Сербія може запровадити європейські санкції проти Росії, - ISW
Позиція Сербії щодо санкцій проти Росії "пом’якшала". Рішення президента Олександра Вучича щодо відмови застосовувати європейські санкції проти РФ призвело до важких економічних обставин.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Вучич відмовився дати обіцянку, що Сербія не запроваджуватиме європейські санкції проти Росії.
"Я краще знаю, коли ми перебуваємо у безвихідній ситуації й коли нам потрібно буде змінити політику", - заявляв Вучич.
Сербський міністр економіки Раді Баста закликав уряд запровадити санкції проти Росії та заявив, що Сербія платить "високу ціну" за те, що не зробила цього 14 березня.
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