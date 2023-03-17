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Новости
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Турция ратифицирует вступление Финляндии в НАТО отдельно от Швеции, - заявление Эрдогана

нато,фінляндія

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что его страна ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс отдельно от Швеции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По словам Эрдогана, Финляндия приняла все конкретные меры, необходимые для получения членства, и вопрос о одобрении ее вступления в НАТО можно выносить на голосование турецкого парламента.

При этом со Швецией, добавил турецкий лидер, дискуссии продолжатся. В то же время Эрдоган подчеркнул, что Турция придерживается политики "открытых дверей" Альянса.

Таким образом, Анкара подтвердила информацию, которая до того обсуждалась неофициально. По данным источников, парламент Турции может ратифицировать заявку Финляндии на вступление в НАТО до середины апреля.

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Помимо Турции, ратифицировать вступление новых членов должна также Венгрия; голосование в венгерском парламенте должно состояться 31 марта.

Напомним, Швеция и Финляндия в прошлом году вместе подали заявки на присоединение к НАТО после открытого нападения России на Украину, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.

Автор: 

НАТО (10174) Турция (3508) Финляндия (991) Швеция (1020) Эрдоган Реджеп Тайип (927)


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Эрдоган, похоже, слегка заигрался со своими выборами.
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17.03.2023 17:21 Ответить
подмахивает *****
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17.03.2023 17:23 Ответить
Ердику, не ганьбися, бо будуть з тебе ржати як з путлера.
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17.03.2023 17:31 Ответить
Старий Пердуган пиляє сук,на якому сидить.Адже НАТО не єдиний блок,здатний захистити ту ж Швецію.Вже є блок США-Великобританія-Австралія - чисто англосаксонський,англомовний трикутник,що охоплює практично всю земну кулю...Швеція там не буде зайвою,Хуйлові перед тим як закидувати Туреччину баблом і преференціями варто було б подумати,але в кремлівського недомірка мозгів вже нема,їх затопило вєлічіє...
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17.03.2023 17:32 Ответить
А може Швеції не треба було в себе давати притулок терористам курдським з рпк. Чому шведи і інші давали прихисток цим злочинцям ?
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17.03.2023 18:07 Ответить
Ну это лучше чем наоборот

Финны граничат с рашей
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17.03.2023 18:28 Ответить
Та все рівно - Швеція тобі буде оточена країнами НАТО крім моря, а атакувати Швецію з моря в РФ і так сил нема
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17.03.2023 19:12 Ответить
 
 