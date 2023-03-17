Штайнмаєр про візит Сі Цзіньпіна до Росії: "Мирна ініціатива буде успішною, лише коли є також готовність говорити з українцями"

Будь-яка мирна ініціатива може досягти мети лише за готовності медіаторів говорити з Києвом.

Про це заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, коментуючи майбутній візит голови КНР Сі Цзіньпіна до Москви, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Не можу оцінювати, якими будуть результати перемовин у Москві. Можу лише сказати, що кожна мирна ініціатива, незважаючи від кого вона походить, буде успішною лише в тому випадку, коли є також готовність говорити з українцями, з українським президентом", - сказав Штайнмаєр.

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Він "бажав би", якби Китай відігравав конструктивну роль. Але, додав німецький лідер, треба розуміти, що означає справедливий мир. Це передбачає, насамперед, чітко сказати: хто є агресор і хто жертва у цій війні Росії проти України.

Раніше президент Німеччини поставив під сумнів готовність Пекіна стати посередником між Україною та Росією. Тоді, коментуючи оприлюднення Китаєм його бачення вирішення конфлікту з 12 пунктів, він заявив: "будь-яка конструктивна пропозиція, яка наближає нас до справедливого світу, дуже вітається. Чи хоче світова держава Китай відігравати таку конструктивну роль? Це залишається під питанням. Якщо так, то Китай повинен у будь-якому випадку говорити не лише з Москвою, а й із Києвом", - сказав Штайнмаєр і нагадав, що КНР не було серед країн, які засудили в ГА ООН агресію Росії, а потім підтримали резолюцію із закликом до Росії вивести війська з України.

Нагадаємо: Сі Цзіньпін здійснить візит до Москви 20-22 березня.