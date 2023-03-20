У межах прихованої мобілізації щомісяця РФ вдається мобілізувати близько 20 тис. осіб, - ГУР
У межах прихованої мобілізації щомісяця РФ вдається додатково мобілізувати приблизно 20 тис. осіб.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Цей процес (мобілізації - ред.) триває. І в рамках прихованої мобілізації щомісяця рашистам вдається близько 20 тис. осіб мобілізувати. Додатково. Також готуються нові мобілізаційні заходи", - сказав представник ГУР в ефірі національного телемарафону.
За словами Юсова, "усі цифри відомі й вивчаються".
Водночас у розвідці наголосили, що лише мобілізувати людей недостатньо, їх потрібно ще навчити, а тренувальної бази в РФ мало, тому використовується Білорусь і білоруські полігони.
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Як сьогодні писали - у Московському Авіаційному випускників ставлять перед вибором: диплом + повістка чи ні диплома, ні повістки.
Ось цих, які погодилися, жодна мобілізація не враховує. Вони приховані призовники
Рашка може мобілізовувати ще до хріна і трохи часу своїх громадян, на це у них кріпаків вистачає, просто нам від того не легше, що ми знаємо про приховану мобілізацію. Ворог звичайно буде приховувати такі цифри, а особливо якщо готуються до наступу. Кожен такий підер заради виживання буде стріляти в наших воїнів, а здаватися в полон, щоб знову потрапити на війну все буде менше охочих(
це якщо тут мочать 15-20 тис в місяць, то війна не скоро закінчиться
то за місяць буде 21000. Тобто більше ніж 20 тис. осіб.
20'000 x 12 are ******** those.
Ruzzia has likely 1.2 mio born each year,
thereof 600'000 men.
It is just, that Ruzzia now likely drafts all of those,
wherefore many could skip those 12 month service.