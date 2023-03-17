Протягом 17 березня росіяни обстріляли 3 громади на Сумщині, - ОВА

Війська Російської Федерації протягом п’ятниці, 17 березня, завдавали ударів по Шалигинській, Есманській та Білопільській громадах Сумської області, вогонь ворог вів із гранатометів, мінометів і артилерії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила в Телеграмі.

По Білопільській громаді загарбники били, зокрема, з гранатометів і самохідних артилерійських установок — відбулися 150 пострілів і сім влучань. По її ж території росіяни здійснили одне влучання з міномета.

Шалигинська громада зазнала ударів із ворожих САУ і мінометів – дев'ять і 17 влучань відповідно.

По Есманській громаді російська армія вдарила з міномета – зафіксовані два влучання.

В усії випадках, згідно з даними ОВА, минулося без наслідків.

Зазначається, що, за повідомленнями військових, оперативна обстановка на прикордонні Сумської області контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлене.

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