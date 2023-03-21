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На сході України загинув доброволець із Нової Зеландії Кейн Те Тай

зсу

У боях на сході України загинув колишній військовослужбовець збройних сил Нової Зеландії Кейн Те Тай. Він був добровольцем.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє видання RNZ.

Командир підрозділу ЗСУ, де служив доброволець, підтвердив загибель захисника. Іноземець загинув на сході нашої країни. У Міністерстві закордонних справ Нової Зеландії також заявили, що знають про смерть чоловіка.

Кейн Те Тай був колишнім військовослужбовцем армії Нової Зеландії. Він майже рік перебував в Україні і став третім новозеландцем, який загинув на війні.

У серпні минулого року Домінік Абелен загинув у боях, його тіло досі не знайшли. Гуманітарний працівник з Нової Зеландії Ендрю Бегшоу загинув внаслідок артилерійського обстрілу у січні, коли намагався врятувати літню жінку з її будинку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, загинув доброволець із Чехії

Автор: 

Нова Зеландія (104) смерть (6739) добровольці (907)


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Топ коментарі
+41
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21.03.2023 09:04
+24
Он. Военный с 20-летним опытом. Прошел Ирак и Афганистан. Командир разведгруппы «Foreign Reconnaissance Team».

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21.03.2023 09:17
+21
Маорі, судячи з прізвища. Народ воїнів!
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21.03.2023 09:14
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21.03.2023 09:04 Відповісти
незнаю може я пропустив але чомусь не чув про жодного Поляка який би загинув в Україні,а кацапи розповідають що вони під Бахмутом перемелюють польску регулярну армію)
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21.03.2023 09:08 Відповісти
А ти їх більше слухай і сам кацапом станеш
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21.03.2023 09:09 Відповісти
ти щось читаєш від каців?
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21.03.2023 09:49 Відповісти
СХОЖЕ, ЩО ВІН САМ Є КАЦАПИДЛОМ
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21.03.2023 10:19 Відповісти
Поляки допомагають нам по іншому. Дяка їм величезна. Чи ти не в курсі?
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21.03.2023 15:28 Відповісти
був відосік про нашого полоненого з підвалу якого морили голодом і там один з вояків говорить на англійській і здається він - новозеландець. Чи не він?
RIP
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21.03.2023 09:12 Відповісти
Он. Военный с 20-летним опытом. Прошел Ирак и Афганистан. Командир разведгруппы «Foreign Reconnaissance Team».

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21.03.2023 09:17 Відповісти
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21.03.2023 09:23 Відповісти
R.I.P.
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21.03.2023 10:07 Відповісти
Маорі, судячи з прізвища. Народ воїнів!
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21.03.2023 09:14 Відповісти
І обличчям схожий на маорі. 😥
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21.03.2023 09:39 Відповісти
Дякуємо за захист і за те, що були поруч з нами!!! Героям Слава!!! Дуже сумно втрачати наших чудових людей((((( R.I.P😪
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21.03.2023 09:31 Відповісти
Вічна пам`ять та подяка герою! Героям слава!
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21.03.2023 09:39 Відповісти
Vi4na Slava.
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21.03.2023 09:45 Відповісти
Слава Герою нащадку хоробрих Маорі !
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21.03.2023 10:12 Відповісти
R.I.P.
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21.03.2023 10:31 Відповісти
Слава Герою. RIP
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21.03.2023 10:52 Відповісти
R.I.P.
Пам'ятаймо цих мужніх воїнів, для яких наша війна стала їхньою.
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21.03.2023 11:11 Відповісти
Спочивай з миром, Воїне!
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21.03.2023 12:32 Відповісти
 
 