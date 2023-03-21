ВР заборонила пов’язані з Росією назви та імперську символіку

Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України. Документ в цілому підтримали 248 депутатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал народного депутата Ярослава Железняка.

"Російська імперська політика визнається злочинною та засуджується… Пропаганда російської імперської політики та її символіки забороняється… Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки російської імперської політики в Україні забороняються…" - йдеться в законопроєкті №7253.

У законі також зазначається, що за часів російського панування український народ цілеспрямовано намагалися асимілювати, викорінити його мову та культуру, зруйнувати його етнічну самобутність та піддавали систематичним репресіям, які забарали життя мільйонів людей.

"Присвоєння географічним об’єктам, юридичним особам та об’єктам права власності назв, що глорифікують, увічнюють, пропагують або містять символіку російської імперської політики, а також держави-терориста (держави-агресора) або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, населені пункти, дати, події, забороняється", - йдеться в документі.

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