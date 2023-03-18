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Відзначається збільшення кількості важкопоранених російських військових. Кількість евакуаційних поїздів до Росії зросла, - Генштаб

рф,армія,найманці

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо збільшення кількості поранених серед російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначаться: "У місті Сватове Луганської області, в одній з будівель, яка знаходиться в східній частині міста розташовано новий шпиталь окупантів. Наразі там перебуває близько 30 важкопоранених військових зс рф, які були завезені туди протягом останніх двох діб.

Загалом відзначається збільшення кількості важкопоранених російських військових - евакуаційних рейсів на територію росії побільшало з двох до трьох на тиждень. До обслуговування поранених залучають місцевих жителів, які мають хоч якусь медичну освіту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО оцінює щоденні втрати РФ в Україні в 1500 військових, найбільше у Бахмуті, - ЗМІ

Автор: 

армія рф (18036) Генштаб ЗС (6873) поранення (2824)


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Топ коментарі
+11
Навіщо? Навантаження на залізницю, навантаження на медичну сисему РФ, навантаження на бюджет А яка прекрасна пропаганда "сражаться против фошиздов"? "Не ходи, Ваня, в Украину - "самоварчиком" станешь!"
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18.03.2023 05:42 Відповісти
+5
Нам не вигідно. Двохсотого закопали, на поминках нажабились і все. А на важких 300-х все їхнє життя, що залишиться, доведеться витрачатись.
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18.03.2023 07:15 Відповісти
+4
Возвращаются самовары вместо белых жигулей и шуб.
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18.03.2023 00:52 Відповісти
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Хай швидше переходять з категорії 300 у 200, та й по всьому.
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18.03.2023 00:35 Відповісти
Нам не вигідно. Двохсотого закопали, на поминках нажабились і все. А на важких 300-х все їхнє життя, що залишиться, доведеться витрачатись.
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18.03.2023 07:15 Відповісти
Ой а що це ! ? Може контр наступ ? Хмм нет неможит бить кажуть роки))
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18.03.2023 00:40 Відповісти
Переклади на людську мову.
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18.03.2023 04:55 Відповісти
Бидло може тільки на скотському язигу.
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18.03.2023 07:16 Відповісти
Хай до обслуговування поранених долучають дроворубів і теслярів.
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18.03.2023 00:49 Відповісти
Возвращаются самовары вместо белых жигулей и шуб.
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18.03.2023 00:52 Відповісти
Відзначається збільшення кількості важкопоранених російських військових
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сімулянти! Не хочуть здихати за )(уйла! А мусово.
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18.03.2023 01:05 Відповісти
Та розбомбіть вже ті потяги..
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18.03.2023 03:38 Відповісти
Навіщо? Навантаження на залізницю, навантаження на медичну сисему РФ, навантаження на бюджет А яка прекрасна пропаганда "сражаться против фошиздов"? "Не ходи, Ваня, в Украину - "самоварчиком" станешь!"
показати весь коментар
18.03.2023 05:42 Відповісти
 
 