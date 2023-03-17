Украинцы выбрали новое название для ЮЖД, она станет Харьковской, - Минцифры
Украинцы выбрали в Дії, как переименовать ЮЖД. Больше всего голосов набрала название Харьковская железная дорога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Всего в опросе приняли участие более 860,4 тысяч пользователей.
Так, вариант Харьковская железная дорога поддержали 335,6 тыс. человек, Слободская железная дорога – 234,7 тыс., Восточная железная дорога – 232,5 тыс., Слободская железная дорога – 57,4 тыс.
Напомним, что ранее в "Дії" выбрали вариант, как переименовать Юго-Западную железную дорогу – Центральная железная дорога.
Топ комментарии
+8 Грицько Добрий
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+7 Юрій Володимирович Пєзов
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+5 Андрій Саган
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Харьків-місто на північному сході України.
ну і подруге,-я написав що Харьків знаходиться на північному сході,так само як і Суми та Полтава. так що я знаю географію,а ви,шановний,читати то вмієте?
Що це як не когнетивний дисонанс?
Тут суть у чьому-найбільше хто голосував,це мешканці Харкова. І вони звісно ж вибирали свою назву " харківька".
"назва має відповідать якойсь географічній назві" --- хто тобі сказав,що назва має обовязково відповідати географічній привязці? У Великій Британії існує система залізничних компаній, які керують залізничним транспортом на певних ділянках залізниці. Ці компанії можуть мати різні назви, які не обов'язково відображають географічне положення. В Італії залізнична мережа підрозділяється на 5 зон (Rete Ferroviaria Italiana), кожна з яких має свою назву, але ці назви зазвичай відносяться до історичних, культурних або економічних особливостей регіонів, які вони охоплюють. У Канаді залізнична мережа адміністративно підрозділяється на компанії-оператори, як-от "Canadian National Railway" і "Canadian Pacific Railway", які не мають назв, пов'язаних із географією.
" і Слобожанська,була б доречніше!" --- це тільки твоя думка,яка ні на що не впливає.
"і подруге,-я написав що Харьків знаходиться на північному сході,так само як і Суми та Полтава. так що я знаю географію,а ви,шановний,читати то вмієте?" --- так я і не зазіхав на твої відмінні знання по географії Україн рівня 6 класу, тут безспірно у тебе знання на достойному рівні, не розумію чому у тебе підірвало пукан?
Такі речі держава не має питати в мудрого_наріду™, а брати історичну назву: Слобідська залізниця (1918).
хватит, что «седой граф» с отсутствием воображения назвал/называет все улицы, проспекты харьковскими.
идельное название - Слобожанська.