На окупованій Луганщині росіяни оголосили про початок масштабних військових навчань, залучають чоловіків з паспортами "ЛНР" та РФ, - Генштаб

На окупованих територіях Луганської області російські загарбники заявили про початок масштабних військових навчань. Планують залучати чоловіків зі Старобільська, Щастя, Нового Айдару, Новопскова та Нижньотеплого, які мають паспорти з написами "ЛНР" та РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне зведення Генштабу ЗСУ.

"Місцева так звана влада на тимчасово окупованих і захоплених територіях Луганської області заявила про початок масштабних військових навчань із залученням всього призовного чоловічого населення Старобільська, Щастя, Нового Айдару, Новопскова та Нижньотеплого, які мають паспорти з написами "ЛНР" та "Російська Федерація"", - йдеться в повідомленні.

Таким чином окупанти намагаються приховати тотальну мобілізацію у вищеназваних населених пунктах.

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