Росіяни заявляють про атаку дрона на нафтопровід "Дружба" в Брянській області
Російські ЗМІ повідомляють, що нафтопровід "Дружба" в Брянській області атакував дрон.
Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
За їхніми даними, дрон скинув боєзапас на територію нафтопроводу в селищі Дружба Новозибківського району Брянської області. Це сталося напередодні, 20 березня, близько 12 години.
За попередніми даними, в результаті вибуху ніхто не постраждав.
В РФ стверджують, що це вже четверта подібна "атака" за кілька днів.
Топ коментарі
+12 Irina So #551500
показати весь коментар21.03.2023 12:07
+11 AbOriginal_UA
показати весь коментар21.03.2023 12:06
+10 Прощай немытая раССея
показати весь коментар21.03.2023 12:02
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для чого він тут, в україні є свої коміки...