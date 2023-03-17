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Новини
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Штайнмаєр про візит Сі Цзіньпіна до Росії: "Мирна ініціатива буде успішною, лише коли є також готовність говорити з українцями"

штайнмаєр,франк-вальтер

Будь-яка мирна ініціатива може досягти мети лише за готовності медіаторів говорити з Києвом.

Про це заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, коментуючи майбутній візит голови КНР Сі Цзіньпіна до Москви, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Не можу оцінювати, якими будуть результати перемовин у Москві. Можу лише сказати, що кожна мирна ініціатива, незважаючи від кого вона походить, буде успішною лише в тому випадку, коли є також готовність говорити з українцями, з українським президентом", - сказав Штайнмаєр.

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Він "бажав би", якби Китай відігравав конструктивну роль. Але, додав німецький лідер, треба розуміти, що означає справедливий мир. Це передбачає, насамперед, чітко сказати: хто є агресор і хто жертва у цій війні Росії проти України.

Раніше президент Німеччини поставив під сумнів готовність Пекіна стати посередником між Україною та Росією. Тоді, коментуючи оприлюднення Китаєм його бачення вирішення конфлікту з 12 пунктів, він заявив: "будь-яка конструктивна пропозиція, яка наближає нас до справедливого світу, дуже вітається. Чи хоче світова держава Китай відігравати таку конструктивну роль? Це залишається під питанням. Якщо так, то Китай повинен у будь-якому випадку говорити не лише з Москвою, а й із Києвом", - сказав Штайнмаєр і нагадав, що КНР не було серед країн, які засудили в ГА ООН агресію Росії, а потім підтримали резолюцію із закликом до Росії вивести війська з України.

Нагадаємо: Сі Цзіньпін здійснить візит до Москви 20-22 березня.

Автор: 

Китай (4737) перемовини (3025) путін володимир (24222) росія (66431) Штайнмаєр Франк-Вальтер (346) Сі Цзіньпін (336)


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Топ коментарі
+4
Все верно дедок говорит. В этот раз его формула правильная. Действительно на старости лет поумнел.
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17.03.2023 23:31 Відповісти
+2
"Якщо Китай хоче відіграти справжню роль у відновленні суверенітету України, то ми, очевидно, вітатимемо це", - сказав речник прем'єр-міністра країни Ріші Сунака.

За його словами, будь-яка мирна угода, яка не ґрунтується на суверенітеті та самовизначенні України, не є мирною угодою взагалі. "Тому ми продовжуватимемо закликати Китай, як ми робили раніше, приєднатися до інших країн світу в заклику до Путіна вивести свої війська", - запевнив речник.
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17.03.2023 23:33 Відповісти
+1
Нехай КНР спочатку звільнить окуповані райони Тибету тоді я повірю в мирні ініціативи. Для довідки: Після приходу до влади Мао Цзедуна "Народно-визвольна армія Китаю" окупувала Тибетську державу. Тоді під тиском військових, 23 травня 1951 року Центральний народний уряд КНР і так званий «місцевий тибетський уряд» підписали Угоду про мирне звільнення Тибету. Відтоді й почалось «мирне звільнення», яке триває і до сьогодні.
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17.03.2023 23:35 Відповісти
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Все верно дедок говорит. В этот раз его формула правильная. Действительно на старости лет поумнел.
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17.03.2023 23:31 Відповісти
знову цей...
формулу передокажи, бо бубняві в Парижі вже були згодні...
ах, помилка?
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17.03.2023 23:31 Відповісти
ніколи не вірте тому, хто хочь раз збрехав, він збреше щє багато разів.
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17.03.2023 23:33 Відповісти
"Якщо Китай хоче відіграти справжню роль у відновленні суверенітету України, то ми, очевидно, вітатимемо це", - сказав речник прем'єр-міністра країни Ріші Сунака.

За його словами, будь-яка мирна угода, яка не ґрунтується на суверенітеті та самовизначенні України, не є мирною угодою взагалі. "Тому ми продовжуватимемо закликати Китай, як ми робили раніше, приєднатися до інших країн світу в заклику до Путіна вивести свої війська", - запевнив речник.
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17.03.2023 23:33 Відповісти
Трохи перелицьований старий анекдот:
З'їхавший з глузду ***** мовчки витріщається на фото Цзіньпіна, яку тримає перед собою. Далі белькоче:
- Цзінь...пін...
Перекидає фото догори дригом і здивовано каже до себе:
- О! А так - Пін... цзінь...
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17.03.2023 23:34 Відповісти
Нехай КНР спочатку звільнить окуповані райони Тибету тоді я повірю в мирні ініціативи. Для довідки: Після приходу до влади Мао Цзедуна "Народно-визвольна армія Китаю" окупувала Тибетську державу. Тоді під тиском військових, 23 травня 1951 року Центральний народний уряд КНР і так званий «місцевий тибетський уряд» підписали Угоду про мирне звільнення Тибету. Відтоді й почалось «мирне звільнення», яке триває і до сьогодні.
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17.03.2023 23:35 Відповісти
Мирна ініціатива буде успішною, лише коли є також готовність говорити з українцями про те, щоб вся москалота забралась з України, звільнивши нашу землю, включно з Кримом та Донбасом, а після цього компенсувавши всі економічні та моральні збитки українцям та попросивши вибачення у всього українського народу. Лише після цього москальські ******** можуть перейти у власність Китаю разом з усією їхньою підорашкою в якості провінції Китаю.
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17.03.2023 23:41 Відповісти
Пізнє запалювання. Після ордеру на арешт дітовбивці які можуть бути мирні ініціативи?! Тільки після виконання вироку МКС.
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17.03.2023 23:44 Відповісти
Комуняку - на гілляку!
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17.03.2023 23:50 Відповісти
О чем вообще говорить с врагом и с его холуями? Никто из них даже слова о выводе рашистских войск с Украины не допускает. Слушать сладкие сказки что капитуляция и отказ от части нашей земли не так уже и плохо? А оно нам надо?
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18.03.2023 00:19 Відповісти
Si, navit', posylaty ***** ne treba, sam yide do *****
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18.03.2023 06:12 Відповісти
 
 