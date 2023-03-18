Вночі у Хмельницькій області спрацювала ППО, влучань не зафіксовано, - ОВА
Російські загарбники вночі атакували територію України дронами. У Хмельницькій області спрацювала ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Хмельницьку ОВА.
"Сьогодні вночі рашисти завдали ударів дронами по нашій країні. Влучань на території Хмельницької області не було. Звуки, які могли чути наші жителі - це робота ППО", - йдеться в повідомленні.
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