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Із 1 квітня відбудеться перерахунок виплат для пенсіонерів, які працюють

пенсия

В Україні з 1 квітня 2023 року відбудеться щорічний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак.

"У квітні та липні набувають чинності окремі норми постанови Кабміну щодо індексації пенсії (№168 від 24 лютого 2023 року "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році". – Ред.). Із 1 квітня відбудеться щорічний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, а з 1 липня пенсії будуть індексовані, зокрема, для державних службовців, співробітників місцевих органів влади, науковців та деяких інших категорій громадян", - сказала Марчак.

Вона зазначила, що цьогорічна індексація пенсійних виплат на 19,7% стала рекордною за останні роки і охопила максимальну кількість категорій пенсіонерів.

"Ми намагалися зробити максимум з того, що було можливо в умовах наявного фінансового ресурсу. Проводилися складні переговори всередині уряду, з Міністерством фінансів, з міжнародними партнерами, щоб довести, що цей фінансовий ресурс ми маємо і запланована індексація може бути забезпечена фінансово", - підкреслила Марчак.

Крім того, вона запевнила, що навіть якщо допомога від міжнародних партнерів не надійде вчасно, уряд гарантує виконання своїх соціальних зобов’язань, зокрема, щодо виплати пенсій.

"Це захищені видатки державного бюджету. В разі затримки надходжень від міжнародних партнерів Міністерство фінансів профінансує їх за рахунок інших джерел", - наголосила Марчак.

Також читайте: Індексація пенсій відбулася. Середній розмір виплат перевищить 5 тис. грн, - Шмигаль

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Як пенсіонер який не працює маю надію,що перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам буде в меншу сторону...Поясню чому.По перше працюючий пенсіонер займає робоче місце молодого безробітного.По друге - літні люди повинні відпочивати.По третє - толку з пенсіонера на роботі мало,в нього нічого крім досвіду,ні енергіі,ні сили,ні азарту,ні швидкої думки.По четверте - явна корупційна складова,люди на деяких знакових посадах хочуть і ...сісти,і...з"їсти...Скажімо можна суддям в сорок років вийти на пенсію - вони і виходять (від п"ятидесяти тис. пенсія) - і лишаються (зарплата сотня тис. плюс все що прилипне).Тому чесно і правильно було б встановити всім пенсіонерам однакову пенсію (скажімо п"ять тис.)і забути про виплати-доплати,рахунки-перерахунки...На пенсіі як в бані - всі однакові...
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21.03.2023 12:56 Відповісти
Сейчас много молодежи на фронте, за границей. Оставшаяся молодежь, не все конечно, хочет сразу хорошую заплату и поменьше чтобы было непыльной работы. Сейчас многие предприятия, учреждения держатся только за счет работы пенсионеров. Еще убери пенсионеров, и некому будет работать. Скажите спасибо, что пенсионеры еще работают, пожелайте им еще зздоровья
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21.03.2023 15:28 Відповісти
Де ті пенсіонери, кому таке щастя привалило?
моїй мамі в грудні добавили 10 неповних гривень. Обіцяли наче в березні суттєво збільшити, чекаємо до дати нарахування в кінці місяця, мабуть знову 10 гривень дадуть
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21.03.2023 13:01 Відповісти
 
 