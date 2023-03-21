Прем’єр Японії Кісіда сьогодні прибуде до України
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда з неанонсованим візитом вирушив з Індії в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це суспільному мовнику Японії NHK повідомили офіційні джерела.
Видання зазначає, що Кісіда у вівторок вирушає до України з несподіваним візитом.
Представники уряду і правлячої партії кажуть, що Кісіда вже вилетів з Індії до України.
Очікується, що прем'єр-міністр Японії прибуде в Україну у вівторок для переговорів на вищому рівні з президентом Володимиром Зеленським.
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