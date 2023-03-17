У ряді областей України оголошено повітряну тривогу - росіяни запустили шахеди

Ввечері 17 березня у ряді областей України було оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про запуск дронів-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

Зазначається, що росіяни запустили іранські дрони-камікадзе одночасно з південного та північного напрямків

Дрони-камікадзе прямують у напрямку міст Дніпро і Київ.

На Київщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині працює ППО.

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