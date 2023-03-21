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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Прем’єр Японії Кісіда сьогодні прибуде до України

кісіда

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда з неанонсованим візитом вирушив з Індії в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це суспільному мовнику Японії NHK повідомили офіційні джерела.

Видання зазначає, що Кісіда у вівторок вирушає до України з несподіваним візитом.

Представники уряду і правлячої партії кажуть, що Кісіда вже вилетів з Індії до України.

Очікується, що прем'єр-міністр Японії прибуде в Україну у вівторок для переговорів на вищому рівні з президентом Володимиром Зеленським.

Читайте: Японія працює над новим пакетом санкцій проти Росії, прем’єр-міністр Кісіда планує відвідати Україну

Автор: 

візит (1573) Україна (5861) Японія (1197) Кісіда (64)


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Топ коментарі
+28
Символічно. І дуже своєчасно.
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21.03.2023 06:34
+23
В пику хитрозадим китайозам,яких японці в свій час не добили.👍
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21.03.2023 06:47
+22
Си у Пу, Кисида в Украине
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21.03.2023 06:43
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О, це добре. Буде більше зброї?
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21.03.2023 06:32 Відповісти
Символічно. І дуже своєчасно.
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21.03.2023 06:34 Відповісти
Си у Пу, Кисида в Украине
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21.03.2023 06:43 Відповісти
Навряд чи. Скоріше, буде більше грошей. Що також непогано, бо не всі ж гроші дєрьмаки порозкрадають, еге ж?
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21.03.2023 06:35 Відповісти
В пику хитрозадим китайозам,яких японці в свій час не добили.👍
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21.03.2023 06:47 Відповісти
будуть обговорювати спільний кордон.... так, так, я знаю, не на часі....але треба готуватись....
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21.03.2023 08:01 Відповісти
таке виклакає повагу , на відміну від сі-тільки огиду і рвотний рефлекс
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21.03.2023 06:55 Відповісти
апсолютно вірно

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21.03.2023 06:59 Відповісти
ЦЕ ПРО ЩО ПОКАЗУЄ ПОРНХАБ????
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21.03.2023 07:10 Відповісти
не знаю вам видініше що показує порнохаб ...
картинка має підпис джерела ...
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21.03.2023 07:13 Відповісти
вуйко ви зранку чарчину не хильнули... чи як??
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21.03.2023 07:32 Відповісти
Комуняки тільки це і можуть викликати
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21.03.2023 07:04 Відповісти
Ще аби отако і пан.Сунак прилетів то *уйло добрий ''ляпас'' отримав би.
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21.03.2023 07:31 Відповісти
Могутня всіх відношеннях Японія , яка контролює весь Далекосхідний регіон , повинна вмагати в середновікової росії повернення СВОЇХ територій . Нарешті . Тепер це дуже своечасно .
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21.03.2023 07:32 Відповісти
З великою повагою ставлюсь до Японії. Я один раз був там. Дивовижна країна, дивовижний народ!
У мене Тойота
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21.03.2023 07:33 Відповісти
Все вірно тільки японці не звернули виробництво як і корейці в Раші
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21.03.2023 07:49 Відповісти
Класно! В противагу жирному китайському дракону.
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21.03.2023 07:36 Відповісти
Японський військовий марш Баттотай з перекладом тексту
https://www.youtube.com/watch?v=98ptJQiZ2zU
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21.03.2023 07:45 Відповісти
Ось ця країна може миттєво допогти і техникою і ************ у них прозапас і в гарному стані, якось почув розмову одного водія маршрутки Богдана, так на перших Богданах стояли движки Ісудзу зняття з складів армії Японії які в них були на консервації з 1945-56 року уявіть якість і яке зберігання, вони і мін і мінометів і арти могли б да ти, побачімо
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21.03.2023 07:59 Відповісти
Япония не понаслышке знает насчет агрессора. В результате сталинской аннексии эта страна потеряла свои острова.
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21.03.2023 09:18 Відповісти
У Японии денег дохренища, аж экономику плющит. Дело в том, что там крайне высокие требования к тому, куда вкладывать инвестиции, вот они и сидят на мешках...
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21.03.2023 11:00 Відповісти
Раді вітати, пане Кісіда.
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21.03.2023 17:46 Відповісти
 
 