Прем’єр Японії Кісіда сьогодні прибуде до України

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда з неанонсованим візитом вирушив з Індії в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це суспільному мовнику Японії NHK повідомили офіційні джерела.

Видання зазначає, що Кісіда у вівторок вирушає до України з несподіваним візитом.

Представники уряду і правлячої партії кажуть, що Кісіда вже вилетів з Індії до України.

Очікується, що прем'єр-міністр Японії прибуде в Україну у вівторок для переговорів на вищому рівні з президентом Володимиром Зеленським.

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