Українці обрали нову назву для Південної залізниці, вона стане Харківською, - Мінцифри

Українці обрали в Дії, як перейменувати Південну залізницю. Найбільше голосів набрала назва Харківська залізниця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Всього в опитуванні взяли участь понад 860,4 тисячі користувачів.

Так, варіант Харківська залізниця підтримали 335,6 тис. осіб, Слобожанська залізниця - 234,7 тис., Східна залізниця - 232,5 тис., Слобідська залізниця - 57,4 тис.

Нагадаємо, що раніше в "Дії" обрали варіант, як перейменувати Південно-Західну залізницю - Центральна залізниця.

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