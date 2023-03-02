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Новини
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Без Тургенєвської та Герцена: у Києві перейменували ще кілька вулиць

перейменування

У Києві перейменували три вулиці та провулок, назви яких пов’язані з країною-агресором та її "сателітами".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

За відповідні рішення проголосувала більшість депутатів Київської міської ради.

"У Солом’янському районі перейменували вулицю Генерала Тупікова на Андрія Мельника, в Оболонському – вулицю Аляб’єва на Гулаків-Артемовських, у Шевченківському – вулицю Тургенєвська на Олександра Кониського, а провулок Герцена на провулок Бабин Яр", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Новий музей: Влада Києва перетворила музей Пушкіна на "Садибу на Кудрявці"

Автор: 

Київ (19633) перейменування (585) вулиця (79)


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Топ коментарі
+7
Ні тургенєв ні герцен нічого для нас українців доброго не зробили. І кацапів людьми вони не зробили.
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02.03.2023 21:42
+6
перейменування це добре, але
У Києві до цього часу на вулиці Велика Васильківська яка була перейменована певно років 30 тому на будинках висять вказівники "вул. Червоноармійська", а на Антоновича - "Горького" - сором. Хто не вірить, море піти та перевірити, це в принципі можна зробити і з допомогою Гугл-мепс.
У всіх мерів не знайшлось коштів на нові талдички, чи вони когось чекали, чекають?
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02.03.2023 23:17
+4
Горькова, Тургенего и прочих Толстоевских...
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02.03.2023 21:40
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Горькова, Тургенего и прочих Толстоевских...
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02.03.2023 21:40 Відповісти
😂
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03.03.2023 08:34 Відповісти
Ні тургенєв ні герцен нічого для нас українців доброго не зробили. І кацапів людьми вони не зробили.
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02.03.2023 21:42 Відповісти
ціле міністерство при зп та перспективах, мільйони буджетних коштів....нема чим зайняться... дрони по волонтерам збираємо...можно це робити списком після війни та звільнити дармоїдів з цього міністерства а коши перенаправити на армію?
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02.03.2023 21:49 Відповісти
Кацап, перейменуванням у нас займається не міністерство, а місцева влада із погодженням з громадою
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03.03.2023 08:38 Відповісти
Бабин яр - це історичний київський топонім. Абсолютно нормальная ідея назвати вулицю іменем історичного урочища поблизу.
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02.03.2023 22:27 Відповісти
Може й Бабин Яр перейменувати?
Та Бучу з Ірпенем, щоб душевний глямур не псували?

Навпаки, треба залишити по зруйнованому будинку в кожному українському місті та містечку, як зруйнований фашиськими бомбардуваннями собор у Ковентрі.
Щоб в українців і в майбутньому не було дурних думок про братів-мокшан
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03.03.2023 08:43 Відповісти
Підпишіть, будь ласка, та поширюйте петицію, про довічне позбавлення корупціонерів права обіймати державні посади https://petition.president.gov.ua/petition/178836
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02.03.2023 22:02 Відповісти
Прощай, нє митая росія…
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02.03.2023 22:04 Відповісти
И вы, мундиры голубые (жандармы)
И ты, им преданный народ...

гарно написав 200 років тому україно-ірландський поет Михайло Лєрмонтович 🤗
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03.03.2023 08:47 Відповісти
Десь сьогодні пройшло в новинах,що дуже багато внутрішньопереміщених вже не збираються залишати столицю.А тепер перейменування вулиць.Як їм з цим жити?)))
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02.03.2023 22:10 Відповісти
Герцен и ключи к украинской свободе - см. Газета "День" к 200-летию, Герцен едва ли не единственный в своем поколении был за неё
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02.03.2023 22:36 Відповісти
Чого скиглиш, бурятко? Скріпи тріснули?
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03.03.2023 00:25 Відповісти
перейменування це добре, але
У Києві до цього часу на вулиці Велика Васильківська яка була перейменована певно років 30 тому на будинках висять вказівники "вул. Червоноармійська", а на Антоновича - "Горького" - сором. Хто не вірить, море піти та перевірити, це в принципі можна зробити і з допомогою Гугл-мепс.
У всіх мерів не знайшлось коштів на нові талдички, чи вони когось чекали, чекають?
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02.03.2023 23:17 Відповісти
Перейменування вулиць - це ,насправді, дуже дорого. Треба змінювати і безліч документів, і нові металеві вказівники робити і ще багато. Гроші списали(тупо вкрали), а нічого не зробили, окрім піару.
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03.03.2023 08:46 Відповісти
А чого забули про вул. Некрасова і Пітерську?
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03.03.2023 00:22 Відповісти
Перепрошую. Подивився київську мапу - Пітерську вже перейменували на Лондонську.
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03.03.2023 00:29 Відповісти
***
Кацапы периодически выдают чушь об украинском языке - мол, «вашу мову выдумал австрийский Генштаб».
Интересно только узнать, почему украинскую мову австрийский Генштаб выдумал, а собственно австрийский язык - так и не сумел выдумать)
Кацапы - дебилы.
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05.03.2023 06:17 Відповісти
 
 