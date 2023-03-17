В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога - россияне запустили шахеды

Вечером 17 марта в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщается о запуске дронов-камикадзе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

Отмечается, что россияне запустили иранские дроны-камикадзе одновременно с южного и северного направлений.

Дроны-камикадзе направляются в направлении городов Днепр и Киев.

В Киевской, Днепропетровской и Черниговской областях работает ПВО.

Читайте также: МиГи от партнеров усилят оборонительные возможности Украины, но это неэффективное оружие против воздушного террора РФ, - Воздушные силы