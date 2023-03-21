Вибухи у Джанкої: у місті запроваджено режим НС муніципального рівня. ФОТО
В окупованому Джанкої, де напередодні прогриміли вибухи, місцева нелегітимна влада запровадила режим надзвичайної ситуації муніципального рівня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію РИА-Новости.
"Влада Джанкоя після нічної атаки українських безпілотників запровадила в місті режим НС муніципального рівня", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+16 Deodar Revolution
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+12 Pavlik Morozov #432325
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Щоправда низько, мабуть на дощ 😂
Не хочу уезжать из Крима! Тут так класно, всьо по домашнему.