Мать бариши з яблук підраховує
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17.03.2023 21:41 Відповісти
Резніков давно спить, подивився вечірню казку і в люлю, яблука та яйця з флягами рахує.
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17.03.2023 21:41 Відповісти
в пи*де по ходу...
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17.03.2023 21:55 Відповісти
17×51=????...$€
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18.03.2023 00:42 Відповісти
Походу за шахедами и ракеты пойдут. Веселая ночка будет сегодня. Кремлевский Фюрер ножками затопал и обосрался с перепугу что на него ордер на арест выписали.
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17.03.2023 21:41 Відповісти
Після шахедів знову запустять ракети... Сволочі москальські!
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17.03.2023 21:47 Відповісти
мстять падлюки за міжнародний ордер на арешт *****
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17.03.2023 21:55 Відповісти
Надіюсь що їхня мстяка завершиться як завжди завершувалась періодично рашка.
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18.03.2023 02:15 Відповісти
П'яні вагнери візмуть кремль.
І за теорією -"лисий-патлатий вождь" наступний буде патлатий.
Бажаю їм кіркорова. або леонтьєва.
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18.03.2023 02:17 Відповісти
А хтось розповідав що ''шахіди'' усьо
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17.03.2023 21:48 Відповісти
А де там наші "шахеди" ???
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17.03.2023 21:51 Відповісти
по зелених офшорах розішлися
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17.03.2023 21:56 Відповісти
У нас будуть "Мошиахи".
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18.03.2023 00:53 Відповісти
не треба нехтувати повітряними тревогами - діти і жінкі повинні бути в укритті як мінімум.
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17.03.2023 21:52 Відповісти
(уйло святкує рішення МКС. Шоб ти, падло, здохло в муках
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17.03.2023 22:00 Відповісти
Різать на клапті. Купати в кислоті і лікувати. Щоб знов процедури повторити.
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18.03.2023 01:49 Відповісти
За ***** мстят,козломорді?))
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17.03.2023 22:01 Відповісти
То нехай на Европу нападуть. Може швидше мордор усім світом прип***ть!
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17.03.2023 22:05 Відповісти
Україна -це вже Європа
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17.03.2023 22:20 Відповісти
Йоханий бабай-а я й проспав.
Завтра пiду гляну на Европу.
Ну если не **********.
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18.03.2023 00:48 Відповісти
ніколи не пишіть "ДІТИ" там де діти.
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17.03.2023 22:05 Відповісти
Треба писати-"полонені кацапи''. Цікаво, яка була би реакція?
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17.03.2023 22:06 Відповісти
колись бачив інтервью якогось американського перекладача з німецької на англійську часів 2гої світової, який допитував німецьких полонених.
так от він розповідав що татуйованим ZZ нацистам, завжди задавав питання:
"ви вбивали дітей дітей на сході, навіщо?"
відповідь була здебільшо одна
"Вони б виросли і за нами прийшли - ми мусили це робити".
ніякої різниці від сьогоднішнеї кацапні не бачу.
такі ж нацисти - такі ж самі засоби.
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17.03.2023 22:24 Відповісти
Непомню кто(наше время)говорил:
-Все войны што были и есть и будут- религиозные.
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18.03.2023 00:58 Відповісти
"Если надо захватить(колонизировать) страну-войны не надо(зачем разрушения),просто надо захватиь админресурс и поставить туда своих людей.
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18.03.2023 01:02 Відповісти
то кацапи на Україну напали за кацапських попів що в Лаврі собі гарненьки гніздечка звили?
не смішить мені оцих двох...
та ж сама піськовська труба - "виселення кацапськів попів з Лаври виправдовує наше вторгненя"...
от тільки вторгнення кацапське відбулося рік тому,
а попів москалотних тільки зараз на вихід запросили і то невнятно прогундосили...
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18.03.2023 01:30 Відповісти
Последние вздохи.....Те кто пишут за ракеты....в догонку.Уверен что ничего не будет.......Это кацапня на издохе допукивает.А за наши дроны...то скоро увидим,не истерите))
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17.03.2023 22:20 Відповісти
Шахидами прощупывают наше ПВО, есть вероятность ракетного удара ночью, как прошлый раз - пишет Труха Украина
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17.03.2023 22:29 Відповісти
Сегодня еще и с РБ запустили вроде бы.
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17.03.2023 22:29 Відповісти
ні курва БНР - це бєлгародская народная рєспубліка )
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17.03.2023 23:17 Відповісти
Пишут, что под Днепром во что-то попали, огонь десятки метров в высоту (((
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17.03.2023 22:42 Відповісти
Кончене нікчемнн ***** мстить за ордер на свій арешт.
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17.03.2023 23:09 Відповісти
ну тепер його мають право застрілити на території 123 країн світу

мила дрібничка
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17.03.2023 23:19 Відповісти
Це так розгнівалось ***** на рішення суду. Тай похер. Я лежу, дивлюсь порно і дрочу.
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17.03.2023 23:12 Відповісти
Росіяни , так культурно цю мразоту називають , правильно " свинорилі паскуди".
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18.03.2023 07:22 Відповісти
 
 