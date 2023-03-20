УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10524 відвідувача онлайн
Новини
2 411 43

Швеція робить недостатньо для того, щоб вступити в НАТО, - МЗС Туреччини

чавушоглу

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Швеція робить недостатньо для того, щоб Туреччина могла ратифікувати її вступ до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За словами очільника МЗС, Туреччина очікує, що Швеція припинить діяльність, пов’язану з фінансуванням тероризму, вербуванням і пропагандою. Однак він зауважив, що новий уряд Швеції зробив позитивні кроки у цьому напрямку.

"Ми бачимо, що Швеція зробила деякі позитивні кроки з новим урядом, і ми вітаємо це. Змінили закон про боротьбу з тероризмом, внесли поправку до конституції. Звичайно, яка їхня мета, робити конкретні кроки в боротьбі з тероризмом", – додав Чавушоглу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туреччина ратифікує вступ Фінляндії в НАТО окремо від Швеції, - заява Ердогана

Автор: 

Туреччина (3490) Чавушоглу (126) членство в НАТО (1714) Швеція (950)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Система голосування не адекватна у НАТО. Один диктатор або якісь *********** з Угорщини можуть шкодити усьому Блоку НАТО. Їм би сказати: "Якщо Турція не бажає бачити Швецію у НАТО то може вийти але Шведів приймаємо однозначно".... треба реформа схоже.
показати весь коментар
20.03.2023 23:46
+13
Це піпець! Сельджуки вирішують долю європейської країни!
Чуваквуглу, ти нє огуєлл?
показати весь коментар
20.03.2023 23:50
+8
Туркам не вгодиш, все зробили, але їм недостатньо. Завжди знаходиться паршива вівця, як в ЄС так і в НАТО.
показати весь коментар
20.03.2023 23:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Система голосування не адекватна у НАТО. Один диктатор або якісь *********** з Угорщини можуть шкодити усьому Блоку НАТО. Їм би сказати: "Якщо Турція не бажає бачити Швецію у НАТО то може вийти але Шведів приймаємо однозначно".... треба реформа схоже.
показати весь коментар
20.03.2023 23:46 Відповісти
ptnx
показати весь коментар
20.03.2023 23:58 Відповісти
WTF?
показати весь коментар
21.03.2023 01:38 Відповісти
Вы, давайте-ка русаков начинайте полномасштабно бить, тогда будете своё ptnx иметь право писать.
показати весь коментар
21.03.2023 10:34 Відповісти
Хтось із видних європейських політиків (забув хто, але з топів) казав, що потрібен прегляд старих стандартів, бо старі показали недостатню ефективність, і типу вже видно що буде однозначне розширення єс і нато на схід, тому треба переглянути статути, зокрема обов'язкову одностайність рішень на право більшості. Проблема в тому, що не всі цього хочуть (а щоб змінити - погодитися мають усі), і просто внести корективи не вийде. створювати ж нові альянси замість нато і єс захід явно ще не дозрів.
показати весь коментар
21.03.2023 10:00 Відповісти
Туркам не вгодиш, все зробили, але їм недостатньо. Завжди знаходиться паршива вівця, як в ЄС так і в НАТО.
показати весь коментар
20.03.2023 23:47 Відповісти
ptnx
показати весь коментар
20.03.2023 23:59 Відповісти
Вы, давайте-ка русаков начинайте полномасштабно бить, тогда будете своё ptnx иметь право писать.
показати весь коментар
21.03.2023 10:35 Відповісти
Хто б говорив!

Турція вчить Швецію

Чому вона вчить? Як швидко треба сдавати Турції курдскіх біженців.

Прінципи? Які «прінципи» коли Султан наказав!?!
показати весь коментар
21.03.2023 01:25 Відповісти
А хто курдів зробив "біженцями"? І яка тому була причина?
показати весь коментар
21.03.2023 06:02 Відповісти
Причина переслідування турками курдів звістка вже більш 100 років.

Турки вважають їх своїми ворогами, яких треба знищувати, бо е «спірні теріторіі».
Бо якщо знищити народ, то можно вкрасти і землю.

Нічого не нагадує?
показати весь коментар
21.03.2023 06:17 Відповісти
А тепер - детальніше з приводу "Турки вважають їх своїми ворогами, яких треба знищувати, бо е «спірні теріторіі».
З часів виникнення Османської імперії курди були найактивнішими постачальниками "живої сили" для турецьких допоміжних військ ("башибузуків")
Башибу́зуки (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 тур. başıbozuk, «дурноголовий») - вояки іррегулярної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0 піхоти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Османської імперії https://uk.wikipedia.org/wiki/XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIX століття . Набиралися з незаможного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8 мусульманського населення - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8 турків , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8 курдів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8 черкесів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96 албанців , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8 арабів . Відзначалися браком дисципліни, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE мародерством та масовими вбивствами цивільного населення.
І тут за останні сто років вони стали "ворогами" турків!
А причина проста - Туреччина потроху ставала цивілізованою Їй не потрібні стали "людолови-работоргівці" та розбійники Але, коли їх стали "цивілізувать" - з"явилися більшовики з їх "братством народів Пішла зброя "младотуркам" (не зважаючи на їх "геноцид вірмен) З Туреччини, при Ататюрку, зробить "соціалістичну республіку" не вдалося - от і стали курдів "підгодовувать" (аналогія - політика Сталіна стосовно Ізраїлю Поки була надія на Єврейську соціалістичну республіку, що буде протистоять Великобританії - "Чеська збройовка" шаленими темпами ремонтувала трофейну німецьку зброю, яку Сталін перекидав єврейським повстанцям Як тільки британці звідти пішли і вияснилося, що євреї не хочуть буть "сталіністами" - в СРСР почались гоніння на "безрідних космополітів", а зброю стали передавать арабам
А зараз що курди що палестинські араби - живуть "захребетниками" у половини світу, співаючи пісні про "ущемлений в правах народ" Потроху займаються бандитизмом, контрабандою, работоргівлею, наркотою І морочать голову своїм сусідам
Так що "гляди в корень!"
показати весь коментар
21.03.2023 06:46 Відповісти
"Намолов "сім мішків гречаної вовни - і всі неповні!" Як ви вже "задрали" - "ділителі на чорне і біле"!!! Вірменину не подобається коли йому нагадуєш про різню яку його предки вчинили туркам та курдам у 1914-15 року в "Турецькій Вірменії" (що й спровокувало їх геноцид у 1916-му) Не подобається коли їм нагадуєш про те що Карабах ними був колонізований насильницьким шляхом - під прикриттям російської армії
Азербайджанцям не подобається коли нагадуєш про їх невелику за часом державність (порівняно з персидською та вірменською
Тобі не подобається що я "зневажливо" відгукуюся про "наород курдів" А ти хоч прочитай тлумачення поняття "народ":
Народ (нація) - історична спільність людей, що складається в ході формування спільності їх території, економічних зв'язків, літературної мови, деяких особливостей культури і характеру, які складають її ознаки.
1) Курди ніде компактно не проживають Окремі клани розсіяні на великій території кількох країн
2) Економічні зв"язки між кланами практично відсутні
3) єдина літературна мова відсутня
4) Культура різнопланова - у кожного клану - своя
Так де ж ти тут "народ" бачиш ?
Характерні риси тільки спільні - бажання "хапнуть на халяву і втекти
Так ця риса притаманна будь-якій спільноті "люмпенів" Але ж їх ніхто окремим "народом" не називає?
показати весь коментар
21.03.2023 13:39 Відповісти
Дуже добре що ви рвзклумачили, що е « хороши люди» - Турки, та е погані люди/ народи - Курди. Я так розумію,, що і вірмени теж, не дуже хороши, бо весь час нагадують ТУркам про Геноцид Вірмен 1915 року, який офіційно визнаний богатому країнами світу.
Це як кацапи не визнають геноциду українців 1932-33…

Ваша точка зору зрозуміла.

Але якщо « дивитися в корінь», то причина конфлікту турок з курдами та вірменами е Земля!
Бо турки сулбжуки прийшли на цю землю тільки 500 років тому назад. Це визнав сам Єрдоган, коли клумачів навіщо вони захопили хрістьнський храм Софію в Стамбулі і знову зробили з неї мечеть. Він казав:» Бо ми володіемо ею вже 500 років…».

Тукри прийшли та «завоювали» цю землю безжалісно знизчиючи усіх місцевих. До них там була Візантія, та жили інші люди. В тому чіслі- вірмени та курди.

Вбивства та насильницька ассіміляція- ось риси Османсько імперіі. Які ми бачимо досягодня.

Тому, не треба міряти людей циркулем, як це робили гестапівці.

Та намагатися виправдовувати свою жорстокість тім, « что они Плахие.. … Они нацисти… их надо убивать».
Що роблять зараз кацапи по відношенню до України
показати весь коментар
21.03.2023 13:16 Відповісти
Курди що в Туреччині це є виродки і тварини які заслуговують на смерть або конц табір і нічого більшого, бо рпк це терористична комуністична організація лівацька яка фінансувалась совком щоб розколоти територіальну цілісність турків
показати весь коментар
22.04.2023 16:02 Відповісти
Політика асиміляції - всі хто живе в Туреччині мають бути турками
показати весь коментар
21.03.2023 06:37 Відповісти
у нас кім? касабами?
показати весь коментар
21.03.2023 07:00 Відповісти
А в США чи Великобританії - не так? Просто в різних країнах в це вкладається різний зміст Є поняття "нація" і "держава" Державотворчою нацією в Туреччині є турки Курди - "національна меншина в вкладі турецької держави" Найпростіший і найлояльніший варіант національного самовизначення в складі держави - "національно-культурна автономія" Це створення шкіл з викладанням на курдській мові Створення національного театру, ЗМІ, телебачення та радіомовлення курдською Хто-небудь чув про подібне? НІ!!! А чому? Та тому що відсутній самий головний об"єднуючий елемент: ЄДИНА МОВА!!!

"Незважаючи на наявність власної багатої літератури, курдська мова внаслідок несприятливих історичних обставин - досі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 діалектальній стадії розвитку. Тобто єдиної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 літературної мови курди поки що не мають - для її витворення потрібні такі умови національно-культурного розвитку, про які курди за теперішнього свого становища мріють. Тому всю курдську друковану продукцію випускають на двох основних діалектах - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D1%96_(%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0) курманджі , яким розмовляє 60 % всіх курдів, і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96 сорані , яким розмовляє 30 %.

Окрім того, курди в Ірані та Іраку користуються https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0 арабською абеткою, тоді як у Сирії та Туреччині - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0 латинською ".
І курди навіть не пробують рухаться в подібному напрямку До цих пір у них - кланово-племінна структура
Однак "мова вибухів та автоматних черг зрозуміла всім Тому курди і розмовляють з сусідами саме цією мовою
показати весь коментар
21.03.2023 07:02 Відповісти
Це саме пропонує Московія Україні. « Автономію» у складі братської державі.

Але, чомусь Україна сама вибере свій шлях.
Та каже - це не ваша справа.
Вас Турцію та Московію ніхто не питав.Ідіть за русским кораблем
показати весь коментар
21.03.2023 13:22 Відповісти
Ти ідіот? Наша "національно -культурна автономія починалася ще в середині ХІХ ст - з Кирило-Мефодіївського товариства Протім ми перейшли до "Просвіти", національних театрів та недільних шкіл Визначилися з спільною літературною мовою Потім з"явилися українські політичні партії Політично автономією ми прожили до розпаду СРСР А курди цей шлях ще й не починали!
показати весь коментар
21.03.2023 13:47 Відповісти
Чому курди не мають право на незалежність в межах свого компактного проживання??
показати весь коментар
20.05.2023 13:23 Відповісти
Ти не пробував ознайомиться з історією "етногенезу" курдів? Їх навіть "нацією" назвать не можна Кланова структура характерна і для інших груп населення світу (наприклад, для тих самих народів Північного Кавказу) однак їх хоча-б об"єднує спільна мова та культура У курдів нема й цього Хай спочатку визначаться між собою та спробують визначить свою національну ідею та основи культури А потім уже думають про "державу" Бо вони у "власній державі" вбачають лише можливість "робить що хочуть - і щоб ніхто не пхав носа в їх справи" При клановій структурі ці угрупування не тільки почнуть "тягти ковдру на себе", але й "рвать горлянки" один одному за домінування А на тій території живуть і "некурди" Але з-за цих "кланових розборок" будуть страждать і вони Тому почнеться протистояння курдам А нікому на своїй території не хочеться громадянської війни
показати весь коментар
20.05.2023 13:38 Відповісти
Іньшими словами-Швеція недостатньо плазує перед турецьким султаном...
показати весь коментар
20.03.2023 23:50 Відповісти
Це піпець! Сельджуки вирішують долю європейської країни!
Чуваквуглу, ти нє огуєлл?
показати весь коментар
20.03.2023 23:50 Відповісти
Курди співпрацюють з кремлем? Ердоган насправді співпрацює з кремлем
показати весь коментар
21.03.2023 06:27 Відповісти
А ти не знав? "Курдська робітнича партія" (в якій ніколи не було "робітників" бо у них не було ніколи робітничого класу) з моменту створення була на фінансуванні Кремля!
показати весь коментар
21.03.2023 13:50 Відповісти
Проблема в турках в першу чергу. Не можуть дєбіла Ердогана зкинути, який з кацапи якшається.
показати весь коментар
21.03.2023 10:32 Відповісти
оттомани відриваються по повній, але дійсно де проср(п)али шведьскі спецслужби російських шпигунів які вчинили ці дебільні спалення корану? просрали російську підставу, фіни якось не просрали а ці просрали, думали буде легко, а в таракана пердугана залізна відмазка зараз, типу шведи образили весь мусульманський світ, і не їбе що це російська спецоперація
показати весь коментар
20.03.2023 23:56 Відповісти
і що ??? ну сполив якійсь куплений кацапами уйобок цей "коран" - це всього навсього кусок паперу з друкованими символами, на мало зрозумілій шведам мові !!! це що підстава не приймати країну в НАТО ???
показати весь коментар
21.03.2023 01:20 Відповісти
Недаром ********** туркам закрыт вход в ЕС.
показати весь коментар
21.03.2023 00:15 Відповісти
Наразі незрозуміло, як далеко у цій суперечці Туреччина має намір зайти із погрозами на адресу своїх партнерів та на які поступки готові піти члени НАТО, а також Швеція. Готовність турецької сторони до діалогу та рішучість членів альянсу свідчать про те, що переговори за зачиненими дверима вже почалися. Наразі невідомо, чи дійде до торгів як на турецькому базарі, як висловився міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн.
показати весь коментар
21.03.2023 00:18 Відповісти
Гнать Турцию и Венгрию из ЕС и НАТО, они позорят цивилизованный мир
показати весь коментар
21.03.2023 00:34 Відповісти
Порте робить достатьно щоб розї@ти твоїх дружків кацапів, а це як на мене головне
показати весь коментар
21.03.2023 00:59 Відповісти
Так,це система не правильна.100% голосують тільки в росісії,китаї,півн.кореї і інших ааторитарних режимах.Має бути проста більшість.Тоді маґ'яри і турки б удуть собі дути в трубочку!!!
показати весь коментар
21.03.2023 01:35 Відповісти
Хочаб не більшість а 75% , наприклад, щоб одна країна не мала можливості "мутити воду".
показати весь коментар
21.03.2023 01:41 Відповісти
ну головне, що турки роблять достатньо, щоб шведи не вступили...
пук ін вдячний!
показати весь коментар
21.03.2023 01:38 Відповісти
Основна частина території Турції - 97 % - розташована в Азії і лише 3% - в Європі. Звідси вважаю великою помилкою міжнародної спільноти в 20 столітті те що вони залишили туркам два береги Босфору. Оті 3% мали належати Болгарії та Греції. І якщо турки геть здичавіють то це питання Босфору знову стане нагальним. Вирішувати його можна військовими засобами або епічним будівельним проектом. Дешевше, безумовно, відмудохати турків до їх первісного азіатського стану і ізолювати в Азії. В НАТО турків запросили в 1952 під час "холодної війни" і винятково для контролю Босфору та перетворення Чорного моря на "совєцьку калюжу". В ЄС турки потрапити не можуть бо їх "стандарти" настільки дрімцчі, що навіть за 70 років просвітництво не принесло очікуваних результатів. Наприклад, перетворення Софійського собору з музею на діючу мечеть відкинуло Турцію від Європи, а посилення мусульманського виховання поступово зближує з теократичним Іраном. Шантаж європейців вилізе туркам боком...
показати весь коментар
21.03.2023 02:53 Відповісти
Все кто не нравится турции-терористы? Я б на месте шведов принял все законы что хотят турки, а после вступления в НАТО откатил бы их обратно. Нех считать себя самыми умными и важными.
показати весь коментар
21.03.2023 03:31 Відповісти
Але Швеція мала, має і завжди матиме більше цілісності, ніж Туреччина навіть мріяла.
показати весь коментар
21.03.2023 05:45 Відповісти
Тупо не коректні вимоги турків до європейських партнерів по НАТО. Висновок-потрібна перезагрузка Альянсу, бо там ще і мадяри мутять.
показати весь коментар
21.03.2023 05:50 Відповісти
 
 