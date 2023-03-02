Без Тургеневской и Герцена: в Киеве переименовали еще несколько улиц

В Киеве переименовали три улицы и переулок, названия которых связаны со страной-агрессором и ее "сателлитами".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

За соответствующие решения проголосовало большинство депутатов Киевского городского совета.

"В Соломенском районе переименовали улицу Генерала Тупикова на Андрея Мельника, в Оболонском – улицу Алябьева на Гулак-Артемовского, в Шевченковском – улицу Тургеневская на Александра Конисского, а переулок Герцена на переулок Бабий Яр", - говорится в сообщении.

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