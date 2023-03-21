ВР призначила Камишіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості
Верховна Рада призначила міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості України став колишній очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишин", - йдеться у повідомленні.
За його призначення проголосувало 312 народних депутатів.
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Sergy Desyaterik #552296
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