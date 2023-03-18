УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10797 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
672 2

Авіація ЗСУ завдала 6 ударів по районах зосередження росіян, - Генштаб

зсу,авіація

Минулої доби авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне зведення Генштабу ЗСУ.

"Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу противника та 1 позицію розгортання його засобу ППО", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав 34 авіаційні удари, 1 ракетний удар та здійснив 57 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб

Автор: 

авіація (4194) Генштаб ЗС (6873) ЗСУ (7717)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бахніть по Соледар, бо там на сьогодні пункт збору гнилі московії. А так фронт без змін. Бахмут також.
показати весь коментар
18.03.2023 08:05 Відповісти
Гарна робота!Нехай палають, нелюди!Слава нашим воїнам!Слава Україні!
показати весь коментар
18.03.2023 08:31 Відповісти
 
 