Кількість загарбників в окупованому Криму критично не змінилася, - ОК "Південь"

Критичної зміни чисельності особового складу російських військ у тимчасово окупованому Криму наразі не відбувається. Водночас загарбники вивозять обладнання, цінності, родини.

Про це в коментарі Укрінформу заявила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Критичної зміни чисельності особового складу зараз не відбувається. Вони більше характеризують свої дії як маневри, тобто переміщення з однієї точки в іншу для доцільності розташування сил та засобів. Це стосується як Лівобережжя, так і тимчасово окупованого Криму і далі по материковій Україні на схід від півдня.

Те, що вони намагаються вивозити певне обладнання, цінності, родини, інші цивільні установи та об’єкти – це фіксується. Вивозять вони як з лівого берега, так і з Криму. Потроху рух за напрямком "руского воєнного корабля" розпочато", - наголосила Гуменюк.

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