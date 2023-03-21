УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10656 відвідувачів онлайн
Новини
14 620 18

Російські стратегічні бомбардувальники кружляли поблизу Японії, коли Кісіда прямував до України, - Reuters

ту-95

Російські літаки понад сім годин кружляли над Японським морем. Серед них було два стратегічних бомбардувальники ТУ-95, які можуть нести ядерну зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters

"Тривалість польоту становила понад сім годин. Винищувальний супровід забезпечували екіпажі літаків Су-30см та Су-35с об'єднання ВПС та ППО Східного військового округу", - ідеться у заяві міноборони РФ.

Зазнчається, що літаки нібито виконали плановий політ над міжнародними водами і не порушили міжнародне право. 

Reuters припускає, що таким чином Росія намагється демонструвати свою силу. Авіація РФ регулярно залітає у міжнародні води в Арктиці, Північній Атлантиці і Тихому океані. Як повідомлялося, нещодавно винищувачі НАТО перехопили російські літаки, що наблизилися впритул до повітряного простору Естонії. Це лише один з ниски подібних інцидентів. 

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув з неанонсованим візитом до Києва. Він був останнім лідером країни з G7, який не відвідав Україну з початку повномасштабної війни. 

Читайте також: Японія підтримує видачу МКС ордера на арешт Путіна й уважно стежитиме за перебігом розслідування, - прем’єр Кісіда

росія (64911) літак (2898) Японія (1197) Кісіда (64)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+24
Нагадують пристарілого ексгібіціоніста, який "демонструє свою силу" перехожим у парку.
показати весь коментар
21.03.2023 14:42
+12
КУРИЛЬСЬКІ ОСТРОВИ - це Японія , а Крим - це Україна

премьер Японии прибув до Києва
показати весь коментар
21.03.2023 14:52
+9
І як це кацапнє допоможе?
Ну доб'ють ресурс цих ту-95, наступний "нальот" буде на ан-2К (модифікація, сроможна нести ракету "кинджал")...
показати весь коментар
21.03.2023 14:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нагадують пристарілого ексгібіціоніста, який "демонструє свою силу" перехожим у парку.
показати весь коментар
21.03.2023 14:42 Відповісти
Як не з'їм (рот беззубий), то хоч понадкюсюю.
показати весь коментар
21.03.2023 17:18 Відповісти
кацапы окуели...
показати весь коментар
21.03.2023 14:46 Відповісти
Який жах😱
показати весь коментар
21.03.2023 14:49 Відповісти
І як це кацапнє допоможе?
Ну доб'ють ресурс цих ту-95, наступний "нальот" буде на ан-2К (модифікація, сроможна нести ракету "кинджал")...
показати весь коментар
21.03.2023 14:50 Відповісти
КУРИЛЬСЬКІ ОСТРОВИ - це Японія , а Крим - це Україна

премьер Японии прибув до Києва
показати весь коментар
21.03.2023 14:52 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2023 14:54 Відповісти
Сбивать это гавно нужно по всему миру
показати весь коментар
21.03.2023 14:53 Відповісти
Хай шастають,самураї добре знають що з ними смердячими робити
показати весь коментар
21.03.2023 14:56 Відповісти
Брязкають залишками зброї
показати весь коментар
21.03.2023 15:02 Відповісти
Треба було підняти щось таке висотне і полити їх екскрементами. І так 19 разів...
показати весь коментар
21.03.2023 15:02 Відповісти
Вот для чего? Что русня хотела этим жестом показать Японии? Что они готовы бомбить Японию? расея век назад уже рыпнулась на Японию, и чем это закончилось -- забыла?
"Дебылы, бл@ть"
показати весь коментар
21.03.2023 15:42 Відповісти
лише один з ниски подібних інцидентів Джерело:
НиЗки, а не ниски.
показати весь коментар
21.03.2023 15:43 Відповісти
Тому й па рускі комп переклав так як перевлав )))
Это лишь один из низов подобных инцидентов. Источник:
Але вітаю! Це вперше на Цензорі, коли гуглпереклад з української, а не навпаки! Молодці!
показати весь коментар
21.03.2023 15:46 Відповісти
русскій, водки немає, літай на**й, русскій.
показати весь коментар
21.03.2023 15:49 Відповісти
Ощущение, как будто ходишь возле клетки с психически больной обезьяной. Каждый раз когда проходишь мимо, она, завидев тебя, начинает с угрожающим выражением лица, злорадно улыбаясь, жрать собственное го@но. Фе...
показати весь коментар
21.03.2023 15:54 Відповісти
Мабуть Сахалін повернеться до Японії. І мабуть ще за нашого життя.
показати весь коментар
21.03.2023 16:47 Відповісти
Скоро и это гавно развалиться.
показати весь коментар
21.03.2023 18:13 Відповісти
 
 