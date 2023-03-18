Російські загарбники під приводом пошуку диверсантів мародерять у селах Луганщини, - ОВА

У Луганській області росіяни у селах під виглядом пошуку диверсантів і партизанів вчиняють мародерства.

Про це повідомляє Луганська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Зокрема у Сиротиному, що поблизу Сєверодонецька, окупаційна влада розповсюдила інформацію про проникнення диверсантів та роботу партизанів. Це стало причиною посиленого побудинкового обшуку населення. У закритих домівках замість диверсантів знаходять цінні речі", - йдеться у повідомленні.

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