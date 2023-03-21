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Найближчим часом в’язні-"вагнерівці", які пройшли війну в Україні, ймовірно, отримають помилування і свободу, - британська розвідка

рф,вагнер,зеки,пвк

Британська розвідка припускає, що найближчим часом в’язні-вагнерівці, які пройшли війну в Україні і вижили, отримають обіцяне помилування і свободу, а для російського суспільства їхнє повернення може стати викликом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у Twitter.

Зазначається, що найближчими тижнями тисячі в’язнів, яких завербували у російських в’язницях до лав групи "Вагнера" і які пройшли війну, ймовірно, отримають помилування і волю. Розвідка нагадала, що пік вербування добровольців із в’язниць випав на осінь і їм тоді обіцяли скасування вироків через пів року служби.

"Хоча приблизно половина завербованих в’язнів, найімовірніше, загинули або зазнали поранень, є свідчення з Росії, що група ("Вагнера". - Ред.) дотримується обіцянки відпустити на волю тих, хто вижив. Довідки, які видають звільненим ветеранам групи "Вагнера", нібито підтверджені указом президента Путіна", - зазначає британська розвідка.

Аналітики зауважують, що Пригожину, схоже, закрили можливість продовжувати найм добровольців із в’язниць, а це масове звільнення з лав групи погіршить для групи "Вагнера" ситуацію з особовим складом. Крім того, масове повернення у свої міста колишніх злочинців, з яких багато хто відбував покарання за тяжкі злочини, а тепер має травматичний досвід війни, найімовірніше, стане серйозним викликом для російського суспільства.

Також читайте: Пригожин припинив набір ув’язнених до ПВК "Вагнер"

Автор: 

Велика Британія (5541) розвідка (3854) в’язні (334) ПВК Вагнер (1540)


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Пойдут резать, грабить, мародёрить. Отлично.
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21.03.2023 09:33 Відповісти
О-о-о! скоро буде : "Панеслась душа в рай!" Усі "зеки" побіжать натовпом щоб узять в оренду землю і стать фермерами Або на завод - токарями!
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21.03.2023 09:33 Відповісти
Дожівут нє только ліш всє, мало кто сможєт ето сдєлать
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21.03.2023 09:37 Відповісти
Из песни В. Высоцкого:
"Это Клим Ворошилов даровал нам свободу
И теперь на свободе будем мы воровать".
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21.03.2023 09:38 Відповісти
В дев"яності російське майно безжально поділено кров"ю,вбивствами,зрадництвом і корупцією.Ті,які лишилися живими розжиріли,зайшли у владу депутатами і міністрами,обзавелись палацами,яхтами,гектарами угідь...А тут приходять нові,голодні,бідні,озброєні до зубів і з бойовим та кримінальним досвідом і співають пісню Газмана - я сєводня нє такой как вчєра,я сєводня і галодний і злой,мнє сєгодня уже нєча тєрять,потєряєт нинчє кто та другой...І будуть ділити,переділювати...тобто різати,вбивати,тикати олігархам паяльники в зад і класти праску на пузо...А ані ат етава уже малость атвиклі...
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21.03.2023 10:04 Відповісти
Законность в России - это когда ограбившие всю страну воры устанавливают хоть какой-то порядок, но только для того, чтобы их самих не ограбило подрастающее поколение реформаторов.
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21.03.2023 10:13 Відповісти
Навряд чи зеки потраплять додому , на волю . Ніхто і нікуди їх не відпустить . Крім можливо - десятка другого , ну щоб створити картинку для публіки ,, мовляв - ми свої обіцянки виконуємо , то ж ідіть до нас і не бійтесь що ми вас надуримо .
. Кацапська влада чудово розуміє те - яку небезпеку вони становлять , і повторення " холодного лєта 53 г " не допустить нізащо . І це думка навіть не моя , а самих же кацапських пропагандонів . Хоча вони її відкрито й не висловлюють , але інколи натякають , навіть не усвідомлюючи це . Та й вся кацапська система почувається аж занадто впевнено , неначе цієї проблеми ( масового повернення злочинців у суспільство ) взагалі не існує .
Завербувавшись до пригожинської птахоферми , зеки отримують - ван вей тікет , але про це - навіть і не здогадуються . Чим ближче їм до їхнього уявного дємбеля ,тим у більше пекло їх посилатимуть , щоб вони назад вже не повернулися ..
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21.03.2023 10:59 Відповісти
Незабаром милувати не буде кого, їх ЗСУ відспівають
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21.03.2023 12:23 Відповісти
 
 