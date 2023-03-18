Ворог вдарив ракетами по Куп’янщині, пошкоджено будинки та пожежно-рятувальну частину, - ОВА

Упродовж минулої доби ворог із використанням ракет С-300, артилерії, мінометів та крупнокаліберних кулеметів обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під ворожим вогнем перебували Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Дворічна, Великий Бурлук, Гряниківка, Червона Зоря та інші населені пункти.

"Зокрема, вчора ворог завдав два ракетні удари по смт Великий Бурлук Куп'янського району. Одна з ракет влучила у подвір'я житлового будинку. Пошкоджено щонайменше 20 сусідніх будинків та господарські споруди. Друга ракета вдарила у землю на території Великобурлуцького райвідділу поліції, пошкоджено також пожежно-рятувальну частину, 6 приватних автомобілів та сусідні житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Також Синєгубов інформує, що в області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили майже 2,5 га території та знешкодили 69 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення наші військові дають відсіч будь-яким спробам ворога покращити своє тактичне положення та завдають окупантам відчутних втрат", - резюмує очільник регіону.

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