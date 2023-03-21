Генштаб про вибухи в окупованому Джанкої: Мета - ускладнення логістики ворога у Мелітополі та на Херсонщині

Вибухи, які напередодні пролунали в окупованому Джанкої та пошкодили залізничні колії, мали на меті зупинити повністю або частково логістичне забезпечення угруповань противника у тимчасово захоплених Мелітополі та Херсоні.

Про це повідомив т.в.о. начальника Головного управління бойових ударних систем Генштабу ЗСУ полковник Сергій Баранов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується Джанкоя, то Чорноморському флоту - ні, бо інші залізничні вузли ще знаходяться, зокрема, Сімферополь, ближче до баз Чорноморського флоту. А що стосується нашої території – так. Джанкой є одним із вузлів, які є на гілці логістичного шляху, який, наприклад, йде до Мелітополя або до Херсона. Тому одна з причин нанесення такого ураження була якраз або повне зупинення, або перешкоджання логістичному забезпеченню тих угруповань противника, які знаходяться на нашій території", - пояснив він.

Нагадаємо, ввечері 20 березня в окупованому Джанкої лунали вибухи.

Окупанти заявили про "роботу ППО".

У ГУР МО заявили, що внаслідок вибухів у Джанкої було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК", які саме транспортували залізницею.

Водночас в окупованому місті було запроваджено режим НС муніципального рівня.

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