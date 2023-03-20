В окупованому Джанкої на півночі Криму лунають вибухи. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Джанкої повідомляють про вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, у пабліках окупованого Джанкою в мережі повідомляють про близько 10 вибухів.

В місті також частково зникло світло.

Так звана окупаційна "влада" поки не коментує ситуацію.

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