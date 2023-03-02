Без Тургеневской и Герцена: в Киеве переименовали еще несколько улиц
В Киеве переименовали три улицы и переулок, названия которых связаны со страной-агрессором и ее "сателлитами".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
За соответствующие решения проголосовало большинство депутатов Киевского городского совета.
"В Соломенском районе переименовали улицу Генерала Тупикова на Андрея Мельника, в Оболонском – улицу Алябьева на Гулак-Артемовского, в Шевченковском – улицу Тургеневская на Александра Конисского, а переулок Герцена на переулок Бабий Яр", - говорится в сообщении.
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Та Бучу з Ірпенем, щоб душевний глямур не псували?
Навпаки, треба залишити по зруйнованому будинку в кожному українському місті та містечку, як зруйнований фашиськими бомбардуваннями собор у Ковентрі.
Щоб в українців і в майбутньому не було дурних думок про братів-мокшан
И ты, им преданный народ...
гарно написав 200 років тому україно-ірландський поет Михайло Лєрмонтович 🤗
У Києві до цього часу на вулиці Велика Васильківська яка була перейменована певно років 30 тому на будинках висять вказівники "вул. Червоноармійська", а на Антоновича - "Горького" - сором. Хто не вірить, море піти та перевірити, це в принципі можна зробити і з допомогою Гугл-мепс.
У всіх мерів не знайшлось коштів на нові талдички, чи вони когось чекали, чекають?
Кацапы периодически выдают чушь об украинском языке - мол, «вашу мову выдумал австрийский Генштаб».
Интересно только узнать, почему украинскую мову австрийский Генштаб выдумал, а собственно австрийский язык - так и не сумел выдумать)
Кацапы - дебилы.