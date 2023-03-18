Російські окупанти створили нову катівню в Енергодарі, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про створення окупантами нових катівень у окупованій частині Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російські окупанти, за активної підтримки місцевих колаборантів, збільшують кількість катівень на тимчасово окупованих та захоплених територіях України. Так, новостворену катівню помічено в південно-східній частині Енергодара Запорізької області. Там піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої влади".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти облаштували катівню в тимчасово окупованій Василівці Запорізької області, - Генштаб