Протягом 17 березня росіяни обстріляли 3 громади на Сумщині, - ОВА
Війська Російської Федерації протягом п’ятниці, 17 березня, завдавали ударів по Шалигинській, Есманській та Білопільській громадах Сумської області, вогонь ворог вів із гранатометів, мінометів і артилерії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила в Телеграмі.
По Білопільській громаді загарбники били, зокрема, з гранатометів і самохідних артилерійських установок — відбулися 150 пострілів і сім влучань. По її ж території росіяни здійснили одне влучання з міномета.
Шалигинська громада зазнала ударів із ворожих САУ і мінометів – дев'ять і 17 влучань відповідно.
По Есманській громаді російська армія вдарила з міномета – зафіксовані два влучання.
В усії випадках, згідно з даними ОВА, минулося без наслідків.
Зазначається, що, за повідомленнями військових, оперативна обстановка на прикордонні Сумської області контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлене.
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