Швеція робить недостатньо для того, щоб вступити в НАТО, - МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Швеція робить недостатньо для того, щоб Туреччина могла ратифікувати її вступ до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За словами очільника МЗС, Туреччина очікує, що Швеція припинить діяльність, пов’язану з фінансуванням тероризму, вербуванням і пропагандою. Однак він зауважив, що новий уряд Швеції зробив позитивні кроки у цьому напрямку.

"Ми бачимо, що Швеція зробила деякі позитивні кроки з новим урядом, і ми вітаємо це. Змінили закон про боротьбу з тероризмом, внесли поправку до конституції. Звичайно, яка їхня мета, робити конкретні кроки в боротьбі з тероризмом", – додав Чавушоглу.

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