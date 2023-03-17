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Туреччина ратифікує вступ Фінляндії в НАТО окремо від Швеції, - заява Ердогана

нато,фінляндія

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п’ятницю заявив, що країна ратифікує протокол про вступ Фінляндії в Північноатлантичний альянс окремо від Швеції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За словами Ердогана, Фінляндія вжила всіх конкретних заходів, необхідних для отримання членства, й схвалення її вступу в НАТО може бути винесене на голосування парламенту.

Натомість зі Швецією, додав турецький лідер, дискусії продовжаться. Водночас Ердоган наголосив, що Туреччина дотримується політики "відкритих дверей" Альянсу.

Таким чином, Анкара підтвердила інформацію, яка до того обговорювалась неофіційно. За даними джерел, парламент Туреччини може ратифікувати заявку Фінляндії на вступ до НАТО до середини квітня.

Читайте також: Туреччина йде до ратифікації вступу Фінляндії до НАТО, - Bloomberg

Крім Туреччини, ратифікувати вступ нових членів має також Угорщина; голосування в угорському парламенті має відбутися 31 березня.

Нагадаємо, Швеція та Фінляндія минулого року разом подали заявки на приєднання до НАТО після відкритого нападу Росії на Україну, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

Автор: 

НАТО (6635) Туреччина (3636) Фінляндія (1339) Швеція (976) Ердоган Реджеп Таїп (961)


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Эрдоган, похоже, слегка заигрался со своими выборами.
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17.03.2023 17:21 Відповісти
подмахивает *****
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17.03.2023 17:23 Відповісти
Ердику, не ганьбися, бо будуть з тебе ржати як з путлера.
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17.03.2023 17:31 Відповісти
Старий Пердуган пиляє сук,на якому сидить.Адже НАТО не єдиний блок,здатний захистити ту ж Швецію.Вже є блок США-Великобританія-Австралія - чисто англосаксонський,англомовний трикутник,що охоплює практично всю земну кулю...Швеція там не буде зайвою,Хуйлові перед тим як закидувати Туреччину баблом і преференціями варто було б подумати,але в кремлівського недомірка мозгів вже нема,їх затопило вєлічіє...
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17.03.2023 17:32 Відповісти
А може Швеції не треба було в себе давати притулок терористам курдським з рпк. Чому шведи і інші давали прихисток цим злочинцям ?
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17.03.2023 18:07 Відповісти
Ну это лучше чем наоборот

Финны граничат с рашей
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17.03.2023 18:28 Відповісти
Та все рівно - Швеція тобі буде оточена країнами НАТО крім моря, а атакувати Швецію з моря в РФ і так сил нема
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17.03.2023 19:12 Відповісти
 
 