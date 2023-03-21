Найближчим часом в’язні-"вагнерівці", які пройшли війну в Україні, ймовірно, отримають помилування і свободу, - британська розвідка

Британська розвідка припускає, що найближчим часом в’язні-вагнерівці, які пройшли війну в Україні і вижили, отримають обіцяне помилування і свободу, а для російського суспільства їхнє повернення може стати викликом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у Twitter.

Зазначається, що найближчими тижнями тисячі в’язнів, яких завербували у російських в’язницях до лав групи "Вагнера" і які пройшли війну, ймовірно, отримають помилування і волю. Розвідка нагадала, що пік вербування добровольців із в’язниць випав на осінь і їм тоді обіцяли скасування вироків через пів року служби.

"Хоча приблизно половина завербованих в’язнів, найімовірніше, загинули або зазнали поранень, є свідчення з Росії, що група ("Вагнера". - Ред.) дотримується обіцянки відпустити на волю тих, хто вижив. Довідки, які видають звільненим ветеранам групи "Вагнера", нібито підтверджені указом президента Путіна", - зазначає британська розвідка.

Аналітики зауважують, що Пригожину, схоже, закрили можливість продовжувати найм добровольців із в’язниць, а це масове звільнення з лав групи погіршить для групи "Вагнера" ситуацію з особовим складом. Крім того, масове повернення у свої міста колишніх злочинців, з яких багато хто відбував покарання за тяжкі злочини, а тепер має травматичний досвід війни, найімовірніше, стане серйозним викликом для російського суспільства.

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