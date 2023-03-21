Вибухи у Джанкої: у місті запроваджено режим НС муніципального рівня. ФОТО

В окупованому Джанкої, де напередодні прогриміли вибухи, місцева нелегітимна влада запровадила режим надзвичайної ситуації муніципального рівня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію РИА-Новости.

"Влада Джанкоя після нічної атаки українських безпілотників запровадила в місті режим НС муніципального рівня", - йдеться у повідомленні.

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