Сі Цзіньпін заявив, що Китай відіграє "конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання українського питання"
Лідер Китаю Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі обмінявся "думками щодо українського питання".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє Xinhua.
Видання подає своєрідний звіт за підсумками зустрічі Сі Цзіньпіна і Путіна.
Зокрема, зазначається, що "відбувся поглиблений обмін думками щодо українського питання".
Xinhua пише, що Сі Цзіньпін підкреслив, що "в українському питанні зростає кількість голосів на користь миру та раціональності".
Він сказав також, що більшість країн підтримують послаблення напруженості, виступають за мирні переговори і проти розпалювання вогню.
За його словами, "конфлікти, врешті-решт, вирішуються шляхом діалогу та переговорів".
Сі Цзіньпін нагадав, що Китай оприлюднив документ про свою позицію щодо "кризи в Україні", виступаючи за політичне врегулювання кризи і відкидаючи менталітет холодної війни та односторонні санкції.
"Китай і надалі відіграватиме конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання українського питання", - заявив Сі.
"Зі свого боку, Путін заявив, що Росія цінує Китай за те, що він послідовно відстоює неупереджену, об'єктивну і збалансовану позицію, виступає за чесність і справедливість у вирішенні найважливіших міжнародних питань", – пише видання.
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І де ти синь хунь янь був на початку "конфлікта"? Чому тоді про мирне врегулювання не патякав? А тільки зараз, коли ***** у кутку!!! Про мир він згадав, лицемір хренов
Більшість країн підтримують послаблення напруженості в акваторії навколо Тайваню, виступають за мирні переговори між Пекіном та Тайбеєм і проти розпалювання вогню та єскалаціїї.
Конфлікти, врешті-решт, вирішуються шляхом діалогу та переговорів, - і це єдиний шлях, щодо вирішення суперечки між Кітаєм та Тайванєм.
Зеленський нагадав, що Україна оприлюднила документ про свою позицію щодо "кризи навколо Тайваня", виступаючи за політичне врегулювання кризи і відкидаючи менталітет холодної війни та односторонні санкції.
Україна завжди, за всіх презедентів дотримувалася миру та спокою.
А ось Китай наочно продемонстрував в повній красі політику подвійних стандартів.
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