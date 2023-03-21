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ВР призначила Камишіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості

олександр,камишін

Верховна Рада призначила міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості України став колишній очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишин", - йдеться у повідомленні.

За його призначення проголосувало 312 народних депутатів.

Також читайте: У Раду надійшли подання на призначення трьох міністрів

Автор: 

ВР (14941) Кабмін (14062) призначення (2272) Мінстратегпром (130) Камишін (163)


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21.03.2023 12:33 Відповісти
Буде всюди те, що він зробив з залізницею... ...здець.
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21.03.2023 12:36 Відповісти
👎👎👎
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21.03.2023 12:42 Відповісти
На укразілізниці вже все розікрав та розвалив. Час змнінити годівницю.
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21.03.2023 12:58 Відповісти
Абсолютно марне і навіть шкідливе міністерство
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21.03.2023 13:06 Відповісти
гавнюка на засранця
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21.03.2023 13:28 Відповісти
 
 