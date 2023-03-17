В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога - россияне запустили шахеды
Вечером 17 марта в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщается о запуске дронов-камикадзе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
Отмечается, что россияне запустили иранские дроны-камикадзе одновременно с южного и северного направлений.
Дроны-камикадзе направляются в направлении городов Днепр и Киев.
В Киевской, Днепропетровской и Черниговской областях работает ПВО.
Топ комментарии
+23 FT FT
показать весь комментарий17.03.2023 21:41 Ответить Ссылка
+17 Alex Dev #551606
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+12 Володимир Солтис
показать весь комментарий17.03.2023 21:34 Ответить Ссылка
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І за теорією -"лисий-патлатий вождь" наступний буде патлатий.
Бажаю їм кіркорова. або леонтьєва.
Завтра пiду гляну на Европу.
Ну если не **********.
так от він розповідав що татуйованим ZZ нацистам, завжди задавав питання:
"ви вбивали дітей дітей на сході, навіщо?"
відповідь була здебільшо одна
"Вони б виросли і за нами прийшли - ми мусили це робити".
ніякої різниці від сьогоднішнеї кацапні не бачу.
такі ж нацисти - такі ж самі засоби.
-Все войны што были и есть и будут- религиозные.
не смішить мені оцих двох...
та ж сама піськовська труба - "виселення кацапськів попів з Лаври виправдовує наше вторгненя"...
от тільки вторгнення кацапське відбулося рік тому,
а попів москалотних тільки зараз на вихід запросили і то невнятно прогундосили...
мила дрібничка