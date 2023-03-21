Рада призначила Федорова віцепрем’єром з розширенням повноважень
Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова призначили віцепрем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
"Михайла Федорова призначили віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації України", - йдеться в повідомленні.
Рішення підтримали 311 нардепів.
Раніше було ухвалено рішення про розширення повноважень віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Топ коментарі
+10 mykola1a3 Vasylev
показати весь коментар21.03.2023 12:46
+8 Макс Полиграф #551653
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+8 Валентина Лещук
показати весь коментар21.03.2023 13:39
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Раз повноваження «расширені», то і « ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» мае бути ПОСИЛЕННЮ.
Він повинен нести Персональну відповідальність за КІБЕРБЕЗПЕКУ. Коли « Дію» або інші державні бази данних зізнають пошкоджень від кацапських та іншіх хакерів він за це повинен ведповести « головою».
Хоча це буде «таке собі задоволення« для потерпілих громадян України.
»Влада» ,та він персонально , повинен створити закони де буде прописана Відповідальність держслужбовців за НЕ схорон персональних данних та механізм відшкодування збитків усім потерпілим громадянам.
Це як? Модернізований міністр?
Все решта- комітети та Програми.
«Держапарат» попвинен бути значно Скороченний.
» Мы не сеем, не пашем, не строим
Мы гордимся общественным строем».
Але в кожному такому призначенні стирчать с рані єрмакові вуха.
Відразу після перемоги найбільшим і першорядним викликом для суспільства стане відсторонення єрмака/татарова/подоляка.
Без цього не вийде успішно рухатися вперед шляхом демократичних реформ до ЄС і НАТО.
Не маю сумніву, що назване кодло буде тихо але наполегливо саботувати ті реформи, які неминуче викинуть їх з влади.
У 2009 - 2014 роках навчався в Запорізькому національному університеті на факультеті соціології та управління.
Закінчив «Вищу політичну школу» та «Освітню школу представників НАТО в Україні».
Отримував стипендію від ОБСЄ у рамках процесів моніторингу за екологією Запоріжжя.[9] 2012 року обраний «студентським мером» міста Запоріжжя.[10]
У серпні-вересні 2022 року Федоров пройшов навчальний курс Digital Transformation Strategy у Єльській Школі Менеджменту.
Два місяці вивчав курс Digital Transformation Strategy і тепер він став професіонал в IT, чи може в "розвитку освіти, науки та технологій " ?
В 2014 году на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2014) досрочных выборах в Верховную Раду баллотировался как кандидат в народные депутаты от партии «https://ru.wikipedia.org/wiki/5.10 5.10 » (Геннадий Балашов) под номером 166 в списке.
На время выборов: физическое лицо-предприниматель, член партии «5.10», проживал в городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Васильевка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Запорожской области
С 2015 по 2019 год - основатель и генеральный директор компании SMMSTUDIO.
Основная деятельность агентства заключалась в настройке рекламных кампаний в социальных сетях
Фігурант журналістського розслідування програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом.
Згідно з матеріалами журналістів, Федоров отримував гроші для підтримки інтернет-ресурсів команди від https://file.liga.net/persons/shefir-sergey Сергія Шефіра
не через офіційні рахунки виборчого фонду Зеленського,
а готівкою в офісі Зекоманди.
При цьому бюджет на інтернет-рекламу лише у другому турі становив майже $300 тис.
https://file.liga.net/persons/fedorov-mihail
Передвигается на Audi Q8 (стоимость на одной из https://auto.ria.com/car/audi/q8/?page=1 автоплощадок варьируется от $40 677 до $195 948).
Но теперь думаю: как бы я жил, если бы не стал частью Зе!команды?"
Когда разговор затрагивает построение диджитал-сети Зе!команды, он рассказывает с таким увлечением, что иногда, кажется, забывает о нашем присутствии.
Михаил курирует в Зе!команде весьма ответственную область -
стратегию диджитал-продвижения Зеленского.
Другими словами, продвижение по цифровым каналам коммуникации.
https://WWW.PRAVDA.COM.UA/rus/articles/2019/03/6/7208437/
Сейчас уже есть Зе!диджитал, Зе!юристы, Зе!логисты, которые будут помогать наблюдателям в день выборов, объяснять, кому куда и как ехать.
Самые активные медиа по упоминанию Зеленского - это наши медиа, мы, по сути, лидеры мнений для нашей целевой аудитории. Везде - в Youtube, Instagram и FB.
И мы уже видим ряд новостей, в которых просто говорят "Зе". Это здорово зашло. Это тоже часть диджитал-стратегии - легко, запоминается, стало модно.
https://WWW.PRAVDA.COM.UA/rus/articles/2019/03/6/7208437/
О ТОМ, КАК СДЕЛАТЬ ИЗ ПОДПИСЧИКА ИЗБИРАТЕЛЯ
Мы делали такую штуку - отправляли всем программу кандидата, попросили распечатать и раздать бабушкам, знакомым, которые не сидят в интернете.
Сын приезжает к маме в деревню, привозит ей нашу программу, фотографируется с ней, с соседями. Мы со всеми подписчиками коммуницируем, просим их контентом делиться, просим рассказывать о нас.
Сейчас, когда мы уже открыли Зе!офисы по всей стране, местные офисы начали коммуницировать с людьми на местах.
https://WWW.PRAVDA.COM.UA/rus/articles/2019/03/6/7208437/
У желающих стать нашими наблюдателями мы собираем все данные в онлайне.
После этого приходят анкеты с заполненными данными, люди приходят и ставят подпись.
Если рядом нет Зе!офиса, то мы по скайпу общаемся,
а документы они подписывают и передают "Новой почтой".
https://WWW.PRAVDA.COM.UA/rus/articles/2019/03/6/7208437/
Хуже не будет . Хоть паржоте.
А може вже і голосувати не треба. Вони все зроблять за вас, як в Росії.
Дистанционное электронное голосование в России (сокр. ДЭГ) - тип голосования на территории (или в отдельных субъектах) Российской Федерации с использованием специального программного обеспечения - без использования бумажного избирательного бюллетеня.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#:~:text=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8,%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8F.
Электронное голосование в России - Википедия
wikipedia.org
https://ru.wikipedia.org › wiki › Электронное_голосование
НИКТО НЕ МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ ПОЛНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СЕРВЕРОВ, на которых содержится необходимая информация. Так, за месяц до 15 октября 2017 года (очередные муниципальные выборы) международная группа ученых проинформировала Государственной департамент инфосистем Эстонии об обнаружении потенциальной уязвимости в 750 тыс. ID-карт (всего в Эстонии проживает около 1,3 млн. человек).
Также при электронном голосовании НЕВОЗМОЖНО ПРОВЕРИТЬ СВОБОДУ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ ГОЛОСУЮЩЕГО, как нельзя быть уверенным, что проголосовал именно этот человек.
ОСТАЮТСЯ ВОПРОСЫ К ПРОЗРАЧНОСТИ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ НА СЧЕТНЫХ СЕРВЕРАХ.
Кроме того, при е-голосовании практически невозможно провести повторный пересчет голосов.