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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Сі Цзіньпін заявив, що Китай відіграє "конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання українського питання"

сі,цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі обмінявся "думками щодо українського питання".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє Xinhua.

Видання подає своєрідний звіт за підсумками зустрічі Сі Цзіньпіна і Путіна.

Зокрема, зазначається, що "відбувся поглиблений обмін думками щодо українського питання".

Xinhua пише, що Сі Цзіньпін підкреслив, що "в українському питанні зростає кількість голосів на користь миру та раціональності".

Він сказав також, що більшість країн підтримують послаблення напруженості, виступають за мирні переговори і проти розпалювання вогню.

За його словами, "конфлікти, врешті-решт, вирішуються шляхом діалогу та переговорів".

Сі Цзіньпін нагадав, що Китай оприлюднив документ про свою позицію щодо "кризи в Україні", виступаючи за політичне врегулювання кризи і відкидаючи менталітет холодної війни та односторонні санкції.

"Китай і надалі відіграватиме конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання українського питання", - заявив Сі.

"Зі свого боку, Путін заявив, що Росія цінує Китай за те, що він послідовно відстоює неупереджену, об'єктивну і збалансовану позицію, виступає за чесність і справедливість у вирішенні найважливіших міжнародних питань", – пише видання.

Також читайте: Байден хоче поговорити із Сі Цзіньпінем, - Білий дім

Автор: 

Китай (4501) Україна (5861) Сі Цзіньпін (312)


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Топ коментарі
+20
та ти що серйозно ??? ***** таки виведе свою розвиту в хлам недо-армію, з окупованої паРашею-мацковією території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи Крим ??? чи ЗСУ доведеться вибивати кацапів до тла ???
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21.03.2023 07:01
+12
А репарації і крнтребуції хто буде чесно та справедливо платити?
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21.03.2023 07:10
+10
***** його тоді запевнив що візьме Київ за 2-3 дні, а Україну максимум за 7-10 днів - у ***** були на це усі підстави !!! зелені криворагульні чмошники, запроданці і наркомани з жОПи прі3.14здента пообіцяли здати Україну або як мінімум 60-70% території України (імовірно в корданах окупованої кацапами, так званої "урср" на 01.09.1939 року) без бою !!! тому кацапи гнали у перших рядах мусорів з автозаками та військові оркестри з духовими трубами !!!







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21.03.2023 07:17
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та ти що серйозно ??? ***** таки виведе свою розвиту в хлам недо-армію, з окупованої паРашею-мацковією території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи Крим ??? чи ЗСУ доведеться вибивати кацапів до тла ???
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21.03.2023 07:01 Відповісти
Це називається:"поглиблений обмін думками".
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21.03.2023 09:35 Відповісти
ТА ТИ ГОНИШ............................
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21.03.2023 07:04 Відповісти
Конструктор - якии хоче вилізти на вершину світовоі піраміди .
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21.03.2023 07:09 Відповісти
А репарації і крнтребуції хто буде чесно та справедливо платити?
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21.03.2023 07:10 Відповісти
лідер Сі - "оптиміст" .. "засобами китайської медицини" намагається запхати кацапське лайно взад і залишитися з чистими руками?
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21.03.2023 07:12 Відповісти
Вони знайшли друг друга.
І де ти синь хунь янь був на початку "конфлікта"? Чому тоді про мирне врегулювання не патякав? А тільки зараз, коли ***** у кутку!!! Про мир він згадав, лицемір хренов
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21.03.2023 07:13 Відповісти
***** його тоді запевнив що візьме Київ за 2-3 дні, а Україну максимум за 7-10 днів - у ***** були на це усі підстави !!! зелені криворагульні чмошники, запроданці і наркомани з жОПи прі3.14здента пообіцяли здати Україну або як мінімум 60-70% території України (імовірно в корданах окупованої кацапами, так званої "урср" на 01.09.1939 року) без бою !!! тому кацапи гнали у перших рядах мусорів з автозаками та військові оркестри з духовими трубами !!!







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21.03.2023 07:17 Відповісти
В тайваньскому питанні зростає кількість голосів на користь миру та раціональності, - і це добре.
Більшість країн підтримують послаблення напруженості в акваторії навколо Тайваню, виступають за мирні переговори між Пекіном та Тайбеєм і проти розпалювання вогню та єскалаціїї.
Конфлікти, врешті-решт, вирішуються шляхом діалогу та переговорів, - і це єдиний шлях, щодо вирішення суперечки між Кітаєм та Тайванєм.
Зеленський нагадав, що Україна оприлюднила документ про свою позицію щодо "кризи навколо Тайваня", виступаючи за політичне врегулювання кризи і відкидаючи менталітет холодної війни та односторонні санкції.

Україна завжди, за всіх презедентів дотримувалася миру та спокою.
А ось Китай наочно продемонстрував в повній красі політику подвійних стандартів.
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21.03.2023 07:17 Відповісти
ага, побачимо що ти "наконструктивів"
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21.03.2023 07:19 Відповісти
Три дні Сі буде нагинати )(уйла,але невідомо що буде далі,або китайці стануть на сторону кремля разом, проти США або китайці займуть позицію роздирибанити рашку . Але у всіх випадках китайці не зацікавлені поки що в Україні.Наші дипломати недопрацювали з хитрим і важким менталітетом Китаєм
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21.03.2023 07:20 Відповісти
У вас причина и следствие местами попутаны) Китай и является первым противником США... А рашки, ираны и прочие северные кореи, мальчики на побегушках у него....
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21.03.2023 07:29 Відповісти
До сих пір Китай займав більш очікуванну позицію ,так би мовити"сидів на березі".тепер вступив у гру. Цілком відомо ,що економіка Китаю в багатьох сферах повязана з США та партнерами.і США диктує ті ж самі санкції..... до чого тут ваші "прічіна і следствіє"
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21.03.2023 07:38 Відповісти
Вы серьезно считаете, что ***** без разрешения Си полез в Украину???
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21.03.2023 08:09 Відповісти
Пытання не украинские а расийське. асийське пытання надо решать что делать с расийскими фашистами
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21.03.2023 07:21 Відповісти
Сі Цзіньпін планує поговорити із Зеленським після поїздки до Москви, Сі, як адвокат Путіна отримав настанову в Кремлі.

Мізансцена, яка вже не раз розігрувалася в кіно: адвокат НАСИЛЬНИКА, появляється перед жервою насильства і розпочинає свою улесливо-зміїний монолог з елементами залякування, шантажу, підкупу...

Майже кіноцитата з кінофільму "17-мгновений весны" - больничная палата, радистка Кет, гестаповец, озабоченный страховкой для потерпевшей...
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21.03.2023 07:21 Відповісти
Да нет... Это не адвокат... Это пахан *****.... ***** накосячил и не справился с заданием, теперь пахан вынужден показать свою репу и будет пытаться разрулить ситуацию... Сначала попробует косяки превратить в добычу, а не получится, то будет спрашивать уже с рукожопа...
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21.03.2023 07:37 Відповісти
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21.03.2023 07:24 Відповісти
Пішов він зі своїм "конструктором''-він такий ''одноразовий мотлох'' як все китайське!
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21.03.2023 07:25 Відповісти
А таваріщ Сі внизу торпеди надраює та стереже торбу з юанями. На мостику зп нього Кім Чен Ин
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21.03.2023 07:32 Відповісти
Communism is waiting for a final solution.
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21.03.2023 07:43 Відповісти
Та ну...
Поганий знак, що Сі Ці Пень зустрівся з плєшивим.
Вісь зла утворилась..
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21.03.2023 07:50 Відповісти
..потомок хунвейбинов пытается доказать что военные преступления ***** это ненаказуемо-что является бредом...Виселица военным преступникам с болот мацковии...
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21.03.2023 08:07 Відповісти
Для того щоб відігравати якусь там роль треба називати війну війною, а не питанням.
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21.03.2023 08:13 Відповісти
красиво Си развел пукина , мало того что весь резерв роисси перевел в юани , так он еще под себя подгреб весь рынок углеводородов на роисси , теперь парашка от китая зависит как новорожденный от грудного молока , ............забавно , за просто так это неделается , понятно уже что пукин торгует землями , ........но есть еще более интересный поворот этой истории , если парашка и китай теперь в глубоуой зависимости друг от друга , то вопрос обрушения их экономик становится лишь делом времени , не слишком сложно ( на уровне технологий ) создать китаю проблемы ( санкции и тд ), рынок китая очень чувствителен к финансовым колебаниям , юань раздут не хило, это может произойти внезапно , и тогда китаю будет не до парашки , ...........китай втянулся в ,, миротвоца ,, с неоправданными надеждами , все когда то заканчивается , а парашка не помнит добра , си еще поплатится за свою дружбу с идиотами .
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21.03.2023 08:19 Відповісти
Комуністичне базікання.
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21.03.2023 08:29 Відповісти
Ці заяви ні про що... Перший крок до реального рішення питання війн - це міжнародний суд над терористом Пуйлом і його бандою... А там далі завдань буде дуже багато - від виплат Україні репарацій та контрибуції, до повернення корінними народам російської імперії територій, окупованої московитами ...
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21.03.2023 08:52 Відповісти
Ничего узкоглазый паразит не предлагает кроме "мирной капитуляции Украины перед оккупантом. И называет себя "миротворцем". Очень опасный и коварный дьявол этот Си...
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21.03.2023 09:14 Відповісти
Си **** хитржопая ты кого обдурить собрался
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21.03.2023 10:28 Відповісти
Что там Си предлагал это вопрос, а вот говнокремляди слова не давали, Питуну следуем помалкивать и не умничть
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22.03.2023 04:31 Відповісти
 
 