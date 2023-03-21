Найближчим часом в’язні-"вагнерівці", які пройшли війну в Україні, ймовірно, отримають помилування і свободу, - британська розвідка
Британська розвідка припускає, що найближчим часом в’язні-вагнерівці, які пройшли війну в Україні і вижили, отримають обіцяне помилування і свободу, а для російського суспільства їхнє повернення може стати викликом.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у Twitter.
Зазначається, що найближчими тижнями тисячі в’язнів, яких завербували у російських в’язницях до лав групи "Вагнера" і які пройшли війну, ймовірно, отримають помилування і волю. Розвідка нагадала, що пік вербування добровольців із в’язниць випав на осінь і їм тоді обіцяли скасування вироків через пів року служби.
"Хоча приблизно половина завербованих в’язнів, найімовірніше, загинули або зазнали поранень, є свідчення з Росії, що група ("Вагнера". - Ред.) дотримується обіцянки відпустити на волю тих, хто вижив. Довідки, які видають звільненим ветеранам групи "Вагнера", нібито підтверджені указом президента Путіна", - зазначає британська розвідка.
Аналітики зауважують, що Пригожину, схоже, закрили можливість продовжувати найм добровольців із в’язниць, а це масове звільнення з лав групи погіршить для групи "Вагнера" ситуацію з особовим складом. Крім того, масове повернення у свої міста колишніх злочинців, з яких багато хто відбував покарання за тяжкі злочини, а тепер має травматичний досвід війни, найімовірніше, стане серйозним викликом для російського суспільства.
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"Это Клим Ворошилов даровал нам свободу
И теперь на свободе будем мы воровать".
. Кацапська влада чудово розуміє те - яку небезпеку вони становлять , і повторення " холодного лєта 53 г " не допустить нізащо . І це думка навіть не моя , а самих же кацапських пропагандонів . Хоча вони її відкрито й не висловлюють , але інколи натякають , навіть не усвідомлюючи це . Та й вся кацапська система почувається аж занадто впевнено , неначе цієї проблеми ( масового повернення злочинців у суспільство ) взагалі не існує .
Завербувавшись до пригожинської птахоферми , зеки отримують - ван вей тікет , але про це - навіть і не здогадуються . Чим ближче їм до їхнього уявного дємбеля ,тим у більше пекло їх посилатимуть , щоб вони назад вже не повернулися ..