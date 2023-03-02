Без Тургенєвської та Герцена: у Києві перейменували ще кілька вулиць
У Києві перейменували три вулиці та провулок, назви яких пов’язані з країною-агресором та її "сателітами".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
За відповідні рішення проголосувала більшість депутатів Київської міської ради.
"У Солом’янському районі перейменували вулицю Генерала Тупікова на Андрія Мельника, в Оболонському – вулицю Аляб’єва на Гулаків-Артемовських, у Шевченківському – вулицю Тургенєвська на Олександра Кониського, а провулок Герцена на провулок Бабин Яр", - ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Велемир
показати весь коментар02.03.2023 21:42 Посилання
+6 Ap Kats
показати весь коментар02.03.2023 23:17 Посилання
+4 Алекс Скела
показати весь коментар02.03.2023 21:40 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та Бучу з Ірпенем, щоб душевний глямур не псували?
Навпаки, треба залишити по зруйнованому будинку в кожному українському місті та містечку, як зруйнований фашиськими бомбардуваннями собор у Ковентрі.
Щоб в українців і в майбутньому не було дурних думок про братів-мокшан
И ты, им преданный народ...
гарно написав 200 років тому україно-ірландський поет Михайло Лєрмонтович 🤗
У Києві до цього часу на вулиці Велика Васильківська яка була перейменована певно років 30 тому на будинках висять вказівники "вул. Червоноармійська", а на Антоновича - "Горького" - сором. Хто не вірить, море піти та перевірити, це в принципі можна зробити і з допомогою Гугл-мепс.
У всіх мерів не знайшлось коштів на нові талдички, чи вони когось чекали, чекають?
Кацапы периодически выдают чушь об украинском языке - мол, «вашу мову выдумал австрийский Генштаб».
Интересно только узнать, почему украинскую мову австрийский Генштаб выдумал, а собственно австрийский язык - так и не сумел выдумать)
Кацапы - дебилы.