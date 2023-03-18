Авіація ЗСУ завдала 6 ударів по районах зосередження росіян, - Генштаб
Минулої доби авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне зведення Генштабу ЗСУ.
"Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу противника та 1 позицію розгортання його засобу ППО", - йдеться в повідомленні.
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Валентина Саюн #551086
показати весь коментар18.03.2023 08:05 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Татьяна Пушкарева
показати весь коментар18.03.2023 08:31 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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