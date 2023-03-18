Відзначається збільшення кількості важкопоранених російських військових. Кількість евакуаційних поїздів до Росії зросла, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо збільшення кількості поранених серед російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначаться: "У місті Сватове Луганської області, в одній з будівель, яка знаходиться в східній частині міста розташовано новий шпиталь окупантів. Наразі там перебуває близько 30 важкопоранених військових зс рф, які були завезені туди протягом останніх двох діб.
Загалом відзначається збільшення кількості важкопоранених російських військових - евакуаційних рейсів на територію росії побільшало з двох до трьох на тиждень. До обслуговування поранених залучають місцевих жителів, які мають хоч якусь медичну освіту".
Топ коментарі
+11 Яр Холодний
показати весь коментар18.03.2023 05:42 Відповісти Посилання
+5 Vsevolod Marchenko #551075
показати весь коментар18.03.2023 07:15 Відповісти Посилання
+4 FT FT
показати весь коментар18.03.2023 00:52 Відповісти Посилання
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сімулянти! Не хочуть здихати за )(уйла! А мусово.