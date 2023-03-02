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Новости
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Без Тургеневской и Герцена: в Киеве переименовали еще несколько улиц

перейменування

В Киеве переименовали три улицы и переулок, названия которых связаны со страной-агрессором и ее "сателлитами".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

За соответствующие решения проголосовало большинство депутатов Киевского городского совета.

"В Соломенском районе переименовали улицу Генерала Тупикова на Андрея Мельника, в Оболонском – улицу Алябьева на Гулак-Артемовского, в Шевченковском – улицу Тургеневская на Александра Конисского, а переулок Герцена на переулок Бабий Яр", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый музей: Власти Киева превратили музей Пушкина в "Усадьбу на Кудрявке"

Киев (25655) переименования (740) улица (197)


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Топ комментарии
+7
Ні тургенєв ні герцен нічого для нас українців доброго не зробили. І кацапів людьми вони не зробили.
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02.03.2023 21:42
+6
перейменування це добре, але
У Києві до цього часу на вулиці Велика Васильківська яка була перейменована певно років 30 тому на будинках висять вказівники "вул. Червоноармійська", а на Антоновича - "Горького" - сором. Хто не вірить, море піти та перевірити, це в принципі можна зробити і з допомогою Гугл-мепс.
У всіх мерів не знайшлось коштів на нові талдички, чи вони когось чекали, чекають?
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02.03.2023 23:17
+4
Горькова, Тургенего и прочих Толстоевских...
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02.03.2023 21:40
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Горькова, Тургенего и прочих Толстоевских...
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02.03.2023 21:40 Ответить
😂
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03.03.2023 08:34 Ответить
Ні тургенєв ні герцен нічого для нас українців доброго не зробили. І кацапів людьми вони не зробили.
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02.03.2023 21:42 Ответить
ціле міністерство при зп та перспективах, мільйони буджетних коштів....нема чим зайняться... дрони по волонтерам збираємо...можно це робити списком після війни та звільнити дармоїдів з цього міністерства а коши перенаправити на армію?
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02.03.2023 21:49 Ответить
Кацап, перейменуванням у нас займається не міністерство, а місцева влада із погодженням з громадою
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03.03.2023 08:38 Ответить
Бабин яр - це історичний київський топонім. Абсолютно нормальная ідея назвати вулицю іменем історичного урочища поблизу.
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02.03.2023 22:27 Ответить
Може й Бабин Яр перейменувати?
Та Бучу з Ірпенем, щоб душевний глямур не псували?

Навпаки, треба залишити по зруйнованому будинку в кожному українському місті та містечку, як зруйнований фашиськими бомбардуваннями собор у Ковентрі.
Щоб в українців і в майбутньому не було дурних думок про братів-мокшан
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03.03.2023 08:43 Ответить
Підпишіть, будь ласка, та поширюйте петицію, про довічне позбавлення корупціонерів права обіймати державні посади https://petition.president.gov.ua/petition/178836
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02.03.2023 22:02 Ответить
Прощай, нє митая росія…
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02.03.2023 22:04 Ответить
И вы, мундиры голубые (жандармы)
И ты, им преданный народ...

гарно написав 200 років тому україно-ірландський поет Михайло Лєрмонтович 🤗
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03.03.2023 08:47 Ответить
Десь сьогодні пройшло в новинах,що дуже багато внутрішньопереміщених вже не збираються залишати столицю.А тепер перейменування вулиць.Як їм з цим жити?)))
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02.03.2023 22:10 Ответить
Герцен и ключи к украинской свободе - см. Газета "День" к 200-летию, Герцен едва ли не единственный в своем поколении был за неё
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02.03.2023 22:36 Ответить
Чого скиглиш, бурятко? Скріпи тріснули?
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03.03.2023 00:25 Ответить
перейменування це добре, але
У Києві до цього часу на вулиці Велика Васильківська яка була перейменована певно років 30 тому на будинках висять вказівники "вул. Червоноармійська", а на Антоновича - "Горького" - сором. Хто не вірить, море піти та перевірити, це в принципі можна зробити і з допомогою Гугл-мепс.
У всіх мерів не знайшлось коштів на нові талдички, чи вони когось чекали, чекають?
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02.03.2023 23:17 Ответить
Перейменування вулиць - це ,насправді, дуже дорого. Треба змінювати і безліч документів, і нові металеві вказівники робити і ще багато. Гроші списали(тупо вкрали), а нічого не зробили, окрім піару.
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03.03.2023 08:46 Ответить
А чого забули про вул. Некрасова і Пітерську?
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03.03.2023 00:22 Ответить
Перепрошую. Подивився київську мапу - Пітерську вже перейменували на Лондонську.
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03.03.2023 00:29 Ответить
***
Кацапы периодически выдают чушь об украинском языке - мол, «вашу мову выдумал австрийский Генштаб».
Интересно только узнать, почему украинскую мову австрийский Генштаб выдумал, а собственно австрийский язык - так и не сумел выдумать)
Кацапы - дебилы.
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05.03.2023 06:17 Ответить
 
 