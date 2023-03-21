Західна артилерія позбавила війська РФ можливості вести контрбатарейну боротьбу, - Генштаб ЗСУ

Використання західної артилерії позбавило російські війська можливості вести контрбатарейну боротьбу

Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, коли з червня 2022 року українська армія почала отримувати артилерію зразків НАТО, з’явилась можливість уражати цілі на більшій відстані.

"Це відсунуло артилерію противника також углиб, він уже не міг так якісно проводити контрбатарейну боротьбу. ... Я можу сказати, що і до цього часу контрбатарейної боротьби як такої у противника немає", - наголосив Баранов.

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