Ворог бив по двох громадах Миколаївщини, - ОВА
Вчора, 17 березня, о 12:56 та 21:15 ворог завдавав мінометних і артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади на Миколаївщині. Постраждалих немає.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Також, як зазначається, ввечері, 17 березня, о 20:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по території Куцурубської громади. За попередньою інформацією руйнувань та постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.
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