Швеція робить недостатньо для того, щоб вступити в НАТО, - МЗС Туреччини
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Швеція робить недостатньо для того, щоб Туреччина могла ратифікувати її вступ до НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
За словами очільника МЗС, Туреччина очікує, що Швеція припинить діяльність, пов’язану з фінансуванням тероризму, вербуванням і пропагандою. Однак він зауважив, що новий уряд Швеції зробив позитивні кроки у цьому напрямку.
"Ми бачимо, що Швеція зробила деякі позитивні кроки з новим урядом, і ми вітаємо це. Змінили закон про боротьбу з тероризмом, внесли поправку до конституції. Звичайно, яка їхня мета, робити конкретні кроки в боротьбі з тероризмом", – додав Чавушоглу.
Топ коментарі
+16 Oleksii Pilevych #551217
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+13 Алекс Скела
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+8 Центр 820
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Турція вчить Швецію
Чому вона вчить? Як швидко треба сдавати Турції курдскіх біженців.
Прінципи? Які «прінципи» коли Султан наказав!?!
Турки вважають їх своїми ворогами, яких треба знищувати, бо е «спірні теріторіі».
Бо якщо знищити народ, то можно вкрасти і землю.
Нічого не нагадує?
З часів виникнення Османської імперії курди були найактивнішими постачальниками "живої сили" для турецьких допоміжних військ ("башибузуків")
Башибу́зуки (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 тур. başıbozuk, «дурноголовий») - вояки іррегулярної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0 піхоти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Османської імперії https://uk.wikipedia.org/wiki/XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIX століття . Набиралися з незаможного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8 мусульманського населення - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8 турків , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8 курдів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8 черкесів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96 албанців , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8 арабів . Відзначалися браком дисципліни, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE мародерством та масовими вбивствами цивільного населення.
І тут за останні сто років вони стали "ворогами" турків!
А причина проста - Туреччина потроху ставала цивілізованою Їй не потрібні стали "людолови-работоргівці" та розбійники Але, коли їх стали "цивілізувать" - з"явилися більшовики з їх "братством народів Пішла зброя "младотуркам" (не зважаючи на їх "геноцид вірмен) З Туреччини, при Ататюрку, зробить "соціалістичну республіку" не вдалося - от і стали курдів "підгодовувать" (аналогія - політика Сталіна стосовно Ізраїлю Поки була надія на Єврейську соціалістичну республіку, що буде протистоять Великобританії - "Чеська збройовка" шаленими темпами ремонтувала трофейну німецьку зброю, яку Сталін перекидав єврейським повстанцям Як тільки британці звідти пішли і вияснилося, що євреї не хочуть буть "сталіністами" - в СРСР почались гоніння на "безрідних космополітів", а зброю стали передавать арабам
А зараз що курди що палестинські араби - живуть "захребетниками" у половини світу, співаючи пісні про "ущемлений в правах народ" Потроху займаються бандитизмом, контрабандою, работоргівлею, наркотою І морочать голову своїм сусідам
Так що "гляди в корень!"
Азербайджанцям не подобається коли нагадуєш про їх невелику за часом державність (порівняно з персидською та вірменською
Тобі не подобається що я "зневажливо" відгукуюся про "наород курдів" А ти хоч прочитай тлумачення поняття "народ":
Народ (нація) - історична спільність людей, що складається в ході формування спільності їх території, економічних зв'язків, літературної мови, деяких особливостей культури і характеру, які складають її ознаки.
1) Курди ніде компактно не проживають Окремі клани розсіяні на великій території кількох країн
2) Економічні зв"язки між кланами практично відсутні
3) єдина літературна мова відсутня
4) Культура різнопланова - у кожного клану - своя
Так де ж ти тут "народ" бачиш ?
Характерні риси тільки спільні - бажання "хапнуть на халяву і втекти
Так ця риса притаманна будь-якій спільноті "люмпенів" Але ж їх ніхто окремим "народом" не називає?
Це як кацапи не визнають геноциду українців 1932-33…
Ваша точка зору зрозуміла.
Але якщо « дивитися в корінь», то причина конфлікту турок з курдами та вірменами е Земля!
Бо турки сулбжуки прийшли на цю землю тільки 500 років тому назад. Це визнав сам Єрдоган, коли клумачів навіщо вони захопили хрістьнський храм Софію в Стамбулі і знову зробили з неї мечеть. Він казав:» Бо ми володіемо ею вже 500 років…».
Тукри прийшли та «завоювали» цю землю безжалісно знизчиючи усіх місцевих. До них там була Візантія, та жили інші люди. В тому чіслі- вірмени та курди.
Вбивства та насильницька ассіміляція- ось риси Османсько імперіі. Які ми бачимо досягодня.
Тому, не треба міряти людей циркулем, як це робили гестапівці.
Та намагатися виправдовувати свою жорстокість тім, « что они Плахие.. … Они нацисти… их надо убивать».
Що роблять зараз кацапи по відношенню до України
"Незважаючи на наявність власної багатої літератури, курдська мова внаслідок несприятливих історичних обставин - досі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 діалектальній стадії розвитку. Тобто єдиної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 літературної мови курди поки що не мають - для її витворення потрібні такі умови національно-культурного розвитку, про які курди за теперішнього свого становища мріють. Тому всю курдську друковану продукцію випускають на двох основних діалектах - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D1%96_(%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0) курманджі , яким розмовляє 60 % всіх курдів, і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96 сорані , яким розмовляє 30 %.
Окрім того, курди в Ірані та Іраку користуються https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0 арабською абеткою, тоді як у Сирії та Туреччині - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0 латинською ".
І курди навіть не пробують рухаться в подібному напрямку До цих пір у них - кланово-племінна структура
Однак "мова вибухів та автоматних черг зрозуміла всім Тому курди і розмовляють з сусідами саме цією мовою
Але, чомусь Україна сама вибере свій шлях.
Та каже - це не ваша справа.
Вас Турцію та Московію ніхто не питав.Ідіть за русским кораблем
Чуваквуглу, ти нє огуєлл?
пук ін вдячний!