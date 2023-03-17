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Українці обрали нову назву для Південної залізниці, вона стане Харківською, - Мінцифри

укрзалізниця,мінцифри

Українці обрали в Дії, як перейменувати Південну залізницю. Найбільше голосів набрала назва Харківська залізниця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Всього в опитуванні взяли участь понад 860,4 тисячі користувачів.

Так, варіант Харківська залізниця підтримали 335,6 тис. осіб, Слобожанська залізниця - 234,7 тис., Східна залізниця - 232,5 тис., Слобідська залізниця - 57,4 тис.

Нагадаємо, що раніше в "Дії" обрали варіант, як перейменувати Південно-Західну залізницю - Центральна залізниця.

Читайте: Без Тургенєвської та Герцена: у Києві перейменували ще кілька вулиць

Автор: 

залізниця (1532) опитування (1985) перейменування (586) Укрзалізниця (6927) Харківщина (6054) Мінцифри (1216) Дія (1149)


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Топ коментарі
+8
Всі ці голосування до одного місця. Я теж голосував в Дії і там більшість голосували за назву "Слобожанська". Але в керівницітві мабуть сидить поц з Харкова і вирішив шо буде Харківська. Нічого проти Харкова не маю, але ж треба і географію дивитись...
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17.03.2023 10:26 Відповісти
+7
а ті хто обирав назву географію в школі вчили?
Харьків-місто на північному сході України.
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17.03.2023 10:21 Відповісти
+5
"а ті хто обирав назву географію в школі вчили?" --- звичайно що вчили,тому що Південна залізниця це харьківська,сумська і полтавська області, вона далеко не на півдні України знаходиться як ти собі подумав. А назва це пережиток ще імперських часів коли ці області були по суті південною частиною імперії. А назва люди обрали напевно тому,що центр цієї залізниці знаходиться у Хакрові.
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17.03.2023 10:37 Відповісти
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А Одеська залізниця - по аналогії географії - яка?
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17.03.2023 10:20 Відповісти
Ближне-Восточная.
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17.03.2023 10:41 Відповісти
а ті хто обирав назву географію в школі вчили?
Харьків-місто на північному сході України.
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17.03.2023 10:21 Відповісти
Всі ці голосування до одного місця. Я теж голосував в Дії і там більшість голосували за назву "Слобожанська". Але в керівницітві мабуть сидить поц з Харкова і вирішив шо буде Харківська. Нічого проти Харкова не маю, але ж треба і географію дивитись...
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17.03.2023 10:26 Відповісти
"а ті хто обирав назву географію в школі вчили?" --- звичайно що вчили,тому що Південна залізниця це харьківська,сумська і полтавська області, вона далеко не на півдні України знаходиться як ти собі подумав. А назва це пережиток ще імперських часів коли ці області були по суті південною частиною імперії. А назва люди обрали напевно тому,що центр цієї залізниці знаходиться у Хакрові.
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17.03.2023 10:37 Відповісти
а не пора ли чиновникам Укрзалізниці изучить карту Украины и переименовать ВСЕ наши отделения жд в соответствии с нашей, а не российской географией.
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17.03.2023 10:52 Відповісти
вони це і зробили

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17.03.2023 11:30 Відповісти
ну поперше,-ми вже тридцять років незалежні,тому імперська хрінь тут нідочого. назва має відповідати не центру керування,бо якщо так,то назвіть Київська,бо мінистерство знаходиться у Київі! назва має відповідать якойсь географічній назві. і Слобожанська,була б доречніше!
ну і подруге,-я написав що Харьків знаходиться на північному сході,так само як і Суми та Полтава. так що я знаю географію,а ви,шановний,читати то вмієте?
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17.03.2023 11:39 Відповісти
Ви себе позиціонуєте як знаток географії. І відразу ж кажете,що доречніше назвати її слобожанською. А нічого що Слобожанщина це не тільки Харківська,частини Сумської,Полтавської і Луганської областей,а й бєлгородщина,частина курської,воронежської,липецької,орловської областей.
Що це як не когнетивний дисонанс?
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17.03.2023 11:48 Відповісти
я в відповіді опираюсь на результати опросу,в якому сказано,що назва Слобожанська,посіла друге місто. в мене є звичайно сумніви щодо опросу,і чи була взагалі назва Харьківська в переможцах. але навіть якщо б перше місто посіла назва Слобожанська,то навряд чи той хто приймав рішення,зробив би її першою...
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17.03.2023 11:59 Відповісти
Всі мої друзі,знайомі із Харкова,Луг обл ( а їх багато тому що я навчався 6 років в Харкові)вибрали назву Харківська. Тому я навіть не сумніваюсь,що ця назва зайняла перше місце.
Тут суть у чьому-найбільше хто голосував,це мешканці Харкова. І вони звісно ж вибирали свою назву " харківька".
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17.03.2023 12:16 Відповісти
"ну поперше,-ми вже тридцять років незалежні,тому імперська хрінь тут нідочого." --- як це ні до чого,коли назва Південної залізниці це якраз ще імперський архаїзм, це навіть в самій Укрзалізниці говорять,чому назву давним давно не змінили питання уже зовсім друге. Але те,що ця назва прижилася ще за часів імперії коли сумська,харківська і полтавська області були південною межою росіянської імперії це факт.

"назва має відповідать якойсь географічній назві" --- хто тобі сказав,що назва має обовязково відповідати географічній привязці? У Великій Британії існує система залізничних компаній, які керують залізничним транспортом на певних ділянках залізниці. Ці компанії можуть мати різні назви, які не обов'язково відображають географічне положення. В Італії залізнична мережа підрозділяється на 5 зон (Rete Ferroviaria Italiana), кожна з яких має свою назву, але ці назви зазвичай відносяться до історичних, культурних або економічних особливостей регіонів, які вони охоплюють. У Канаді залізнична мережа адміністративно підрозділяється на компанії-оператори, як-от "Canadian National Railway" і "Canadian Pacific Railway", які не мають назв, пов'язаних із географією.

" і Слобожанська,була б доречніше!" --- це тільки твоя думка,яка ні на що не впливає.

"і подруге,-я написав що Харьків знаходиться на північному сході,так само як і Суми та Полтава. так що я знаю географію,а ви,шановний,читати то вмієте?" --- так я і не зазіхав на твої відмінні знання по географії Україн рівня 6 класу, тут безспірно у тебе знання на достойному рівні, не розумію чому у тебе підірвало пукан?
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17.03.2023 13:00 Відповісти
"до чого тут Італія, та інши" --- спочатку якщо уже пишеш на українській то навчися хоча б на ній грамотно писати, а Італія і інші тут до того, що ти сказав, що "назва має відповідать якойсь географічній назві". а я у відповідь навів приклади де є достатньо багато країн де адміністративний поділ залізних доріг не обовязково має бути з привязкою до географії.
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17.03.2023 14:47 Відповісти
Ще на 2 дні відволікли населення від проблем, питань щодо корупції, цін і т.п. Що наступне?
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17.03.2023 10:24 Відповісти
Тех, кто хочет работать и обеспечивать свою семью ничем не отвлечешь. А вот бездельников, которым лишь бы не работать и метеоритным дождем на Луне можно отвлечь.
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17.03.2023 10:37 Відповісти
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17.03.2023 10:29 Відповісти
Слобожанская, Слобіцкая... Слова какіє-то нєрусскіє. Луччє уж Харькафская. І фсєм панятна...
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17.03.2023 10:38 Відповісти
Черговий примітивізм від зедебілів.
Такі речі держава не має питати в мудрого_наріду™, а брати історичну назву: Слобідська залізниця (1918).
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17.03.2023 11:26 Відповісти
А навіщо зберігати радянський поділ залізниці? В Німеччині є єдина залізниці DB, в Польщі - PKР, в інших країнах також. Зрозуміло, що така система дозволяє зберегти місця для сотень чиновників. Але чи треба це? Є Укрзалізниця, а оці підрозділи - Центральна, Харківська тощо, то це від лукавого.
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17.03.2023 12:14 Відповісти
как харьковчанин, заявляю - это передоз!
хватит, что «седой граф» с отсутствием воображения назвал/называет все улицы, проспекты харьковскими.
идельное название - Слобожанська.
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17.03.2023 12:47 Відповісти
Дурня повна . Харків це Південна залізниця , а Одеса ???? Це передмісця Харкова ? Да придумайте ще глобус України
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17.03.2023 13:15 Відповісти
,,Южная,,--- это ещё при империи назвали--- географически правильно. По той же логике стоило назвать ,,Северо-восточная,, а одесскую конечно ,,Южная,, ещё при совке, пока Дебальцево не сделали большим ЖД узлом, все поезда на Мин-воды, Пятигорск, Адлер с центра, запада и Москвы пером туда через Харьков. Летом все 6 перронов были завалены сутками.
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17.03.2023 13:33 Відповісти
Назви залізниць України прив'язані до назв міст: Донецька, Львівська, Одеська. Є ще Придніпровська. Південну перейменували на Харківську. Чому тоді Південно-Західна стала Центральною? Залізниця розташована переважно на території https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Київської , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Вінницької , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Житомирської , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернігівської , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Хмельницької та частково в районах https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Сумської , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Рівненської , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернівецької , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Черкаської , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Полтавської та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Тернопільської https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 областей . Де Київ, а де Хмельницький чи Тернопіль? https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
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17.03.2023 13:35 Відповісти
 
 