УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10969 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 564 15

Російські окупанти створили нову катівню в Енергодарі, - Генштаб

енергодар

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про створення окупантами нових катівень у окупованій частині Запорізької області. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російські окупанти, за активної підтримки місцевих колаборантів, збільшують кількість катівень на тимчасово окупованих та захоплених територіях України. Так, новостворену катівню помічено в південно-східній частині Енергодара Запорізької області. Там піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої влади".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти облаштували катівню в тимчасово окупованій Василівці Запорізької області, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6873) катування (615) Запорізька область (3779)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
псіхі кацапські не катувати і не гвалтувати не можуть.
дітей не кіднепнути не можуть, а
яких не закіднепили не вбити теж не можуть,
**** - і скрепа і хромосома зайви!
показати весь коментар
18.03.2023 02:13 Відповісти
+4
виродки, цим все сказано
показати весь коментар
18.03.2023 03:05 Відповісти
+4
Все по завєтам дідоф! Один кацапський палач Блохін чого тільки вартий!...
У кацапів у крові вбивство,мародерство,ґвалтування.
Це повністю хвора нацистська країна, з усіма ознаками масово шизи.
А те що кацапів "долбіт шиза",то це як діти в школу
Хворі монголоїдні виродки.
показати весь коментар
18.03.2023 03:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
псіхі кацапські не катувати і не гвалтувати не можуть.
дітей не кіднепнути не можуть, а
яких не закіднепили не вбити теж не можуть,
**** - і скрепа і хромосома зайви!
показати весь коментар
18.03.2023 02:13 Відповісти
Треба в ООН показати , а то щось вони, не чего не чують.
показати весь коментар
18.03.2023 02:55 Відповісти
виродки, цим все сказано
показати весь коментар
18.03.2023 03:05 Відповісти
Все по завєтам дідоф! Один кацапський палач Блохін чого тільки вартий!...
У кацапів у крові вбивство,мародерство,ґвалтування.
Це повністю хвора нацистська країна, з усіма ознаками масово шизи.
А те що кацапів "долбіт шиза",то це як діти в школу
Хворі монголоїдні виродки.
показати весь коментар
18.03.2023 03:10 Відповісти
москальня мордата, жирна - ліси, миші в Україні лікують на мясі....
показати весь коментар
18.03.2023 04:50 Відповісти
і далі пішов реп...
показати весь коментар
18.03.2023 05:12 Відповісти
чим кацапню годують, шо там як не харя кацапопатріотична так в екран не влазить?
показати весь коментар
18.03.2023 05:17 Відповісти
ванька встанька що таке? - приготуй собі пакет.
ніжкі ручкі собері і на в Вкрайну знову йди...
ванька встанька що таке?
показати весь коментар
18.03.2023 05:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lV9q901vS6o ВАНЬКА-ВСТАНЬКА
показати весь коментар
18.03.2023 05:35 Відповісти
1500 кацапів за день? - це результат...
хлопці уклін до пят!
а ніяк не можна курносих товстих жмурів збільшити до 3000 за день?
показати весь коментар
18.03.2023 05:45 Відповісти
коли коцап називає українця "братаном" - мене перевертує...
остивающій коцап, українцям в прицелі подобаеться....
показати весь коментар
18.03.2023 05:55 Відповісти
Живёт на севере дикарь;

Ни чести, ни мозгов , ни нрава,

Какой народ -такой и царь,

Такая, стало быть , держава.

Но чуют гузном дикари,

Что время дни их подытожит :

Сотрёт чумных с лица земли,

С истории, увы, не сможет......
показати весь коментар
18.03.2023 06:06 Відповісти
***** і та його шлюха, яка краде дітей під ордером на арешт!
показати весь коментар
18.03.2023 06:30 Відповісти
сукі, кацапячі - злочинці яким назви нема...
показати весь коментар
18.03.2023 06:32 Відповісти
білоруси свою країну без бою кацапні просрали...
показати весь коментар
18.03.2023 11:01 Відповісти
 
 