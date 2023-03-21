УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10650 відвідувачів онлайн
Новини Реформи
9 586 113

ВР заборонила пов’язані з Росією назви та імперську символіку

парламент,рада,вру,верховна

Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України. Документ в цілому підтримали 248 депутатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал народного депутата Ярослава Железняка. 

"Російська імперська політика визнається злочинною та засуджується… Пропаганда російської імперської політики та її символіки забороняється… Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки російської імперської політики в Україні забороняються…" - йдеться в законопроєкті №7253.

У законі також зазначається, що за часів російського панування український народ цілеспрямовано намагалися асимілювати, викорінити його мову та культуру, зруйнувати його етнічну самобутність та піддавали систематичним репресіям, які забарали життя мільйонів людей.

"Присвоєння географічним об’єктам, юридичним особам та об’єктам права власності назв, що глорифікують, увічнюють, пропагують або містять символіку російської імперської політики, а також держави-терориста (держави-агресора) або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, населені пункти, дати, події, забороняється", - йдеться в документі.

Читайте також: 59% українців підтримують дерусифікацію, - опитування. ІНФОГРАФІКА

парламент (2364) реформи (3206) Железняк Ярослав (549) дерусифікація (30)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
А чого ми забороняємо ВСЕ росіське і імперське, окрім їхнього найвпливовішого аргументу - срасійськаго ізика. Не лише ми спокійно споглядаємо, як влада висловлюється мовою окупанта, держава фінансує ворожу говірку - виділяє на ********* тєлеканали 200 мілн гривень !!!!, ігноруючи власну мову.
показати весь коментар
21.03.2023 15:46
+20
Пам'ятаю дискусії за колорадські стрічки. Як же декому вони були любі.
показати весь коментар
21.03.2023 15:44
+18
І в той же час сотні мільйонів на кацапомовний канал. Якесь роздвоєння..
показати весь коментар
21.03.2023 15:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
віктор федорович , Київська Русь , Русь - руський , руські землі . Що не так ?
показати весь коментар
21.03.2023 17:03 Відповісти
Не так то, що як тільки з'являється слово Русь, автоматично зникає слово Україна, а автор терміну Україна-Русь свої останні дні благополучно провів у москві. А ще тут неодноразово було, що москалі вкрали в нас наш русскій язик...важливе не саме слово, а контекст, який у слова Русь зараз є російським. Русинський сепаратизм з москви підживлюється...у чому проблема називати той і ще давніші періоди України Давньоукраїнськими?... у цьому - "Русский Еврей - газета украинской диаспоры." (газети Український Єврей не знайшов). До того ж не чув жодної української народної пісні зі словом русь.
показати весь коментар
21.03.2023 17:20 Відповісти
Вася, давно відомо, що ,,русскій,, це описка, а насправді руська мова. Прикольно дивитись як ти словоблудиш та видаєш відбірну маячню, мабудь, санітари десь бухають та забули зачинити тебе на ключ.
показати весь коментар
21.03.2023 17:45 Відповісти
сплатіла (вас) навєкі вєлікая русь...русскопамєшанниє...
показати весь коментар
21.03.2023 17:53 Відповісти
Ахахахах, яке ж ти хворе.
показати весь коментар
21.03.2023 18:05 Відповісти
Ти хто по національності?
показати весь коментар
21.03.2023 18:52 Відповісти
Навіть не МОСКОВІЯ! СУЗДАЛЬЩИНА!
показати весь коментар
21.03.2023 17:17 Відповісти
Суздаль - с уздамі.
показати весь коментар
21.03.2023 17:22 Відповісти
Головною російською символікою є російська "мова". А двоголовий орел був Гербом Чернігівського Князівства, на території якого зараз знаходиться Ліпєцкая Фабріка.
показати весь коментар
21.03.2023 18:57 Відповісти
Нарешті в нас Новомосковська не буде.
показати весь коментар
21.03.2023 18:59 Відповісти
пусть сначала Зеленский подпишет закон.
показати весь коментар
21.03.2023 19:07 Відповісти
В місті Миколаєві є барельєфи потьомкіну, назва його прізвищем вулиці, та інших імперців. В цьому місті ще є музей флоту, ду стоять величезні пам'ятники всім, без виключення кацапським адміралам і ніхто навіть не подумав їх зняти, навіть після того, коли кожного дня місто обстрілювала армія цих адміралів.
показати весь коментар
21.03.2023 20:50 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 