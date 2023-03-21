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У Лаврі перевіряють збереженість культурних цінностей, - Мінкульт

лавра,київ

На території Києво-Печерської лаври почала працювати комісія, яка перевіряє, як збережені музейні експонати - мощі святих. Через це доступ до печер та храмів перекрили.

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики, інформує Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що напередодні керівництво заповідника надіслало монастирю УПЦ МП листа про те, що доступ до Ближніх на Дальніх печер буде припинений через роботу комісії.

"Мощі преподобних та інші святині вважаються культурними та історичними цінностями. Молитва буде неможлива й у кількох храмах поблизу печер - припиняється доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплий храм)", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: УПЦ МП: Нас не пускають до печер і мощей Києво-Печерської лаври. ВIДЕО

У міністерстві також нагадали, що Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) має піти з Києво-Печерської лаври до 29 березня.

Раніше, як повідомляв Цензор.НЕТ, в УПЦ МП поскаржилися на позбавлення доступу до печер і мощей Києво-Печерської лаври. У церкві це назвали "безпрецедентним обмеженням прав українських вірян".

Автор: 

Лавра (294) Міністерство культури (754) УПЦ МП (1205)


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Топ коментарі
+13
Там вже давно підробки. При Проффесорі з музеїв брали оригінали, а повертали підробки. Спасіба жітєлям Бамбаса за перзидента підараса.
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21.03.2023 13:44
+12
Вот якраз зараз закривайте все на замки і більше не пускайте московських прислужників назад.Інакше вони повернуться і влаштовуватимуть провокації до 29 числа.
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21.03.2023 13:49
+10
Кацапські попці давно все розікрали.
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21.03.2023 13:50
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Там вже давно підробки. При Проффесорі з музеїв брали оригінали, а повертали підробки. Спасіба жітєлям Бамбаса за перзидента підараса.
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21.03.2023 13:44 Відповісти
ми вже якось це переживемо. Звичайно багато чого було вкрадено москвою та вивезено ще в часи срср, багато чого вивезено і в часи з 1991 року. Але якщо ми позбудемося раз та назавжди московської окупації і фізичної і духовної то це перевершить ті втрати
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21.03.2023 13:53 Відповісти
це можна пережити, але втрата історичних цінностей - це велика втрата, непомірна та руйнівна..., на жаль, ті, хто при владі зараз, теж цього не розуміють..., наприклад, продовжують руйнуватись історичні будівлі Києва, деякі з них навмисне, заради будівництва "прибуткових споруд"...
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21.03.2023 14:22 Відповісти
Вот якраз зараз закривайте все на замки і більше не пускайте московських прислужників назад.Інакше вони повернуться і влаштовуватимуть провокації до 29 числа.
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21.03.2023 13:49 Відповісти
Кацапські попці давно все розікрали.
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21.03.2023 13:50 Відповісти
УПЦ МП- філія російської православної церкви (РПЦ) має піти спочатку з Києво-Печерської Лаври, потім з Почаєвської, а ще пізніше, але в цьому році з України. Ця секта має йти за своїми господарями і своїм військом - на московію.
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21.03.2023 14:02 Відповісти
Московські агенти ФСБ, під щирим патронатом усіх президентів, добряче нагадили, як квартиранти в чужому для них будинку!!
Кари, самозванним у рясах, кари за брехню в Україні!!
Геть цю нечисть з України!!!
Слава Україні!!!
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21.03.2023 14:26 Відповісти
Всі мощі мали бути давно вже закриті на надійні замки і опечатані. Все це власність українського народу і попи не мають права ними розпоряжатись. Передачі комусь якихсь частинок мощей повинна бути кримінальним злочином, тюрма пожиттєва.
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21.03.2023 14:37 Відповісти
Мощі - це що? Гнилі кістки якихось святих кастратів?

Яка цінність тих смердючих трупних кісток?
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21.03.2023 15:02 Відповісти
Вгамуйся. Бог тебе любить. Бог усіх любить навіть таких дебілів, мерзотників і антихристів як ти. Ти просто не тямиш, що вякаєш. Піди до церкви і покайся. Лише не до московської - стане ще гірше... але Бог тебе любить.
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21.03.2023 15:36 Відповісти
они уже успели вывезти все что могли. Проверки и все? Нужно очищать от кацапов Лавру всю. Чего и кого вы боитесь. В стране война, а они не могут поставить точку.
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21.03.2023 14:59 Відповісти
кацапи не можуть не красти,
завели б справу і всю банду попів посадити,
заодно і переселять
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21.03.2023 20:53 Відповісти
 
 