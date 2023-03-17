Наслідки обстрілу Куп’янська та району. ФОТОрепортаж

В ніч з 16 на 17 березня окупанти здійснили артилерійський обстріл м. Куп’янськ та с. Новоосинове.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Харківську обласну прокуратуру.

"За даними слідства, ввечері 16 березня ЗС РФ обстріляли з РСЗВ с. Кругляківка Куп’янського району. В ніч з 16 на 17 березня окупанти здійснили артилерійський обстріл м. Куп’янськ та с. Новоосинове.

Пошкоджено будинки й господарчі споруди. Постраждалі відсутні", - йдеться в повідомленні.

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