Наслідки обстрілу Куп’янська та району. ФОТОрепортаж
В ніч з 16 на 17 березня окупанти здійснили артилерійський обстріл м. Куп’янськ та с. Новоосинове.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Харківську обласну прокуратуру.
"За даними слідства, ввечері 16 березня ЗС РФ обстріляли з РСЗВ с. Кругляківка Куп’янського району. В ніч з 16 на 17 березня окупанти здійснили артилерійський обстріл м. Куп’янськ та с. Новоосинове.
Пошкоджено будинки й господарчі споруди. Постраждалі відсутні", - йдеться в повідомленні.
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