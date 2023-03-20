Захищаючи Україну, загинув доброволець із Чехії

На війні з РФ загинув доброволець із Чехії, який воював за Україну.

Про це повідомив представник чеського міністерства закордонних справ Даніель Дрейк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Можемо підтвердити, що доброволець із чеським громадянством, який воював на боці України, був убитий в Україні у вихідні. За інформацією міністерства, це вже другий такий випадок за останній рік", — зазначив Дрейк.

Про особу загиблого громадянина Чехії не повідомляється.

"Конфлікти, на жаль, завдають втрат, але кожна окрема втрата дуже тяжка. Я хотів би висловити співчуття сім'ї цієї людини, мені дуже шкода", — прокоментував цю подію президент Чехії Петр Павел на пресконференції в понеділок.

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