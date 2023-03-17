Украинцы выбрали новое название для ЮЖД, она станет Харьковской, - Минцифры

Украинцы выбрали в Дії, как переименовать ЮЖД. Больше всего голосов набрала название Харьковская железная дорога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Всего в опросе приняли участие более 860,4 тысяч пользователей.

Так, вариант Харьковская железная дорога поддержали 335,6 тыс. человек, Слободская железная дорога – 234,7 тыс., Восточная железная дорога – 232,5 тыс., Слободская железная дорога – 57,4 тыс.

Напомним, что ранее в "Дії" выбрали вариант, как переименовать Юго-Западную железную дорогу – Центральная железная дорога.

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