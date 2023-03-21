Рада призначила Федорова віцепрем'єром з розширенням повноважень…

Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова призначили віцепрем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Михайла Федорова призначили віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації України", - йдеться в повідомленні.

Рішення підтримали 311 нардепів.

Раніше було ухвалено рішення про розширення повноважень віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

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