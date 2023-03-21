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Сейм Литви ухвалив резолюцію "Про обмеження впливу терористичної Росії"

литва

Сейм Литви сьогодні одностайно ухвалив резолюцію "Про обмеження впливу терористичної Росії".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у заяві Сейму у твіттері.

"Сейм Литви одностайно ухвалив резолюцію "Про обмеження впливу терористичної Росії" та закликає своїх союзників, а саме країни-члени ЄС та країни-члени НАТО, максимально докласти зусиль для ініціювання всебічної міжнародної ізоляції Росії", - йдеться в дописі.

Як зазначається, за резолюцію Сейму проголосували 114 депутатів.

В ухваленій сьогодні Сеймом Литви резолюції Європейському Союзу (ЄС) та його державам-членам пропонується спільно створити та розширити правову базу ЄС, відповідно до якої держави визнаватимуться країнами, що підтримують тероризм та використовують терористичні засоби. Також пропонується включити Росію до списку держав, які підтримують такий тероризм.

При цьому їм пропонується забезпечити реалізацію санкційної політики ЄС, запобігаючи будь-якому обходу санкцій, розслідуючи такі випадки порушення санкцій та притягуючи порушників до відповідальності.

Також читайте: Сейм Литви одноголосно ухвалив резолюцію про визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією

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Литва (2377) росія (64911) тероризм (2865)


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21.03.2023 13:29 Відповісти
Литва, як і всі країни Балтії -- наші найвірніші приятелі!
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21.03.2023 16:53 Відповісти
От молодці! не те що ЗЕбіл все ще потайки мріє ***** зазирнути в...
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21.03.2023 13:42 Відповісти
Литовці дуже добре знають, хто такі рашисти і не мають жодних ілюзій стосовно них. Відтак, роблять усе можливе, аби рашистський непотріб було ізольовано на болотах, а Україна отримала максимум для захисту від цієї нечисті. Щира подяка Литві за принципову позицію та величезну підтримку.
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21.03.2023 13:47 Відповісти
правильно,
оголосити рік боротьби з москальским фашизмом
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21.03.2023 20:58 Відповісти
 
 