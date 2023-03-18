УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10824 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 519 0

Вночі у Хмельницькій області спрацювала ППО, влучань не зафіксовано, - ОВА

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

Російські загарбники вночі атакували територію України дронами. У Хмельницькій області спрацювала ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Хмельницьку ОВА.

"Сьогодні вночі рашисти завдали ударів дронами по нашій країні. Влучань на території Хмельницької області не було. Звуки, які могли чути наші жителі - це робота ППО", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог вдарив ракетами по Куп’янщині, пошкоджено будинки та пожежно-рятувальну частину, - ОВА

Автор: 

безпілотник (4430) обстріл (29527) ППО (3326) дрони (5006) Хмельницька область (987)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 