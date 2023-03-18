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Новини Агресія Росії проти України Війна
2 016 11

На окупованій Луганщині росіяни оголосили про початок масштабних військових навчань, залучають чоловіків з паспортами "ЛНР" та РФ, - Генштаб

окупанти

На окупованих територіях Луганської області російські загарбники заявили про початок масштабних військових навчань. Планують залучати чоловіків зі Старобільська, Щастя, Нового Айдару, Новопскова та Нижньотеплого, які мають паспорти з написами "ЛНР" та РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне зведення Генштабу ЗСУ.

"Місцева так звана влада на тимчасово окупованих і захоплених територіях Луганської області заявила про початок масштабних військових навчань із залученням всього призовного чоловічого населення Старобільська, Щастя, Нового Айдару, Новопскова та Нижньотеплого, які мають паспорти з написами "ЛНР" та "Російська Федерація"", -  йдеться в повідомленні. 

Таким чином окупанти намагаються приховати тотальну мобілізацію у вищеназваних населених пунктах.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6873) окупація (6762) мобілізація (3140) Луганська область (4899)


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Топ коментарі
+5
А могли б на гру "Шахтаря" збиратися.... Нє, віддали перевагу концерту Кобзона, меломани *****.
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18.03.2023 07:50 Відповісти
+4
Готують звлишки дамбасян до м"ясорубки.
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18.03.2023 07:46 Відповісти
+3
Так само можно казати і про Запорізьку, Херсонську обл, які було захоплено навіть раніше ніж вишевказані міста.
І не Шахтаря, а Зорі. Це міста Луганської області
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18.03.2023 08:15 Відповісти
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genocyd, posylaut' ukrainciv na ukrainciv, a sami v zagrad otryadah
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18.03.2023 07:38 Відповісти
Так ведь ЗЕпредатели с этой же целью и левобережье сдали без боя…..притом быстро слали…чтобы людской ресурс даже вещи собрать не успел..оставив всего два «простых варианта» для людей…..либо предать либо на подвал…не исключаем конечно и вариант третий….кто сам и с удовольствием. (
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18.03.2023 08:08 Відповісти
днрлнр-ПНХ!
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18.03.2023 07:43 Відповісти
- Украинцы!!! Принимайте рассийскае гражданство! Получите льготную ипотеку!
- Де? На кладовищі?!!!

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18.03.2023 07:44 Відповісти
Готують звлишки дамбасян до м"ясорубки.
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18.03.2023 07:46 Відповісти
А могли б на гру "Шахтаря" збиратися.... Нє, віддали перевагу концерту Кобзона, меломани *****.
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18.03.2023 07:50 Відповісти
Дамбасяни визнають тільки Мурку.
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18.03.2023 07:58 Відповісти
Так само можно казати і про Запорізьку, Херсонську обл, які було захоплено навіть раніше ніж вишевказані міста.
І не Шахтаря, а Зорі. Це міста Луганської області
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18.03.2023 08:15 Відповісти
Кого вони там навчати збираються? Там вже нема нікого.
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18.03.2023 08:11 Відповісти
З цих міст ще не набирали. Вони були захоплені лише рік тому. Там ще багато неналяканих чоловіків
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18.03.2023 08:17 Відповісти
идет очищение территории от предателей с тремя паспортами
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18.03.2023 11:46 Відповісти
 
 