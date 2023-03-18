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Новини Агресія Росії проти України
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Сербія може запровадити європейські санкції проти Росії, - ISW

вучич,путін

Позиція Сербії щодо санкцій проти Росії "пом’якшала". Рішення президента Олександра Вучича щодо відмови застосовувати європейські санкції проти РФ призвело до важких економічних обставин.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вучич відмовився дати обіцянку, що Сербія не запроваджуватиме європейські санкції проти Росії.

"Я краще знаю, коли ми перебуваємо у безвихідній ситуації й коли нам потрібно буде змінити політику", - заявляв Вучич.

Сербський міністр економіки Раді Баста закликав уряд запровадити санкції проти Росії та заявив, що Сербія платить "високу ціну" за те, що не зробила цього 14 березня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр економіки Сербії Башта закликав запровадити санкції проти РФ: Наша країна вже платить високу ціну через відмову

Автор: 

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Давайте уже

Изгоя глупо поддерживать стало
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18.03.2023 06:54 Відповісти
Давно пора.
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18.03.2023 07:07 Відповісти
Перспектива "сидіть посеред Європи", але відчувать себе "посеред пустелі" виявилася нерадісною Серби стоять перед вибором - або стать частиною Європи, або сидіть серед гір, пасти овець, та ростить кукурудзу із виноградом
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18.03.2023 07:14 Відповісти
serby lublyat' rosiu, bo vony, typu, slovyany... ale moskovyty taki j slovyany, yak ********** - ispanci.
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18.03.2023 07:44 Відповісти
 
 