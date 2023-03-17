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Последствия обстрела Купянска и района. ФОТОрепортаж

В ночь с 16 на 17 марта оккупанты совершили артиллерийский обстрел г. Купянск и с. Новоосиново.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"По данным следствия, вечером 16 марта ВС РФ обстреляли из РСЗО с. Кругляковка Купянского района. В ночь с 16 на 17 марта оккупанты совершили артиллерийский обстрел г. Купянск и с. Новоосиново.

Повреждены дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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обстрел (28205) прокуратура (5039) Харьковщина (5577) Купянск (694)


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