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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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В окупованому Джанкої на півночі Криму лунають вибухи. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Джанкої повідомляють про вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, у пабліках окупованого Джанкою в мережі повідомляють про близько 10 вибухів.

В місті також частково зникло світло.

Так звана окупаційна "влада" поки не коментує ситуацію. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін приїхав у окупований Севастополь. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4436) Джанкой (66) Крим (14125)


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Топ коментарі
+91
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20.03.2023 21:53
+65
Ну звали ж рассею матушку - їжте не обляпайтесь
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20.03.2023 21:52
+58
Прийшла весна, розквітає бавовна в Криму.
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20.03.2023 21:55
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Ну звали ж рассею матушку - їжте не обляпайтесь
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20.03.2023 21:52 Відповісти
камни с неба ?
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20.03.2023 23:06 Відповісти
та ні!
то як завжди, кацапське ППО працює.
низько так, мабуть що на дощ 😂
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20.03.2023 23:40 Відповісти
Я гадаю шо це самі лаптеногі і влаштували для того, щоб потім китайському президенту розповідати, яка Україна погана, шо б'є по мирному Криму
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21.03.2023 01:06 Відповісти
Знищено ракети які перевозили залізницею.
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21.03.2023 03:53 Відповісти
А де цьому доказ?
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21.03.2023 06:24 Відповісти
А ты с какой целью интересуешься?
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21.03.2023 07:49 Відповісти
китайский президент может себе на уме, но не тупой же
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21.03.2023 09:13 Відповісти
Как прекрасно!
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20.03.2023 21:52 Відповісти
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20.03.2023 21:53 Відповісти
атавсюдова ! 😂😂😂😂
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21.03.2023 10:52 Відповісти
Прийшла весна, розквітає бавовна в Криму.
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20.03.2023 21:55 Відповісти
Ждем цветочки и ягодки
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20.03.2023 22:25 Відповісти
Ну когда уже будут такими "падмацковные ве-че-раааааа"?
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20.03.2023 21:55 Відповісти
Пора уже ждать "погааагские, б.я п...зда"
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20.03.2023 22:33 Відповісти
погааагские - подГаагские
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20.03.2023 22:34 Відповісти
Тут так класно, всьо по домашнєму.
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20.03.2023 21:55 Відповісти
Там великий склад *********** та техніки, сподіваюсь лунає саме звідти!
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20.03.2023 21:56 Відповісти
класно 👍🖕👍
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20.03.2023 21:57 Відповісти
це танго можна танцювати удвох.
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20.03.2023 21:57 Відповісти
Фсьо нормально... Ето "камні".
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20.03.2023 21:58 Відповісти
Весь Джанкой на мопедах гоняет
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20.03.2023 21:59 Відповісти
Косяки шахедов возвращаются в родную говень.
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20.03.2023 21:59 Відповісти
Камни с неба😁
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20.03.2023 22:03 Відповісти
Схоже на відкриття сезону!... Кажуть швидкі поїхали... Може хтось з лісапеда впав
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20.03.2023 22:03 Відповісти
Не турбуйтеся каци, то вас рятують!
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20.03.2023 22:07 Відповісти
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20.03.2023 22:08 Відповісти
Це ми ще не починали!

І взалі це не ми.... мабудь бавовнятко грається!

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20.03.2023 22:10 Відповісти
Знайомий хвалився - йому показували цікаву іграшку Отаке бавовнятко" його товариш "модернізував" Дружина його пошила таку іграшку А він сам - електронщик У сім"ї кіт живе - каструвать жаліють І той кіт повадився обсцикать вхід у квартиру- мітить свою "власність" Так він зробив іграшку електронною - поставив там фотоелемент, який реагував на кота При його наближенні до дверей у "бавовнятка", що висів коло дверей, загорялися червоним очі, воно ошкірювалося і "гарчало", а на голову кота сипалися мішечки з піском Тепер кіт боїться до вхідних дверей підходить
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20.03.2023 22:27 Відповісти
Буде обсцикати канапу - проти природи не попреш.
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20.03.2023 22:39 Відповісти
То не мої проблеми У мене вдома кішка
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20.03.2023 22:44 Відповісти
Я довго воював з своїм котом пока не поставив ще один лоток під дверима.
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21.03.2023 03:56 Відповісти
краще б електронну кішечку змайстрував
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21.03.2023 00:36 Відповісти
З "електронною піською"?
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21.03.2023 04:29 Відповісти
Поважаю майстерне виконання Баха...
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20.03.2023 22:13 Відповісти
Ви маєте на увазі Ба-Баха, сер?
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20.03.2023 22:19 Відповісти
"Шахеди" Джанкой атакують,або Іран воює з крісчанами,або повстання машин.
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20.03.2023 22:15 Відповісти
шахеди вибухають і це добре а хто чув вибухи знищених ракет калібрів
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21.03.2023 06:24 Відповісти
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20.03.2023 22:15 Відповісти
Спакойнай ночі, малиші!
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20.03.2023 22:17 Відповісти
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20.03.2023 22:30 Відповісти
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20.03.2023 22:31 Відповісти
перефразирую пресалкаше захарову

«Конечно, это ложь, российские вооруженные силы ЗСУ не бомбят города, об этом всем хорошо известно, сколько бы роликов в натовских структурах RT не монтировали, сколько бы видеонарезок и фотофейков не было сейчас вброшено - правда все равно пробьется»,
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20.03.2023 22:32 Відповісти
єто ученія
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20.03.2023 22:34 Відповісти
Шахеди злетіли з Іранського аеродрому який розбомбили ізраільтяни і у вільному курсуванні залетіли у Джанкой.
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20.03.2023 22:38 Відповісти
Мапєди палєтєлі на юга...
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20.03.2023 22:38 Відповісти
Беги вата, беги пока можешь.
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20.03.2023 22:40 Відповісти
Все сбили, расходимся

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20.03.2023 22:44 Відповісти
іранскі мопеди взбісились і атакують Джанкой
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20.03.2023 22:44 Відповісти
нехай собі ні в чому не відмовляють - прямо до Москви летять бомбити...
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21.03.2023 00:41 Відповісти
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20.03.2023 22:46 Відповісти
Mopedi sbiļis s kursa ....
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20.03.2023 22:47 Відповісти
Та то "камніснеба"...))
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20.03.2023 22:50 Відповісти
Приємно лягати спати.
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20.03.2023 23:02 Відповісти
Мопеди повертаються в "родную гавань"
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20.03.2023 23:02 Відповісти
МЫ ДОМА - ТЕПЕРЬ ХОТЬ ДРОНЫ С НЕБА
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20.03.2023 23:22 Відповісти
Рускую весну хотели? она уже пришла
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20.03.2023 23:34 Відповісти
по звуку так їхні ж мопеди.
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20.03.2023 23:39 Відповісти
Симонянша знов буде всих кликать на відпочинок до Криму?🤣🤣🤣
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21.03.2023 00:17 Відповісти
Судячи по гучності вибужу там не маленька БЧ.
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21.03.2023 00:21 Відповісти
Слава Україні !!!
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21.03.2023 00:28 Відповісти
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21.03.2023 00:33 Відповісти
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21.03.2023 00:55 Відповісти
МО РФ подтвердило. Калибрами были уничтоженны беспилотники.(с)
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21.03.2023 00:58 Відповісти
Судя по множественным видео, выложенным в сетях, там взрывы такие, что все трясется и видно что вдали на земле взрывается, а не в воздухе. И они где то в районе ЖД. узла.(с)
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21.03.2023 01:00 Відповісти
Кто там камней с неба хотел...
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21.03.2023 01:16 Відповісти
Які приємні новини! Прям свято якесь! Все повертається бумерангом! Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть руснявим підерасам!
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21.03.2023 01:51 Відповісти
Работает ПВО АК-47)
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21.03.2023 03:15 Відповісти
Мопеди так по-домашньому
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21.03.2023 04:47 Відповісти
Кацапи і кримські щурі, ми ще не починали, то пробні. Чекайте бавовнятки навесні і влітку. Ви молитися, щоб впали камінці з неба? Впадуть і не тільки камінці. А що буває з чоловіком чи жанкою, які зрадили? Правильно, до тих з ким зрадили, тобись на московію, в їх болота.
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21.03.2023 06:30 Відповісти
Мало, пора потопити чорноморський флот. Повністю його знищити!
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21.03.2023 07:36 Відповісти
))) ой а что случилось ? зря паникуют они же планов путлера не читали....
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21.03.2023 09:26 Відповісти
 
 