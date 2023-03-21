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Новини Фото Війна
13 091 15

Вибухи у Джанкої: у місті запроваджено режим НС муніципального рівня. ФОТО

В окупованому Джанкої, де напередодні прогриміли вибухи, місцева нелегітимна влада запровадила режим надзвичайної ситуації муніципального рівня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію РИА-Новости.

"Влада Джанкоя після нічної атаки українських безпілотників запровадила в місті режим НС муніципального рівня", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їх транспортування залізницею, - ГУР

Вибухи у Джанкої: у місті запроваджено режим НС муніципального рівня 01
Вибухи у Джанкої: у місті запроваджено режим НС муніципального рівня 02
Вибухи у Джанкої: у місті запроваджено режим НС муніципального рівня 03

Автор: 

вибух (4450) Джанкой (66) Крим (14139) дрони (4690)


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Топ коментарі
+16
если ипануть по Спасской башне - пердячие кишки русни не выдержат усталостного напряжения
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21.03.2023 09:24
+15
Безпілотники були начинені вибухівкою і шрапнеллю.
Не хочу уезжать из Крима! Тут так класно, всьо по домашнему.
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21.03.2023 09:31
+12
Що *****, сците, коли страшно, обісрались,- чекайте, незабаром всерассєйський тур бавовнятка по гааарадам і вєсям усєя срааассссєюшкі, - і сможем і паффффтарім 😝😝😝😝😝😜🤪
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21.03.2023 09:27
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если ипануть по Спасской башне - пердячие кишки русни не выдержат усталостного напряжения
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21.03.2023 09:24 Відповісти
якщо там вибухнули калібри то залізничній станції піпець? чи не дуже?
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21.03.2023 09:25 Відповісти
Не дуже, бо ракетоносій перевозиться окремо, боєголовка - окремо. Скоріш за все на платформах були ракетоносії - дюралеві корпуси ракет. Це - не снаряди, детонації не буде.
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21.03.2023 09:31 Відповісти
На фото, де на бетоні ямки від осколків, точно такі в нас були після прильоту калібру.
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21.03.2023 09:50 Відповісти
Цю лапшу вже можна знімати з вух. Наше МО вбахало кучу грошей в ці дрони зі всіма відкатами і щоб якось виправдати такі затрати придумали казочку про знищені калібри. Ще б сказали що ядерну бомбу там знищили.
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21.03.2023 10:10 Відповісти
Нікуйово побутовий газовий балон іпанув....
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21.03.2023 09:25 Відповісти
Ні, то як зазвичай їхнє ППО працювало.
Щоправда низько, мабуть на дощ 😂
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21.03.2023 10:25 Відповісти
Що *****, сците, коли страшно, обісрались,- чекайте, незабаром всерассєйський тур бавовнятка по гааарадам і вєсям усєя срааассссєюшкі, - і сможем і паффффтарім 😝😝😝😝😝😜🤪
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21.03.2023 09:27 Відповісти
Кажуть, усе позбивали)) Якось дивно - до Джанкою нічого не збили, а над містом - усе і одразу. Переважно ракетами Калібр))))
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21.03.2023 09:31 Відповісти
А шо? Гуляти, так гуляти! Пабагатому😆
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21.03.2023 09:35 Відповісти
Так то герань2 чи3 😜
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21.03.2023 09:43 Відповісти
Самі себе відгераніли🤣🐿
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21.03.2023 12:09 Відповісти
Безпілотники були начинені вибухівкою і шрапнеллю.
Не хочу уезжать из Крима! Тут так класно, всьо по домашнему.
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21.03.2023 09:31 Відповісти
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21.03.2023 09:37 Відповісти
весна, "шахєди прилитєлі"
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21.03.2023 10:25 Відповісти
 
 