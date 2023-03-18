Російські окупанти створили нову катівню в Енергодарі, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про створення окупантами нових катівень у окупованій частині Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Російські окупанти, за активної підтримки місцевих колаборантів, збільшують кількість катівень на тимчасово окупованих та захоплених територіях України. Так, новостворену катівню помічено в південно-східній частині Енергодара Запорізької області. Там піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої влади".
Топ коментарі
+4 три - пятнадцать
показати весь коментар18.03.2023 02:13 Відповісти Посилання
+4 Михайло Михайлович Іл #552486
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+4 Олександр Смага #551194
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дітей не кіднепнути не можуть, а
яких не закіднепили не вбити теж не можуть,
**** - і скрепа і хромосома зайви!
У кацапів у крові вбивство,мародерство,ґвалтування.
Це повністю хвора нацистська країна, з усіма ознаками масово шизи.
А те що кацапів "долбіт шиза",то це як діти в школу
Хворі монголоїдні виродки.
ніжкі ручкі собері і на в Вкрайну знову йди...
ванька встанька що таке?
хлопці уклін до пят!
а ніяк не можна курносих товстих жмурів збільшити до 3000 за день?
остивающій коцап, українцям в прицелі подобаеться....
Ни чести, ни мозгов , ни нрава,
Какой народ -такой и царь,
Такая, стало быть , держава.
Но чуют гузном дикари,
Что время дни их подытожит :
Сотрёт чумных с лица земли,
С истории, увы, не сможет......