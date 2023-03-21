Росіяни заявляють про атаку дрона на нафтопровід "Дружба" в Брянській області

Російські ЗМІ повідомляють, що нафтопровід "Дружба" в Брянській області атакував дрон.

Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

За їхніми даними, дрон скинув боєзапас на територію нафтопроводу в селищі Дружба Новозибківського району Брянської області. Це сталося напередодні, 20 березня, близько 12 години.

За попередніми даними, в результаті вибуху ніхто не постраждав.

В РФ стверджують, що це вже четверта подібна "атака" за кілька днів.

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