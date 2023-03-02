Без Тургенєвської та Герцена: у Києві перейменували ще кілька вулиць

У Києві перейменували три вулиці та провулок, назви яких пов’язані з країною-агресором та її "сателітами".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

За відповідні рішення проголосувала більшість депутатів Київської міської ради.

"У Солом’янському районі перейменували вулицю Генерала Тупікова на Андрія Мельника, в Оболонському – вулицю Аляб’єва на Гулаків-Артемовських, у Шевченківському – вулицю Тургенєвська на Олександра Кониського, а провулок Герцена на провулок Бабин Яр", - ідеться в повідомленні.

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