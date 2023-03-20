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Новини Війна Мобілізація в РФ
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У межах прихованої мобілізації щомісяця РФ вдається мобілізувати близько 20 тис. осіб, - ГУР

рф

У межах прихованої мобілізації щомісяця РФ вдається додатково мобілізувати приблизно 20 тис. осіб.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цей процес (мобілізації - ред.) триває. І в рамках прихованої мобілізації щомісяця рашистам вдається близько 20 тис. осіб мобілізувати. Додатково. Також готуються нові мобілізаційні заходи", - сказав представник ГУР в ефірі національного телемарафону.

За словами Юсова, "усі цифри відомі й вивчаються".

Водночас у розвідці наголосили, що лише мобілізувати людей недостатньо, їх потрібно ще навчити, а тренувальної бази в РФ мало, тому використовується Білорусь і білоруські полігони.

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Автор: 

розвідка (3854) росія (64911) мобілізація (3020)


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Топ коментарі
+5
В Джанкое бавовна) Собственными ушами слышал)
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20.03.2023 21:41
+2
Прихована мобілізація це ті, кого призивають понад виділений для МО ліміт.
Як сьогодні писали - у Московському Авіаційному випускників ставлять перед вибором: диплом + повістка чи ні диплома, ні повістки.
Ось цих, які погодилися, жодна мобілізація не враховує. Вони приховані призовники
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20.03.2023 21:40
+1
"Вдається мобілізувати... додатково". Додатково до чого? До вже мобілізованих? Тобто "всєго нарастающім ітоґом"? Чи кожного місяця + 20 тис. до попереднього, тобто в арифметичній прогресії? Чи + 20 тис. до "плану"?
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20.03.2023 21:32
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"Вдається мобілізувати... додатково". Додатково до чого? До вже мобілізованих? Тобто "всєго нарастающім ітоґом"? Чи кожного місяця + 20 тис. до попереднього, тобто в арифметичній прогресії? Чи + 20 тис. до "плану"?
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20.03.2023 21:32 Відповісти
Прихована мобілізація це ті, кого призивають понад виділений для МО ліміт.
Як сьогодні писали - у Московському Авіаційному випускників ставлять перед вибором: диплом + повістка чи ні диплома, ні повістки.
Ось цих, які погодилися, жодна мобілізація не враховує. Вони приховані призовники
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20.03.2023 21:40 Відповісти
Тобто, таки + 20 тис. "достроково, понад план". А в МАІ, підозрюю, альтернатива була трохи інша: або диплом + повістка, або тільки повістка.
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20.03.2023 21:44 Відповісти
В разгар Первой мировой войны российские конструкторы начали работу над новым «танком» яйцевидной формы размером 960 на 605 метров, способным, по их замыслу сокрушить любых врагов на своем пути.

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20.03.2023 21:40 Відповісти
До цього танку мав додаватися саперний полк. Щоб прокладати йому дорогу.
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20.03.2023 21:52 Відповісти
Щоб прокладати йому асфальтовану білоруським бітумом дорогу.
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20.03.2023 22:33 Відповісти
В Джанкое бавовна) Собственными ушами слышал)
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20.03.2023 21:41 Відповісти
Водночас у розвідці наголосили, що лише мобілізувати людей недостатньо, їх потрібно ще навчити, а тренувальної бази в РФ мало, тому використовується Білорусь і білоруські полігони. Джерело:
Рашка може мобілізовувати ще до хріна і трохи часу своїх громадян, на це у них кріпаків вистачає, просто нам від того не легше, що ми знаємо про приховану мобілізацію. Ворог звичайно буде приховувати такі цифри, а особливо якщо готуються до наступу. Кожен такий підер заради виживання буде стріляти в наших воїнів, а здаватися в полон, щоб знову потрапити на війну все буде менше охочих(
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20.03.2023 21:42 Відповісти
Заради виживання вони вже місяцями спокійно собі бунтують та тікають з полю бою і ніхто їм не заважає
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20.03.2023 21:47 Відповісти
Гарні кацапи - мертві кацапи!
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20.03.2023 21:52 Відповісти
херово,
це якщо тут мочать 15-20 тис в місяць, то війна не скоро закінчиться
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20.03.2023 21:45 Відповісти
Якщо кожен день ЗСУ знищує приблизно 700 ворогів,
то за місяць буде 21000. Тобто більше ніж 20 тис. осіб.
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20.03.2023 21:48 Відповісти
Ruzzia has around 250'000 conscripts each year,
20'000 x 12 are ******** those.

Ruzzia has likely 1.2 mio born each year,
thereof 600'000 men.

It is just, that Ruzzia now likely drafts all of those,
wherefore many could skip those 12 month service.
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21.03.2023 00:04 Відповісти
 
 