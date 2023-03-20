У межах прихованої мобілізації щомісяця РФ вдається мобілізувати близько 20 тис. осіб, - ГУР

У межах прихованої мобілізації щомісяця РФ вдається додатково мобілізувати приблизно 20 тис. осіб.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цей процес (мобілізації - ред.) триває. І в рамках прихованої мобілізації щомісяця рашистам вдається близько 20 тис. осіб мобілізувати. Додатково. Також готуються нові мобілізаційні заходи", - сказав представник ГУР в ефірі національного телемарафону.

За словами Юсова, "усі цифри відомі й вивчаються".

Водночас у розвідці наголосили, що лише мобілізувати людей недостатньо, їх потрібно ще навчити, а тренувальної бази в РФ мало, тому використовується Білорусь і білоруські полігони.

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