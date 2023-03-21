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Новини
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Рада призначила Федорова віцепрем’єром з розширенням повноважень

федоров,михайло

Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова призначили віцепрем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Михайла Федорова призначили віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації України", - йдеться в повідомленні.

Рішення підтримали 311 нардепів.

Раніше було ухвалено рішення про розширення повноважень віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Також читайте: У Раду надійшли подання на призначення трьох міністрів

Рада призначила Федорова віцепрем’єром з розширенням повноважень 01

Автор: 

ВР (14941) призначення (2272) Гончаренко (488) Федоров Михайло (873)


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Топ коментарі
+10
Зелебобня мріє забезпечити собі (вибори ВР, президента) вічний розпил країни через "Дію"
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21.03.2023 12:46
+8
це підздєц...
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21.03.2023 12:30
+8
Пораділи за призначення міністром освіти п. Лісового. Навіть були приємно здивовані. Але тут дізнаємось, що йому призначено "смотрящєго" - віцепрем'єра Федорова. От тепер все логічно: від зеленої влади чудес годі очікувати.
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21.03.2023 13:39
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це підздєц...
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21.03.2023 12:30 Відповісти
Рада призначила Федорова віцепрем'єром з розширенням повноважень…

Раз повноваження «расширені», то і « ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» мае бути ПОСИЛЕННЮ.

Він повинен нести Персональну відповідальність за КІБЕРБЕЗПЕКУ. Коли « Дію» або інші державні бази данних зізнають пошкоджень від кацапських та іншіх хакерів він за це повинен ведповести « головою».

Хоча це буде «таке собі задоволення« для потерпілих громадян України.

»Влада» ,та він персонально , повинен створити закони де буде прописана Відповідальність держслужбовців за НЕ схорон персональних данних та механізм відшкодування збитків усім потерпілим громадянам.
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21.03.2023 18:11 Відповісти
"ухвалено рішення про розширення повноважень Джерело:

Це як? Модернізований міністр?
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21.03.2023 12:31 Відповісти
Зелебобня мріє забезпечити собі (вибори ВР, президента) вічний розпил країни через "Дію"
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21.03.2023 12:46 Відповісти
Як у *****.
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21.03.2023 12:54 Відповісти
Ще одна марна посада. Мають бути лише чотири економічні міністерства: міністерство енергетики, міністерство розвитку ринкової економіки, міністерство сільського господарювання та міністерство інфраструктури.
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21.03.2023 13:11 Відповісти
4 міністерства мають бути Взагалі в Уряді!!!

Все решта- комітети та Програми.

«Держапарат» попвинен бути значно Скороченний.

» Мы не сеем, не пашем, не строим
Мы гордимся общественным строем».
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21.03.2023 18:19 Відповісти
Пораділи за призначення міністром освіти п. Лісового. Навіть були приємно здивовані. Але тут дізнаємось, що йому призначено "смотрящєго" - віцепрем'єра Федорова. От тепер все логічно: від зеленої влади чудес годі очікувати.
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21.03.2023 13:39 Відповісти
Ви праві. Федоров імпонує мені як людина і професіонал.

Але в кожному такому призначенні стирчать с рані єрмакові вуха.

Відразу після перемоги найбільшим і першорядним викликом для суспільства стане відсторонення єрмака/татарова/подоляка.

Без цього не вийде успішно рухатися вперед шляхом демократичних реформ до ЄС і НАТО.

Не маю сумніву, що назване кодло буде тихо але наполегливо саботувати ті реформи, які неминуче викинуть їх з влади.
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21.03.2023 15:11 Відповісти
В чому він професіонал? Ось його бекграунд:
У 2009 - 2014 роках навчався в Запорізькому національному університеті на факультеті соціології та управління.
Закінчив «Вищу політичну школу» та «Освітню школу представників НАТО в Україні».
Отримував стипендію від ОБСЄ у рамках процесів моніторингу за екологією Запоріжжя.[9] 2012 року обраний «студентським мером» міста Запоріжжя.[10]
У серпні-вересні 2022 року Федоров пройшов навчальний курс Digital Transformation Strategy у Єльській Школі Менеджменту.

Два місяці вивчав курс Digital Transformation Strategy і тепер він став професіонал в IT, чи може в "розвитку освіти, науки та технологій " ?
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21.03.2023 22:11 Відповісти
Вау уповноважений з рощирення ЧОРНОЙ ДИРИ!!!ФУ ГОВНОДРИЛЫ!!!
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21.03.2023 15:55 Відповісти
Итак, Михаил Альбертович Федоров

В 2014 году на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2014) досрочных выборах в Верховную Раду баллотировался как кандидат в народные депутаты от партии «https://ru.wikipedia.org/wiki/5.10 5.10 » (Геннадий Балашов) под номером 166 в списке.

На время выборов: физическое лицо-предприниматель, член партии «5.10», проживал в городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Васильевка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Запорожской области

С 2015 по 2019 год - основатель и генеральный директор компании SMMSTUDIO.

Основная деятельность агентства заключалась в настройке рекламных кампаний в социальных сетях
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21.03.2023 16:06 Відповісти
Михаил Альбертович Федоров

Фігурант журналістського розслідування програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом.

Згідно з матеріалами журналістів, Федоров отримував гроші для підтримки інтернет-ресурсів команди від https://file.liga.net/persons/shefir-sergey Сергія Шефіра

не через офіційні рахунки виборчого фонду Зеленського,

а готівкою в офісі Зекоманди.
При цьому бюджет на інтернет-рекламу лише у другому турі становив майже $300 тис.

https://file.liga.net/persons/fedorov-mihail
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21.03.2023 16:09 Відповісти
Общая сумма доходов Федорова в 2019 году, включая гонорары, заработную плату, социальные выплаты и заработок от предпринимательской деятельности, составила 4 миллиона 962 тысячи 835 гривен.

Передвигается на Audi Q8 (стоимость на одной из https://auto.ria.com/car/audi/q8/?page=1 автоплощадок варьируется от $40 677 до $195 948).
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21.03.2023 16:12 Відповісти
якось маловато для такого таланта, яким його нам вимальовують
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21.03.2023 16:35 Відповісти
В добрий путь, пане міністре з розширеними повноваженнями !!! (мабуть у когось сильно звузили, щоб вам розширити). Віримо і сподіваємось, що від ваших розширених повноважень країна не лусне на друзки і все одно виживе, як виживала раніше. Чекаємо від вас технологічного прориву за межами "Дії", коли зможете в Маска не лише виклянчувати Старлінки, але робити свої подібні або кращі, тоді ви виправдаєте своє призначення.
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21.03.2023 16:32 Відповісти
Я(ФЕДОРОВ) пришел из бизнеса, у меня свое диджитал-агентство.

Но теперь думаю: как бы я жил, если бы не стал частью Зе!команды?"

Когда разговор затрагивает построение диджитал-сети Зе!команды, он рассказывает с таким увлечением, что иногда, кажется, забывает о нашем присутствии.

Михаил курирует в Зе!команде весьма ответственную область -

стратегию диджитал-продвижения Зеленского.

Другими словами, продвижение по цифровым каналам коммуникации.

https://WWW.PRAVDA.COM.UA/rus/articles/2019/03/6/7208437/
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21.03.2023 16:38 Відповісти
Главные конкуренты кандидата-комика ориентируются на построение https://www.pravda.com.ua/articles/2019/02/27/7207912/ избирательных "сеток", приспособленных для скупки голосов. Стратегия Зеленского тоже завязана на "сетку", только не избирательную в округах, а глобальную - интернет.

Сейчас уже есть Зе!диджитал, Зе!юристы, Зе!логисты, которые будут помогать наблюдателям в день выборов, объяснять, кому куда и как ехать.

Самые активные медиа по упоминанию Зеленского - это наши медиа, мы, по сути, лидеры мнений для нашей целевой аудитории. Везде - в Youtube, Instagram и FB.

И мы уже видим ряд новостей, в которых просто говорят "Зе". Это здорово зашло. Это тоже часть диджитал-стратегии - легко, запоминается, стало модно.

https://WWW.PRAVDA.COM.UA/rus/articles/2019/03/6/7208437/
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21.03.2023 16:40 Відповісти
Михаил Альбертович Федоров

О ТОМ, КАК СДЕЛАТЬ ИЗ ПОДПИСЧИКА ИЗБИРАТЕЛЯ

Мы делали такую штуку - отправляли всем программу кандидата, попросили распечатать и раздать бабушкам, знакомым, которые не сидят в интернете.

Сын приезжает к маме в деревню, привозит ей нашу программу, фотографируется с ней, с соседями. Мы со всеми подписчиками коммуницируем, просим их контентом делиться, просим рассказывать о нас.

Сейчас, когда мы уже открыли Зе!офисы по всей стране, местные офисы начали коммуницировать с людьми на местах.

https://WWW.PRAVDA.COM.UA/rus/articles/2019/03/6/7208437/
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21.03.2023 16:46 Відповісти
Думаю, ко второму туру, если мы не выиграем раньше, то Зе!офисы будут в каждом городе.

У желающих стать нашими наблюдателями мы собираем все данные в онлайне.

После этого приходят анкеты с заполненными данными, люди приходят и ставят подпись.

Если рядом нет Зе!офиса, то мы по скайпу общаемся,

а документы они подписывают и передают "Новой почтой".



https://WWW.PRAVDA.COM.UA/rus/articles/2019/03/6/7208437/

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21.03.2023 16:49 Відповісти
Так что товарищи избиратели, зробіть себе ще раз. Голосуйте в "ДІЇ"

Хуже не будет . Хоть паржоте.

А може вже і голосувати не треба. Вони все зроблять за вас, як в Росії.

Дистанционное электронное голосование в России (сокр. ДЭГ) - тип голосования на территории (или в отдельных субъектах) Российской Федерации с использованием специального программного обеспечения - без использования бумажного избирательного бюллетеня.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#:~:text=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8,%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8F.
Электронное голосование в России - Википедия

wikipedia.org

https://ru.wikipedia.org › wiki › Электронное_голосование
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21.03.2023 16:56 Відповісти
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО https://www.president.gov.ua/documents/5582019-28853 №558/2019 , В ЧАСТНОСТИ, ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ПОДГОТОВКА К ПЕРЕХОДУ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫБОРЫ.

НИКТО НЕ МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ ПОЛНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СЕРВЕРОВ, на которых содержится необходимая информация. Так, за месяц до 15 октября 2017 года (очередные муниципальные выборы) международная группа ученых проинформировала Государственной департамент инфосистем Эстонии об обнаружении потенциальной уязвимости в 750 тыс. ID-карт (всего в Эстонии проживает около 1,3 млн. человек).

Также при электронном голосовании НЕВОЗМОЖНО ПРОВЕРИТЬ СВОБОДУ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ ГОЛОСУЮЩЕГО, как нельзя быть уверенным, что проголосовал именно этот человек.
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21.03.2023 17:05 Відповісти
ОТСУТСТВУЕТ ТАЙНА ГОЛОСОВАНИЯ. На выборах в парламент Эстонии 6 марта 2011 года один из руководителей е-голосования Тарви Мартенс рассказал курьезный случай: 58-летняя жительница Таллина проголосовала через Интернет 553 раза. По словам Мартенса, представители избирательной комиссии позвонили женщине и объяснили, что засчитан будет только один голос. Таким образом, представитель избиркома Эстонии признался, что е-голосование не является анонимным.

ОСТАЮТСЯ ВОПРОСЫ К ПРОЗРАЧНОСТИ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ НА СЧЕТНЫХ СЕРВЕРАХ.

Кроме того, при е-голосовании практически невозможно провести повторный пересчет голосов.
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21.03.2023 17:06 Відповісти
 
 