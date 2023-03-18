Сербія може запровадити європейські санкції проти Росії, - ISW

Позиція Сербії щодо санкцій проти Росії "пом’якшала". Рішення президента Олександра Вучича щодо відмови застосовувати європейські санкції проти РФ призвело до важких економічних обставин.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вучич відмовився дати обіцянку, що Сербія не запроваджуватиме європейські санкції проти Росії.

"Я краще знаю, коли ми перебуваємо у безвихідній ситуації й коли нам потрібно буде змінити політику", - заявляв Вучич.

Сербський міністр економіки Раді Баста закликав уряд запровадити санкції проти Росії та заявив, що Сербія платить "високу ціну" за те, що не зробила цього 14 березня.

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