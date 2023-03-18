Ворог бив по двох громадах Миколаївщини, - ОВА

Вчора, 17 березня, о 12:56 та 21:15 ворог завдавав мінометних і артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади на Миколаївщині. Постраждалих немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Також, як зазначається, ввечері, 17 березня, о 20:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по території Куцурубської громади. За попередньою інформацією руйнувань та постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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