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Новини Війна
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Захищаючи Україну, загинув доброволець із Чехії

свеча,потери

На війні з РФ загинув доброволець із Чехії, який воював за Україну.

Про це повідомив представник чеського міністерства закордонних справ Даніель Дрейк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Можемо підтвердити, що доброволець із чеським громадянством, який воював на боці України, був убитий в Україні у вихідні. За інформацією міністерства, це вже другий такий випадок за останній рік", — зазначив Дрейк.

Про особу загиблого громадянина Чехії не повідомляється.

"Конфлікти, на жаль, завдають втрат, але кожна окрема втрата дуже тяжка. Я хотів би висловити співчуття сім'ї цієї людини, мені дуже шкода", — прокоментував цю подію президент Чехії Петр Павел на пресконференції в понеділок.

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Автор: 

Чехія (1606) втрати (4381) добровольці (908)


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Вічна пам'ять Герою 😪😪😪
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20.03.2023 22:59 Відповісти
Уклін тобі Герою, вічна пам'ять та шана.
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20.03.2023 23:14 Відповісти
Герою Слава!
Україна, за волю якої ти заплатив життям, в боргу перед тобою та твоїми рідними, Воїне!
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20.03.2023 23:19 Відповісти
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20.03.2023 23:21 Відповісти
Його сім'я повинна отримати від України не білу ладу, а виплати аналогічні загиблим військовослужбовцям України і увічнені його пам'яті.
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20.03.2023 23:43 Відповісти
Слава Герою!
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21.03.2023 00:28 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Чехії!!!
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21.03.2023 02:08 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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21.03.2023 05:15 Відповісти
В Украине 16 марта погиб еще один грузинский боец 22-летний Вано Чохели

О погибшем известно, что он - выпускник Харьковской военной академии. Его семья - отец и дед, проживают на востоке Грузии, в селе Земо-Кеди Дедоплисцкаройского муниципалитета края Кахетия.

С 24 февраля прошлого года в Украине в боях на стороне ВСУ погибли около 40 граждан Грузии и граждан Украины грузинского происхождения.

@georgia_man
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21.03.2023 06:33 Відповісти
 
 