В окупованому Джанкої на півночі Криму лунають вибухи. ВIДЕО
У тимчасово окупованому Джанкої повідомляють про вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, у пабліках окупованого Джанкою в мережі повідомляють про близько 10 вибухів.
В місті також частково зникло світло.
Так звана окупаційна "влада" поки не коментує ситуацію.
Топ коментарі
+91 Олександр Дніпро
показати весь коментар20.03.2023 21:53
+65 мврина
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+58 Центр 820
показати весь коментар20.03.2023 21:55
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то як завжди, кацапське ППО працює.
низько так, мабуть що на дощ 😂
І взалі це не ми.... мабудь бавовнятко грається!
«Конечно, это ложь,
российские вооруженные силыЗСУ не бомбят города, об этом всем хорошо известно, сколько бы роликов в натовских структурахRT не монтировали, сколько бы видеонарезок и фотофейков не было сейчас вброшено - правда все равно пробьется»,