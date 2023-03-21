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Новини
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Росіяни заявляють про атаку дрона на нафтопровід "Дружба" в Брянській області

дружба,нафта,німеччина

Російські ЗМІ повідомляють, що нафтопровід "Дружба" в Брянській області атакував дрон.

Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

За їхніми даними, дрон скинув боєзапас на територію нафтопроводу в селищі Дружба Новозибківського району Брянської області. Це сталося напередодні, 20 березня, близько 12 години.

За попередніми даними, в результаті вибуху ніхто не постраждав.

В РФ стверджують, що це вже четверта подібна "атака" за кілька днів.

Дивіться: Оператор дрона закидає гранату в люк ворожого БМП-2. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4087) росія (64911) нафтопровід (363) дрони (4620)


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Топ коментарі
+12
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21.03.2023 12:07
+11
То брянские партизаны - им в леса наконец-то дошла весть, что фашисты начали войну....
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21.03.2023 12:06
+10
Дрони "подружилися" з "Дружбою"?...
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21.03.2023 12:02
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Дрони "подружилися" з "Дружбою"?...
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21.03.2023 12:02 Відповісти
хтось хоче залишити мадьярів без кацапської нафти
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21.03.2023 12:56 Відповісти
То брянские партизаны - им в леса наконец-то дошла весть, что фашисты начали войну....
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21.03.2023 12:06 Відповісти
Звіздєц "Дружбі". Давно вже. І безворотньо.
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21.03.2023 12:06 Відповісти
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21.03.2023 12:07 Відповісти
Nakonec to foto nastojashteva putina *****, a ne evo dvoinik...
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21.03.2023 12:54 Відповісти
А шо ви ублюдки хотіли? Щоб вас це не стосувалося?
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21.03.2023 12:08 Відповісти
"привіт" орбану за вчорашнє "голосування" по МКС
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21.03.2023 12:11 Відповісти
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21.03.2023 12:13 Відповісти
це любимий комік і путіна і рамзана...
для чого він тут, в україні є свої коміки...
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21.03.2023 12:32 Відповісти
Ну и нах нам нужно атаковать эту фройндшафт дронами, если труба проходит по нашей территории? Ой, недоглядели, хулиганы попортили.
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21.03.2023 14:55 Відповісти
На территории Украины - это и ответственность Украины. А так - партизаны понимаш...
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21.03.2023 15:17 Відповісти
А тут диверсанты, понимаешь.
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21.03.2023 15:44 Відповісти
 
 