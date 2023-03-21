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На Київщині та Житомирщині можливі відключення електрики, - Галущенко

світло,світла,відключення,віялові

В окремих районах Київщини та Житомирщини світло можуть відключати через ремонт пошкоджених російським обстрілом об’єктів інфраструктури.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Міненерго.

Міністр зазначив, що енергосистема у вівторок, 21 березня продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності.

За словами Галущенка, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

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"Водночас тривають ремонтні роботи на об‘єктах мережевої інфраструктури, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу. Можливі нетривалі відключення електроенергії в окремих районах Житомирщини та Київщини", - зазначив він.

Автор: 

Київська область (4003) електроенергія (6175) Галущенко Герман (528) Міненерго (1398) відключення світла (1085) Житомирська область (1255)


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Відключають кожного дня, київська область, зранку та ввечері.
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21.03.2023 11:44 Відповісти
чего теперь не хватает? за всё будешь отвечать зелупень
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21.03.2023 13:58 Відповісти
 
 