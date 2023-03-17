Турция ратифицирует вступление Финляндии в НАТО отдельно от Швеции, - заявление Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что его страна ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс отдельно от Швеции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По словам Эрдогана, Финляндия приняла все конкретные меры, необходимые для получения членства, и вопрос о одобрении ее вступления в НАТО можно выносить на голосование турецкого парламента.

При этом со Швецией, добавил турецкий лидер, дискуссии продолжатся. В то же время Эрдоган подчеркнул, что Турция придерживается политики "открытых дверей" Альянса.

Таким образом, Анкара подтвердила информацию, которая до того обсуждалась неофициально. По данным источников, парламент Турции может ратифицировать заявку Финляндии на вступление в НАТО до середины апреля.

Читайте также: Турция идет к ратификации вступления Финляндии в НАТО, - Bloomberg

Помимо Турции, ратифицировать вступление новых членов должна также Венгрия; голосование в венгерском парламенте должно состояться 31 марта.

Напомним, Швеция и Финляндия в прошлом году вместе подали заявки на присоединение к НАТО после открытого нападения России на Украину, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.