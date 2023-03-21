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Західна артилерія позбавила війська РФ можливості вести контрбатарейну боротьбу, - Генштаб ЗСУ

артилерія

Використання західної артилерії позбавило російські війська можливості вести контрбатарейну боротьбу

Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, коли з червня 2022 року українська армія почала отримувати артилерію зразків НАТО, з’явилась можливість уражати цілі на більшій відстані.

"Це відсунуло артилерію противника також углиб, він уже не міг так якісно проводити контрбатарейну боротьбу. ... Я можу сказати, що і до цього часу контрбатарейної боротьби як такої у противника немає", - наголосив Баранов.

Також читайте: Генштаб про вибухи в окупованому Джанкої: Мета - ускладнення логістики ворога у Мелітополі та на Херсонщині

Автор: 

Генштаб ЗС (6484) артилерія (783) ЗСУ (7496)


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Топ коментарі
+7
Афффтар нєганібєса, розкажи про це жителям Херсона, Харкова та Миколаєва
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21.03.2023 17:33
+5

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21.03.2023 17:48
+4
чім хвастаєте? а асфальтом не пробували... цей словесний понос не закінчиться
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21.03.2023 17:31
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чім хвастаєте? а асфальтом не пробували... цей словесний понос не закінчиться
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21.03.2023 17:31 Відповісти
Афффтар нєганібєса, розкажи про це жителям Херсона, Харкова та Миколаєва
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21.03.2023 17:33 Відповісти
Херсон, Харків і Миколаїв не обстрілюються артой, а з С-300 контрбатарейна стрільба неможлива. Хоча на рахунок Херсону можу помилятись.
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21.03.2023 17:48 Відповісти
по Херсону работают в основном БМ-27 и БМ-21. Пол-пакета за пол-минуты выпускают и уезжают.
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21.03.2023 18:18 Відповісти
міномети, рсзо, арта (в принципі будь яких калібрів).
+ з танків!! стріляють по Херсону в тому числі.
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21.03.2023 18:55 Відповісти
Дальність стрільби гаубицями 155мм більша ніж у Гіацинта С, Б та Мсти тому вести контрбатарейну стрільбу для маскалів нема смислу. До того ж точність невелика через значно більший розліт снаряда. Ось розкрию вам таємницю гармати танка Т-72. Через неточність обробки канала ствола гармати танка Т-72 та й Т-90. розліт снарядів на дистанції 2000 м на 30 см більший ніж у гармати танка ЛЕОПАРД. За програмою ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ МИРУ Україна придбала лінію виготовлення прецезійних труб( стволів танкових гармат) в Бельгії. А Кацапам як колись і СССР її не продали. Тому на початку 2000 років РФ скупила весь річний обсяг по випуску цих труб в Україні і до цих пір в РФії не має такого виробнийцтва і обладнання їй ніхто не продасть
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21.03.2023 23:43 Відповісти
Так того… я про те з чого обстрілюють Херсон говорив відповідаючи на пост вище (ну так, в темі про контрабатарейну боротьбу, вибачайте 😉) , так от з танків вони по місту стріляють в тому числі, і зазначу що їм похрін який там розліт на дистанції 2-4км.
А так, зрозуміло вже, що кацапам, в цілому, нічого протиставити західній артилерії.
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22.03.2023 00:00 Відповісти

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21.03.2023 17:48 Відповісти
От клятий Порох скільки асфальту попортив своїми Богданами,Нептунами ,Вільхами,колісними мінометними системами і катерами ! Прийшлося то все заборонити і асфальт відновлювати!
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21.03.2023 18:15 Відповісти
Вверху ЛЮДИНА-ДЕРЖАВНИК яка започаткувала (продовжила) ракетну программу і багато других добрих справ для війська України.

Для зображення внизу слів не найшов - ОДНІ МАТЮКИ!
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21.03.2023 20:54 Відповісти
контрбатарейна боротьба, це начебто артилерійська дуель, або твоя артилерія першою знищить артилерію ворога, або ворожа встигне знищити твою, якщо конкретно маємо оперативнішу, далекобійнішу і точнішу артилерію, для ворога контрбатарейна боротьба неможлива, якось так
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21.03.2023 18:00 Відповісти
А коли наша артилерія буде вести контрбатарейну боротьбу?
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21.03.2023 19:13 Відповісти
 
 