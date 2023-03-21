На сході України загинув доброволець із Нової Зеландії Кейн Те Тай
У боях на сході України загинув колишній військовослужбовець збройних сил Нової Зеландії Кейн Те Тай. Він був добровольцем.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє видання RNZ.
Командир підрозділу ЗСУ, де служив доброволець, підтвердив загибель захисника. Іноземець загинув на сході нашої країни. У Міністерстві закордонних справ Нової Зеландії також заявили, що знають про смерть чоловіка.
Кейн Те Тай був колишнім військовослужбовцем армії Нової Зеландії. Він майже рік перебував в Україні і став третім новозеландцем, який загинув на війні.
У серпні минулого року Домінік Абелен загинув у боях, його тіло досі не знайшли. Гуманітарний працівник з Нової Зеландії Ендрю Бегшоу загинув внаслідок артилерійського обстрілу у січні, коли намагався врятувати літню жінку з її будинку.
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