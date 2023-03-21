Російські стратегічні бомбардувальники кружляли поблизу Японії, коли Кісіда прямував до України, - Reuters
Російські літаки понад сім годин кружляли над Японським морем. Серед них було два стратегічних бомбардувальники ТУ-95, які можуть нести ядерну зброю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Тривалість польоту становила понад сім годин. Винищувальний супровід забезпечували екіпажі літаків Су-30см та Су-35с об'єднання ВПС та ППО Східного військового округу", - ідеться у заяві міноборони РФ.
Зазнчається, що літаки нібито виконали плановий політ над міжнародними водами і не порушили міжнародне право.
Reuters припускає, що таким чином Росія намагється демонструвати свою силу. Авіація РФ регулярно залітає у міжнародні води в Арктиці, Північній Атлантиці і Тихому океані. Як повідомлялося, нещодавно винищувачі НАТО перехопили російські літаки, що наблизилися впритул до повітряного простору Естонії. Це лише один з ниски подібних інцидентів.
Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув з неанонсованим візитом до Києва. Він був останнім лідером країни з G7, який не відвідав Україну з початку повномасштабної війни.
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Ну доб'ють ресурс цих ту-95, наступний "нальот" буде на ан-2К (модифікація, сроможна нести ракету "кинджал")...
премьер Японии прибув до Києва
"Дебылы, бл@ть"
НиЗки, а не ниски.
Это лишь один из низов подобных инцидентов. Источник:
Але вітаю! Це вперше на Цензорі, коли гуглпереклад з української, а не навпаки! Молодці!