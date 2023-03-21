У Лаврі перевіряють збереженість культурних цінностей, - Мінкульт

На території Києво-Печерської лаври почала працювати комісія, яка перевіряє, як збережені музейні експонати - мощі святих. Через це доступ до печер та храмів перекрили.

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики, інформує Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що напередодні керівництво заповідника надіслало монастирю УПЦ МП листа про те, що доступ до Ближніх на Дальніх печер буде припинений через роботу комісії.

"Мощі преподобних та інші святині вважаються культурними та історичними цінностями. Молитва буде неможлива й у кількох храмах поблизу печер - припиняється доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплий храм)", - йдеться у повідомленні.

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У міністерстві також нагадали, що Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) має піти з Києво-Печерської лаври до 29 березня.

Раніше, як повідомляв Цензор.НЕТ, в УПЦ МП поскаржилися на позбавлення доступу до печер і мощей Києво-Печерської лаври. У церкві це назвали "безпрецедентним обмеженням прав українських вірян".